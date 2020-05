BMW 5-Serie ondergaat facelift

27 mei 2020 | De BMW 5-Serie Sedan en Touring hebben een facelift ondergaan voor modeljaar 2020. Beide modellen stralen dankzij een uitgebreide aanpassing van het exterieurdesign meer autoriteit uit. Het interieur is verfijnd. Andere kenmerkende zaken zijn de verbeterde efficiƫntie, extra rijdynamiek dankzij elektrificatie van aandrijflijnen en innovaties op het gebied van rijhulpsystemen, bedieningsgemak en connectiviteit. Zowel de vernieuwde 5-Serie Sedan als Touring zijn verkrijgbaar met een plug-in hybride aandrijflijn. Daarnaast profiteren alle vier- en zescilindermotoren van 48V Mild Hybrid technologie voor een snellere gasrespons en verbeterde efficiƫntie. De marktintroductie van de vernieuwde 5-Serie vindt plaats in juli 2020. De Nederlandse prijzen maakt BMW binnenkort bekend.

Het exterieurdesign van de vernieuwde BMW 5-Serie kenmerkt zich door sportieve elegantie en strakke, krachtige lijnen. Precieze aanpassingen maken beide modellen aanweziger, sportiever en beter herkenbaar. De BMW nierengrille is breder en hoger dan voorheen, is lager in de voorzijde gepositioneerd en wordt omlijst met een omlijsting uit een stuk. De slankere contouren van de koplampen geven een moderne twist aan het krachtige ontwerp. De twee U- of optionele L-vormige dagrijverlichting zorgen voor een herkenbare lichtsignatuur. BMW levert optioneel nieuwe full- LED koplampen met adaptieve bochtverlichting, BMW Selective Beam met matrixtechnologie die verblinding van tegenliggers voorkomt en een High-Beam Assistant. BMW Laserlight is nu op alle varianten van de n5-Serie verkrijgbaar. Bij de optionele koplampunits fungeert de buitenste dagrijverlichting in de lichtunits ook als richtingaanwijzer. De zwarte omlijsting van de L-vormige achterlichten versterkt de visuele impact van de achterzijde. BMW integreert de achterlichten en remlichten in een gedeelde armatuur, die nu één geheel vormt met de opvallende driedimensionale externe lens. Alle uitvoeringen van de 5-Serie worden geleverd met trapeziumvormige uitlaateinden, ongeacht de gekozen motor of uitvoering. Meer exclusiviteit dankzij M Sport pakket, BMW Individual Air Performance Wheels en gelimiteerde M Sport Edition.

Met het optionele M Sport pakket oogt de vernieuwde 5-Serie zowel aan de voor- als achterzijde gespierder dankzij dynamisch vormgegeven aerodynamische aanpassingen. Nieuwe exterieurkleuren en de speciale BMW Individual Air Performance Wheels bieden meer personalisatievrijheid. De exclusieve lichtmetalen wielen zorgen voor een gewichtsreductie en een verlaging van de luchtweerstand. BMW levert daarnaast een nieuwe M Sport Edition, wereldwijd gelimiteerd tot slechts 1.000 exemplaren. Kenmerken van deze M Sport Edition zijn het M Sportpakket, unieke 20-inch BMW Individual Air Performance Wheels in tweekleurig design en de opvallende Donington Grey carrosseriekleur. Deze kleur was voorheen alleen verkrijgbaar op M modellen.

Het interieur van de vernieuwde 5-Serie is verfijnd. BMW levert standaard een 10,25-inch of optioneel 12,3-inch Control Display. De bedieningsknoppen op de middenconsole zijn uitgevoerd in hoogglans zwart en een met leder afgewerkt sportstuurwiel met opnieuw gearrangeerde multifunctionele toetsen is standaard, net zoals automatische airconditioning. Nieuwe toevoegingen aan de optielijst zijn M multifunctionele stoelen met diverse verstelmogelijkheden en nieuwe interieurlijsten.

De belangrijkste aanpassingen in het interieur zijn het nieuwe 12,3-inch grote Control Display en de toevoeging van het besturingssysteem BMW Operating System 7, inclusief de BMW Intelligent Personal Assistant. De lijst met rijhulpsystemen in de 5-Serie is uitgebreid, onder meer met het optionele Steering and Lane Control Assistant met Active Navigation. Alle rijhulpsystemen vormen samen de opmaat naar autonoom rijden.

