BMW vernieuwt 225xe Active Tourer

9 augustus 2019 | BMW introduceert de 225xe Active Tourer. Dankzij de nieuwe generatie accu's kan de BMW meer dan 25% grotere afstand volledig elektrisch rijden, wat in de praktijk neerkomt op een range tussen de 55 en 57 kilometer. Ook de efficiency is geoptimaliseerd: de BMW 225xe Active Tourer verdeelt de aandrijfkracht van de verbrandingsmotor en de elektromotor via een specifiek voor hybride aandrijving ontwikkeld vierwielaandrijfsysteem over de voor- en achterwielen. Het theoretische brandstofverbruik komt nu uit op 1,9 liter per 100 kilometer; een reductie van meer dan 15%. De uitstoot van CO2 gaat omlaag naar waarden tussen de 42 en 44 gram per kilometer, met tegelijk een daling van het energieverbruik naar 13,5-13,8 kWh per 100 kilometer (theoretische waarde).

De toename van het elektrische bereik van de 225xe Active Tourer is grotendeels te danken aan de hogere capaciteit van de lithium-ion-accu. Die is gestegen van 7,7 naar 10 kWh zonder dat de afmetingen van de accu zijn gewijzigd. Opladen kan op het conventionele elektriciteitsnet thuis met behulp van de standaard meegeleverde laadkabel. Op deze manier is de accu in vijf uur volledig op te laden. Met gebruik van een BMW i Wallbox lukt dat in 3 uur en 15 minuten. De aansluiting voor het opladen zit achter een klepje in het zijscherm linksvoor.

De hoogvoltage-accu is geplaatst onder de achterbank om ruimte te sparen en de bagageruimte zo groot mogelijk te houden in vergelijking met de andere modelvarianten van de 2-Serie Active Tourer. De bagageruimte meet 400 liter en met de in de verhouding 40:20:40 neerklapbare achterbankleuning is het volume uit te breiden naar 1.350 liter.

De plug-in hybride aandrijving in de 225xe Active Tourer maakt het mogelijk om volledig emissievrij te rijden in de stad en zelfs daarbuiten. Een 1,5-liter 3-cilinder-in-lijn benzinemotor met TwinPower Turbo technologie en een vermogen van 100 kW (136 pk) drijft via een 6-traps Steptronic automaat de voorwielen aan; een elektromotor van 65 kW (88 pk) drijft de achterwielen aan. Beide motoren leveren samen een systeemvermogen van 165 kW (224 pk) en een maximumkoppel van 385 Nm. Een gecontroleerde interactie tussen de beide krachtbronnen belooft een hybride vierwielaandrijfsysteem met optimale tractie, rijstabiliteit en wendbaarheid als resultaat, ook bij slechte weers- en wegomstandigheden.

De plug-in hybride accelereert vanuit stilstand naar 100 km/h in 6,7 seconden. Daarbij biedt de boost van de elektromotor een vleug extra sportiviteit en de nodige veiligheidsreserve bij het inhalen van een langzamer rijdende voorligger op bijvoorbeeld een tweebaansweg. De topsnelheid bedraagt 202 km/h. In puur elektrische rijmodus is een maximale snelheid van 130 km/h mogelijk.

Het energiemanagementsysteem voor de aandrijflijn maakt gebruik van data van de navigatie om te anticiperen op stijgingen en dalingen in de route. De bestuurder kan via de Driving Experience schakelaar kiezen uit de modi SPORT, COMFORT en ECO PRO. Met de eDrive schakelaar op de middenconsole is de interactie tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor te beïnvloeden. In de standaard ingestelde AUTO eDRIVE stand claimt het systeem onder alle omstandigheden optimale interactie tussen de krachtbronnen. De positie MAX eDRIVE is gericht op puur elektrisch rijden, terwijl SAVE BATTERY ervoor zorgt dat de accu onderweg voldoende opgeladen is om bijvoorbeeld bij het binnenrijden van een stadscentrum direct te kunnen overschakelen op elektrisch rijden.

Tot de standaarduitrusting behoort akoestische voetgangerswaarschuwing (naar verwachting ook beschikbaar voor het Model M Sport, per november 2019). Die is actief bij elektrisch rijden met een snelheid tot 30 km/h. Het geluid is specifiek ontwikkeld voor geëlektrificeerde BMW modellen en moet andere weggebruikers attenderen op de naderende auto, waarbij het geluid overigens onhoorbaar is voor de inzittenden. Standaard zijn verder onder meer 17 inch lichtmetalen wielen Park Distance Control (PDC) achter, Cruise Control met remfunctie en 2-zone automatische airconditioning. Het interieur is voor vertrek te verwarmen of te koelen via BMW Connected met gebruik van een smartphone. De 225xe Active Tourer is ook te bestellen als rijker uitgeruste Model Sport Line, Model Luxury Line en Model M Sport. Bovendien zijn nagenoeg alle voor de 2-Serie Active Tourer beschikbare opties ook leverbaar voor het plug-in hybride model.

De 'echte' impact op de leefomgeving van plug-in hybride auto's wordt bij tijd en wijle ter discussie gesteld, speciaal op markten waar het aandeel groene stroom op het openbare elektriciteitsnet nog klein is. BMW Group heeft voor de nieuwe BMW 225xe Active Tourer een CO2 certificaat laten opstellen voor de complete levenscyclus van de auto, dus van het verkrijgen van de grondstoffen, de aanvoer van componenten, de productie- en de gebruiksfase tot aan recycling. Dit leverde een 33% lagere CO2­ voetafdruk voor de 225xe Active Tourer op dan die van de 225i xDrive Active Tourer en 24% lager dan die van 220d xDrive Active Tourer bij gebruik van de doorsnee elektriciteit die in Europa op het net beschikbaar is. Als de accu wordt opgeladen met groene stroom gaat de CO2 voetafdruk zelfs met 56% omlaag (t.o.v. 225i xDrive) en 50% (t.o.v. 220d xDrive).