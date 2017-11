BMW introduceert M3 CS

7 november 2017 | BMW presenteert naast de M4 GTS en M4 CS nog een exclusief, gelimiteerd model in de vorm van de nieuwe M3 CS. Het model zet de decennialange traditie voort van succesvolle, speciale M edities die in 1988 begon met de E30 BMW M3 Evolution. De nieuwe M3 CS is vanaf januari 2018 te bestellen.​

De nieuwe M3 CS is een speciale uitvoering van BMW M GmbH die vanaf maart 2018 in een oplage van circa 1.200 exemplaren wordt geproduceerd. De M3 CS is voorzien van de zescilinder-in-lijn benzinemotor met M TwinPower Turbo techniek die zijn potentieel al in de huidige M3 heeft bewezen. De motor is standaard gekoppeld aan de M Double Clutch Transmission (M DCT) met zeven versnellingen en voorzien van een speciaal voor de CS ontwikkeld sportuitlaatsysteem.

Het vermogen van de motor in de BMW M3 CS bedraagt 338 kW (460 pk), ofwel 7 kW (10 pk) meer dan dat van de BMW M3 met Competition Pack. Het maximumkoppel komt uit op 600 Nm, een toename van 50 Nm. De M3 CS accelereert in 3,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 280 km/u.

De motorkap, het dak, de splitter onder de voorzijde, de rand van de achterspoiler en de diffuser onder de achterzijde van de nieuwe M3 CS zijn vervaardigd uit met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP), in de volksmond ook wel 'carbon' genoemd. De gewichtsbesparing ten opzichte van de M3 bedraagt tien kilogram.

De M3 CS is standaard uitgerust met M compound remmen. De voorste remklauwen zijn elk voorzien van vier zuigers, de achterste van twee zuigers. De M3 CS beschikt over 9 J x 19 inch lichtmetalen wielen op de vooras en 20 J x 20 inch exemplaren op de achteras in DTM-design in de kleur Orbit Grey Matt. Ook op de wielen is lichtgewicht technologie toegepast; de voorste wegen per stuk rond de negen en de achterste rond de tien kilogram.

Het interieur van de M3 CS valt op door de combinatie van Alcantara en lederen bekleding in de kleurencombinatie Silverstone/zwart. Eveneens opvallend is de 1-zone airconditioning wat ook enkele kilogrammen gewicht spaart ten opzichte van de BMW M3.