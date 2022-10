BMW introduceert nieuwe M2

Op zoek naar een BMW 2-Serie Coupe 220dA?

De uitstraling van de BMW M2 is te danken aan zijn compacte afmetingen, krachtige proporties en voor M kenmerkende designdetails. De carrosserie is 214 mm en de wielbasis is 110 mm korter dan die van de M4 Coupé. Tegelijkertijd is zowel de breedte van de carrosserie als de spoorbreedte beduidend groter dan die van de nieuwe 2 Serie Coupé.

De grote, randloze BMW nierengrille met horizontale spijlen en de driedelige, bijna rechthoekige onderste luchtinlaat geven de nieuwe M2 Coupé een vertrouwd M gezicht. Het design is ontstaan met het oog op de technische vereisten op het gebied van toevoer van koellucht en aerodynamica. Heldere oppervlakken, prominente dorpelverbreders en gespierde wielkuipen domineren het zijaanzicht. De achterzijde van de M2 oogt ook compact en krachtig en is voorzien van een aantal specifieke details, zoals de opvallende spoilerrand op de achterklep, de verticaal geplaatste reflectoren, de minimalistisch gevormde diffusorinzet in de achterbumper en de twee paar uitlaatpijpen die relatief ver naar het midden zijn geplaatst.

De keuze aan carrosseriekleuren voor de nieuwe M2 omvat Zandvoort Blau en Toronto Rot metallic, die exclusief zijn voorbehouden aan dit model. Optioneel is het in M Carbon uitgevoerde dak, dat het gewicht van de auto met ongeveer zes kilogram verlaagt.

6-cilinder-in-lijn benzinemotor

De 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met M TwinPower Turbo technologie in de nieuwe M2 onderscheidt zich door het gemak waarmee hij hoog in toeren klimt en prestaties levert. Deze motorversie wijkt overigens op slechts enkele punten af van de motor die in de M3 en de M4 wordt gemonteerd.

De motor in de nieuwe M2 levert bij 6.250 toeren per minuut zijn maximumvermogen van 338 kW (460 pk) en overtreft daarmee de motor van zijn voorganger met 66 kW (90 pk). Het maximumkoppel van 550 Nm is beschikbaar van 2.650 tot 5.870 toeren per minuut. Het maximale toerental bedraagt 7.200 toeren per minuut. De pulserende vermogensopbouw gaat gepaard met een rijk geluid van het M specifieke uitlaatsysteem met elektrisch aangestuurde kleppen. Het oliesysteem is net als het koelsysteem berekend op extreem dynamisch rijgedrag op het circuit.

8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic

Het motorvermogen wordt naar de achterwielen geleid via een 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic. De transmissie is te bedienen met zowel de volgens het laatste M design vormgegeven keuzehendel als met de schakelpaddles aan het stuurwiel. De Drivelogic functie biedt keuze uit drie schakelprogramma's.

Een handgeschakelde zesversnellingsbak is optioneel leverbaar voor wie de prestaties van de nieuwe M2 op een klassieke manier wil ervaren, met intense interactie tussen bestuurder en auto. De Gear Shift Assistant kan in het M Setup menu worden uitgeschakeld.

De M2 sprint met de M Steptronic transmissie van 0 naar 100 km/h in 4,1 seconden; met de handgeschakelde versnellingsbak is dat 4,3 seconden. De acceleratie van 0 naar 200 km/h vergt 13,5 seconden met de M Steptronic transmissie, met de handgeschakelde versnellingsbak vergt dat 14,3 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250 km/h, maar ligt op 285 km/h met het optionele M Driver's Pack.

Achterwielaandrijving, M Traction Control en Actief M Sportdifferentieel

Ongeacht de gekozen transmissie is de achterwielaandrijving bepalend voor de traditioneel prestaties van de M2. De kenmerkende lineaire opbouw van de laterale versnelling van M modellen helpt de bestuurder om de auto door de bochten te leiden, bijvoorbeeld met gecontroleerde drifts. De tot de standaarduitrusting behorende M Traction Control is ook ontwikkeld om de bestuurder de gelegenheid te geven om de dynamische grenzen van de auto stap voor stap te verkennen en persoonlijke drempelwaarden in te stellen voor de mogelijke mate van wielslip; er zijn tien niveaus waarop het systeem kan ingrijpen.

Een andere component die bijdraagt aan de dynamiek van de M2 is het Actieve M Sportdifferentieel achter. Dat behoort tot de standaarduitrusting van de M2 en biedt de mogelijkheid tot een naadloos oplopende mate van blokkering, zo nodig tot aan volledige sper. Dat optimaliseert de tractie bijvoorbeeld op wegen die voor de linker- en rechterwielen een ongelijke mate van grip bieden. Daarbij verbetert het de overdracht van het vermogen naar de weg bij voluit accelereren vanuit bochten.

