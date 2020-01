BMW prijst M2 CS

23 januari 2020 | BMW maakt de prijzen bekend van de M2 CS: de exclusieve, speciale en opvallend sportieve uitvoering van de M2. De M2 CS moet het succes van de M3 CS en de M4 CS uitbouwen en zal in een beperkte oplage worden geproduceerd. Het sportieve model staat vanaf maart 2020 in de showroom en kost 138.217 euro.

Talrijke designelementen die zijn vervaardigd uit met koolstofvezel versterkt plastic (CFRP) zorgen ervoor dat de BMW M2 CS scherper oogt dan de M2 Competition. Het zijn onder meer de nieuw vormgegeven motorkap, het dak (voor het eerst op de M2), de nieuwe frontsplitter, de spoilerrand op de bagageklep (de zogenoemde Gurney) en de achterdiffuser. Die is uitgevoerd in ongelakt koolstofvezel. Deze versie is exclusief in de carrosseriekleur Misano Blau metallic leverbaar.

De Twin Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor levert een vermogen van 331 kW (450 pk), dat is 29 kW (40 pk) meer dan in de M2 Competition. Het motorvermogen wordt naar de weg of het circuit overgebracht door het Adaptieve M Onderstel, tot nu toe was dat onderstel voorbehouden aan de M4 modellen, en Cup banden. Met het Adaptieve M Onderstel kan de bestuurder de instellingen van de schokdempers aanpassen via drie rijprogramma's: Comfort, Sport en Sport+. Comfort optimaliseert het rijcomfort voor dagelijks gebruik, Sport zorgt voor een dynamisch weggedrag voor bijvoorbeeld ritten buiten de stad en Sport+ (de hardste van de drie instellingen) minimaliseert bewegingen van de carrosserie en maximaliseert de dynamische scherpte voor de prestaties op het circuit.

De kennis en ervaring die BMW M GmbH heeft opgedaan in de autosport komt tot uiting in de M Sportremmen met rode remklauwen, die standaard zijn op de M2 CS. De remschijven zijn groter dan die van de M Compound remmen van de M2 Competition (voor: 400 mm in diameter, achter: 380 mm). Ook de remklauwen zijn groter (voor: vaste remklauwen met zes zuigers, achter: vaste remklauwen met vier zuigers). Klanten kunnen ook kiezen voor de optionele M Carbon keramische remmen met remklauwen met zes zuigers voor en vier zuigers achter. Deze remmen zijn lichter, beter bestand tegen bijvoorbeeld gebruik op het circuit en gaan langer mee.

Het weggedrag van de M2 CS is mede te danken aan de montage van componenten als de speciale veerpootbrug van CFRP, die de stijfheid van de voorzijde van de carrosserie verhoogt, en de precieze Dynamische Stabiliteits Controle (DSC). DSC bezorgt de M2 CS tractie onder natte omstandigheden. Ook voorkomt DSC plotseling tractieverlies terwijl de auto 'driftend' door een bocht gaat. Daarbij speelt ook het Actieve M Sperdifferentieel een belangrijke rol. Dit elektronisch aangestuurde spermechanisme met meerdere platen reageert om tractie en stabiliteit te optimaliseren. Het Actieve M Sperdifferentieel acteert in bepaalde situaties zelfs proactief. De M Dynamic Mode (MDM), een subfunctie van DSC, kan een grotere mate van wielslip toestaan en de bestuurder extra vrijheid bieden om de dynamische limiet op te zoeken. Dan is meer over- en onderstuur mogelijk en een bepaalde mate van gecontroleerde vierwieldrifts.

De M2 CS uitgerust met gesmede 19 inch wielen in Y-spaak styling, gelakt in hoogglanzend zwart of optioneel in een mat goudkleurige afwerking. De 9 J x 19 inch voorwielen wegen negen kilogram, de 10 J x 19 inch achterwielen leggen tien kilogram in de schaal. De wielen zijn voorzien van Michelin Pilot Sport Cup 2 banden. De voorbanden, 245/35 ZR 19, zijn speciaal voor de M2 CS ontwikkeld. De achterbanden, 265/35 ZR 19, zijn vooral gericht op tractie en (dwars)stabiliteit. Eigenaars die hun M2 CS met name in het dagelijks verkeer gebruiken, kunnen als optie zonder meerprijs kiezen voor Michelin Pilot Super Sport banden. Deze bieden meer grip op nat wegdek dan de Cup banden.

Standaard uitgerust met een 7-traps M DTC transmissie met dubbele koppeling sprint de M2 CS in 4,0 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Met de handmatig te bedienen zesversnellingsbak kost deze sprint 4,2 seconden. De topsnelheid van de M2 CS is elektronisch begrensd op 280 km/h. Wanneer de M2 CS is voorzien van de zesversnellingsbak, bedraagt het gecombineerde brandstofverbruik 10,2-10,4 l/100 km, met een gecombineerde CO2-emissie van 233-238 g/km. Met de M DCT transmissie zijn die cijfers 9,4-9,6 l/100 km en 214-219 g/km. In bepaalde EU-landen is de BMW M2 CS voorzien van een fijnstoffilter, wat de uitstoot van fijnstof reduceert.

Voor de aanvoer van voldoende koellucht naar de motor is onder meer het ontwerp van de motorkap aangepast. De geïntegreerde ventilatieopeningen helpen de hete lucht rond de motor effectief af te voeren. Het uitlaatsysteem, dat zowel optisch als qua geluidsproductie is verbeterd ten opzichte van het systeem van de M2 Competition, bestaat uit twee uitlaattrajecten en eindigt aan weerszijden in dubbele uitlaateindstukken. Twee elektronisch aangestuurde kleppen in het systeem zorgen ervoor dat de uitlaten van de M2 CS een geluid produceren dat past bij het imago van een M model. De bestuurder kan het geluid van zijn M2 CS aanpassen met de M Engine Dynamics Control via de keuzeknoppen op de middenconsole in de auto.

De middenconsole is volledig uit lichtgewicht carbon vervaardigd en CFRP is toegepast voor de deurgrepen en de bekleding. De ultralichte M Sportstoelen uit de M4 CS zijn in de M2 CS een extra ergonomisch en visueel kenmerk. Deze kuipstoelen zijn met verfijnd leder Merino en Alcantara bekleed en afgewerkt met rood stiksel. Daarmee zijn ze een duidelijke verwijzing naar de autosport en bieden zelfs bij circuitgebruik solide zijdelingse ondersteuning.

Het standaard M Sportstuurwiel met exclusieve Alcantara-bekleding en een rode markering voor de rechtuitstand verwijst ook naar de autosport. Alcantara is toegepast voor de bekleding van de armsteun in de middenconsole en de sierstrips op het instrumentenpaneel, waarop een groot en rood CS logo is aangebracht.