Vanaf de herfst van 2020 is de nieuwste generatie eDrive technologie ook verkrijgbaar voor de 5-Serie met benzinemotoren. Het gaat om de volgende uitvoeringen:

BMW 530e Sedan - gecombineerd brandstofverbruik 1,7 - 1,8 l/100 km; gecombineerd elektrisch energieverbruik 13,7 - 14,8 kWh/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 39 - 42 g/km

BMW 530e xDrive Sedan - gecombineerd brandstofverbruik 2,0 - 2,1 l/100 km; gecombineerd elektrisch energieverbruik 15,9 - 16,4 kWh/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 46 - 49 g/km

BMW 530e Touring - gecombineerd brandstofverbruik 1,9 - 2,1 l/100 km; gecombineerd elektrisch energieverbruik 14,9 - 15,9 kWh/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 43 - 47 g/km

BMW 530e xDrive Touring - gecombineerd brandstofverbruik 2,1 - 2,3 l/100 km; gecombineerd elektrisch energieverbruik 15,9 - 16,9 kWh/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 49 - 52 g/km

De 4-cilinder-in-lijn benzinemotor produceert maximaal 135 kW (184 pk) terwijl de elektromotor 80 kW (109 pk) levert. Het gecombineerd systeemvermogen bedraagt maximaal 215 kW (292 pk) dankzij de XtraBoost-functie. De elektrische actieradius voor de 530e Touring bedraagt 58 tot 62 kilometer en 53 tot 56 kilometer voor de nieuwe 530e xDrive Touring. De komst van de nieuwe 545e xDrive Sedan (gecombineerd brandstofverbruik 2,1 - 2,4 l/100 km; gecombineerd elektrisch energieverbruik 15,3 - 16,3 kWh/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 49 - 54 g/km) in de herfst van 2020 betekent uitbreiding van het aanbod plug-in hybrides. In dit model koppelt BMW de 80 kW (109 pk) sterke elektromotor aan een 6- cilinder-in-lijn benzinemotor met 210 kW (286 pk), resulterend in een gecombineerd systeemvermogen van liefst 290 kW (394 pk). De 545e xDrive Sedan heeft een elektrisch rijbereik van 54 - 57 kilometer. Dankzij de nieuwe BMW eDrive Zone functie schakelt het aandrijfsysteem automatisch over naar de volledig elektrische rijmodus als de auto een 'green zone' binnenrijdt.

Mild Hybrid technologie wordt nu in combinatie met alle vier- en zescilinder varianten van de 5-Serie geleverd. Dankzij toepassing van een 48V starter-generator ontstaat een snellere gasrespons en een hoger piekvermogen, verbetert de efficiëntie en wordt de verbrandingsmotor ontlast. Tijdens afremmen wordt energie teruggewonnen en opgeslagen in een compacte accu. Het systeem gebruikt deze energie niet alleen ter ondersteuning van de verbrandingsmotor, maar ook voor elektrische systemen aan boord. De 48V starter-generator heeft een piekvermogen van 8 kW (11 pk) en voegt extra dynamiek toe aan bijvoorbeeld inhaalacties of acceleraties. De krachtige starter-generator helpt ook de motor bij het rijden met constante snelheden en verbetert het comfort wanneer de Auto Start Stop- en coastingfuncties actief zijn.

BMW levert naast de 390 kW (530 pk) sterke M550i xDrive Sedan met V8-motor (gecombineerd brandstofverbruik 9,7 - 10,0 l/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 221 - 229 g/km) nog drie andere benzine- en drie dieselmotoren met vermogens uiteenlopend van 135 kW (184 pk) tot 250 kW (340 pk). Bij benzinemotoren wordt brandstof onder nog hogere druk ingespoten voor meer efficiëntie. Alle dieselmotoren hebben een twee-traps turbosysteem voor een nog directere vermogensopbouw- en afgifte. BMW koppelt alle motoren standaard aan een 8-traps Steptronic automaat. xDrive intelligente vierwielaandrijving is standaard of optioneel verkrijgbaar op alle modelvarianten, met uitzondering van de 520i Sedan en 520i 5 Touring.

Er is keuze uit diverse chassissystemen om de wendbaarheid, dynamiek en het rijcomfort naar een hoger plan te tillen. Op de optielijst staan systemen als M Sport onderstel Adaptive M wielophanging en Adaptief M onderstel Professional met actieve rolstabilisatie. De nieuwste versie van het optionele Integral Active Steering ondersteunt de bestuurder met manoeuvreren door de achterwielen licht bij te sturen, zelfs bij snelheden lager dan 3 km/h. BMW levert voortaan ook rode in plaats van blauwe remklauwen als herkenningspunt voor het M Sportremsysteem.

Nieuwe vloermatten voor de BMW 5-Serie?

Dat kan! Vanaf € 35,-

BMW viert 35 jaar M5

17 mei 2019

BMW 5-Serie is Zakenauto van het Jaar

27 september 2018

BMW introduceert M5 Competition

8 mei 2018

BMW maakt prijs M5 2017 bekend

15 september 2017