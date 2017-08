Bentley presenteert nieuwe Continental GT

29 augustus 2017 | Bentley presenteert de derde generatie van de Continental GT. De nieuwe Bentley Continental GT debuteert op de autotentoonstelling van Frankfurt (14-24 september). Voor het design van de nieuwe Continental GT heeft Bentley zich laten inspireren door het EXP 10 Speed 6 studiemodel. Vergeleken met de voorganger staan de voorwielen 135 mm verder naar voren. Het profiel is hierdoor gestrekter, maar nog steeds herkenbaar. Aan de achterzijde vallen de ellipsvormige lichtunits op. Vóór zijn LED Matrix koplampen echte blikvangers. Er is keuze uit twee stijlen voor de 21-inch wielen. Optioneel zijn met de hand afgewerkte 22-inch lichtmetalen velgen beschikbaar.

In goede Bentley-traditie spelen hoogwaardige, natuurlijke materialen als leer en fineer uit duurzame bron een hoofdrol in het interieur. In de nieuwe Continental GT is 10 vierkante meter hout verwerkt. Voor de middenconsole is nu ook een aluminium 'Côtes de Genève'-afwerking beschikbaar. De inspiratie hiervoor komt uit de wereld van exclusieve horloges. De voorstoelen zijn 18-voudig elektrisch verstelbaar. Ze zijn nu ook leverbaar met de nieuwe lederen bekleding met 'diamond in diamond'-patroon. Er is keuze uit drie sound systems, waaronder van Bang & Olufsen en Naim. De akoestiek in de auto is mede dankzij gelamineerd akoestisch glas optimaal. Vergeleken met de voorganger vermindert dit het geluidsniveau in de auto met 9 dB.

In eerste instantie lijkt de nieuwe Continental GT geen centraal display op het dashboard te hebben. Zodra de motor wordt gestart, draait een met fineer afgewerkt deel van het dashboard weg en wordt een groot (12,3 inch) touchscreen zichtbaar. Alle navigatie-, multimedia- en telefoonfuncties zijn hier naar eigen wens te configureren.

De nieuwe Continental GT maakt gebruik van een verbeterde W12 TSI, die een vermogen van 460 kW / 626 pk levert en goed is voor een koppel van 900 Nm. De acceleratie van 0-100 km/h duurt mede dankzij de Sport Launch Mode 3,6 seconden en de topsnelheid bedraagt 333 km/h. De W12 maakt gebruik van brandstofbesparende technologieën als Start-Stop, de zeilfunctie en cilinderuitschakeling; bij lage belasting functioneert de W12 als een zescilinder. Ook de achttraps transmissie met dubbele koppeling draagt bij aan enige mate van efficiency. Nieuw is het Active All-Wheel-Drive system dat een volledig variabele aandrijfkrachtverdeling mogelijk maakt. Omwille van de dynamiek en de efficiency functioneert Continental GT zo veel mogelijk als achterwielaandrijver.

Een belangrijke noviteit is Bentley Dynamic Ride, een aansturing van het onderstel op basis van een nieuw 48V elektrisch systeem. Dit stuurt de stabilisatoren van zowel voor- als achteras elektronisch aan om dwarskrachten direct op te vangen. Bovendien biedt dit systeem keuze uit drie set-ups: de Comfort-modus, de Bentley-modus of de Sport-modus. Ook de nieuwe luchtvering met driekamer-technologie past zich aan op basis van de gekozen setting. Continuous Damping Control past de dempingskracht continu aan en draagt zo bij aan comfort onder alle omstandigheden. De Continental GT dankt zijn precieze stuurgedrag en -gevoel aan de stuurinrichting met elektrische bekrachtiging en variabele overbrenging. De Continental GT is er uiteraard met Active Lane Assist, Traffic Jam Assist en Park Assist.

Voor de nieuwe Continental GT zijn de personalisatiemogelijkheden uitgebreid. Er zijn 17 standaard kleuren en de 'extended range' omvat 70 tinten. Ook zijn er 15 tapijtopties, 8 verschillende soorten fineer en 15 mogelijkheden voor de afwerking van het interieur. Tevens zijn er speciale technology option packs. Daarmee is de Continental GT bijvoorbeeld af te stemmen op gebruik in de stad of juist nog geschikter te maken voor lange reizen. De Mulliner Driving Specification zet de sportiviteit extra aan met onder meer 22-inch lichtmetalen velgen, 'diamond in diamond'-bekleding en sportpedalen. De vakmensen van Mulliner zijn ook in staat om zeer persoonlijke wensen te vervullen.

Prijzen en beschikbaarheid van de nieuwe Bentley Continental GT op de Nederlandse markt worden later verwacht.