Ondersteltechnologie

De compacte afmetingen, de korte wielbasis en de gewichtsverdeling (50:50) van de M2 claimen gezamenlijk een nauwkeurig, uiterst subtiel beheersbaar weggedrag. De wendbaarheid, dynamiek en precisie worden verhoogd door de uitstekende torsiestijfheid van de carrosseriestructuur en de bevestiging van het onderstel met extra versterkingen.

Zowel de voorwielophanging met dubbele veerpoten als de achterwielophanging met vijf wieldraagarmen is voorzien van M specifieke kinematica. De standaarduitrusting van de BMW M2 omvat het Adaptieve M Onderstel met elektronisch geregelde dempers, M Servotronic-besturing met variabele overbrengingsverhouding, DSC (Dynamic Stability Control) inclusief M Dynamic Mode en krachtige M Compound remmen met vaste remklauwen met zes zuigers vóór en zwevende remklauwen met één zuiger achter. Het geïntegreerde remsysteem biedt de bestuurder twee instellingen voor het pedaalgevoel. De BMW M2 is standaard voorzien van 19 inch lichtmetalen wielen vóór en 20 inch lichtmetalen wielen achter; beide een inch groter dan de wielen die standaard zijn gemonteerd op de M3 en M4. Optioneel zijn ze te voorzien van circuitbanden.

Cockpit

De M2 heeft een op de bestuurder gericht dashboard, met niet alleen M specifieke weergave, bedieningselementen en instellingsmogelijkheden, maar ook het geavanceerde BMW Curved Display. Voor de bestuurder relevante informatie verschijnt in een nieuwe grafische lay-out op het 12,3 inch Info Display. M specifieke widgets voor de instellingen van de auto en de conditie van de banden zijn slechts twee zaken die zijn op te roepen in het 14,9 inch Control Display. Ook het optionele BMW Head-Up Display biedt M specifieke weergaven.

Zowel het Curved Display als de Intelligent Personal Assistant behoren tot de nieuwste generatie van BMW iDrive. Dat is gebaseerd op het BMW Operating System 8 en is specifiek ontwikkeld voor intuïtieve interactie tussen bestuurder en auto door middel van aanraakbediening en gesproken commando's. Het nieuwe iDrive systeem biedt personalisatiemogelijkheden met het BMW ID en de My BMW App. Smartphone Integratie voor Apple CarPlay en Android Auto is standaard inbegrepen in de M2, die ook voorzien is van een 5G antenne voor connectiviteit.

De bestuurder en voorpassagier worden verwelkomd door sportstoelen in een modelspecifiek design met Sensatec/Alcantara bekleding. M Sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en geperforeerde bekleding in Vernasca leder/Sensatec zijn als alternatief leverbaar. De M Carbon kuipstoelen op de optielijst zijn opgebouwd rond een structuur uit met koolstofvezel versterkt plastic (CFRP) met openingen in de zijwangen en de hoofdsteun. Ze reduceren het gewicht van de auto met ongeveer 10,8 kilogram.

Uitrusting

De standaard comfortvoorzieningen in de nieuwe M2 zijn onder meer 3-zone automatische airconditioning, BMW Live Cockpit Plus met BMW Maps navigatie, Ambiance verlichting en het HiFi luidsprekersysteem. Voor wat betreft autonoom rijden en parkeerhulpsystemen is de M2 standaard uitgerust met Approach Control Warning, Speed Limit Info met weergave van inhaalverboden, Lane Departure Warning en Park Distance Control. Driving Assistant, Active Cruise Control met Stop & Go en de Parking Assistant met Reversing Assistant zijn slechts enkele van de leverbare opties.

De Setup knop in de middenconsole biedt direct toegang tot de instellingsopties voor de motor, het onderstel, de besturing, de remmen en M Traction Control, maar ook tot de Gear Shift Assistant als de auto daarmee is uitgerust. Twee complete instellingen voor de auto zijn op te slaan en weer op te roepen via de M knoppen op het stuurwiel.

M Drive Professional omvat behalve M Traction Control ook de M Drift Analyser en M Laptimer. Verder is de M Mode knop op de middenconsole te gebruiken om zowel de mate van bestuurdersassistentie aan te passen als de weergegeven informatie in het infodisplay, met keuze uit de instellingen ROAD, SPORT en TRACK.

Verder is op de optielijst het M Race Track Pack te vinden, met het M Driver's Pack met Carbon Fibre dak, M Carbon kuipstoelen, interieurlijsten in Carbon Fibre én circuitbanden.