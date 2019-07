Autotest | Wie het topmodel van Audi bestelt, wil een auto die overal in uitblinkt. De Q7 is ruim, sterk, veilig, comfortabel en strak gelijnd. Maar... sinds de introductie van deze tweede generatie van de Q7 heeft de tijd niet stilgestaan. Sindsdien introduceerde Audi een nieuwe A8 en Q8 die op alle punten nog verder gaan. Om titel alleskunner te kunnen behouden is de Q7 opgewaardeerd voor modeljaar 2020.

Wat is het topmodel van Audi? Het meest logische antwoord is: de A8. Wanneer Audi nieuwe techniek ontwikkelt, is deze eerst beschikbaar op de A8. Bovendien is de A8 een grote, ronduit prestigieuze sedan en daarmee het visitekaartje van Audi. Toch gaat de Q8 nog een stap verder: dat is een grote SUV die alles biedt wat de A8 biedt, plus nog meer binnenruimte en (beperkte) terreinwaardigheid.

Afgaande op de naam lijkt de Q7 een treetje lager te staan in de pikorde, maar in feite staan de Q7 en Q8 op hetzelfde niveau. Het verschil tussen beide auto's zit in het karakter. Bij de Q8 ligt de nadruk op sportiviteit ten koste van terreinwaardigheid, terwijl de Q7 nadrukkelijk voor comfort kiest en zich beter in het terrein kan redden. Het is daarom niet meer dan logisch dat de Q7 voor modeljaar 2020 wordt voorzien van alle nieuwigheden van de Q8.

En dat begint uiteraard met het uiterlijk! De koplampen (met LED dan wel matrix-LED lampen) kregen een scherpere blik, terwijl de grille met verticale lamellen de hoogte van de auto nog meer benadrukt. Aan de achterzijde wordt de breedte juist benadrukt met een aluminium strip die van het ene naar het andere achterlicht loopt.

Ruimte en uitrusting

De binnenruimte in deze 5 meter 6 lange SUV is als vanouds riant. Voorin strekt het dashboard zich ver voor de stoelen uit, terwijl de bestuurder en bijrijder nadrukkelijk van elkaar worden gescheiden door een zeer brede middentunnel. De bestuurder zit hoog en heeft mede dankzij de vorstelijk bemeten voorstoel (met massage-functie) het aangename gevoel de koning van de weg te zijn. De ruimte op de achterbank is eveneens vorstelijk, mits deze geheel naar achteren is geschoven. De Q7 is namelijk leverbaar met een derde zitrij en die is alleen serieus bruikbaar wanneer de andere passagiers flink inschikken.

Nieuw voor de Q7 voor modeljaar 2020 is de "virtual cockpit", ofwel het digitale dashboard uit de Audi A8 en Q8. Voortaan zijn alle knoppen en meters vervangen door beeldschermen, die grofweg zijn gemonteerd waar voorheen diezelfde knoppen en meters zaten. Daardoor laat het systeem zich intuïtief bedienen. Tot op zekere hoogte kan de bestuurder echter zelf kiezen welke gegevens waar en hoe worden getoond. Met de komst van de virtual cockpit krijgt de Q7 een Internet-verbinding en daarmee worden de mogelijkheden van het infotainment-systeem fors uitgebreid. Zo kan de auto dienst doen als wifi-hotspot, is actuele verkeersinformatie beschikbaar, kunnen gesproken commando's worden gegeven (die door een server van Audi worden geinterpreteerd) en kunnen adressen uit de Google-database worden geraadpleegd (een bedrijfsnaam is voldoende, het adres zoekt het systeem er zelf bij).

Met de komst van Internet in de auto wordt ook de veiligheid verbeterd. Audi's kunnen onderling informatie uitwisselen over gevaarlijke verkeerssituaties of extreem weer. Tijdens de testrit in Ierland gebeurde dit daadwerkelijk. Daar kan het weer iedere paar minuten volkomen omslaan en een auto die enkele kilometers voor de testauto reed, waarschuwde (terecht) dat het zicht spoedig zou verminderen. De Q7 kon al assisteren bij sturen, gasgeven en remmen, maar doet dit nu beter omdat het over meer informatie beschikt over hoe de route zich zal ontwikkelen. In dit geval was daar juist niets van te merken en zo hoort het: de semi-zelfrijdende functies moeten het dagelijks leven makkelijker maken.

„Wanneer stevig gas wordt gegeven, wordt deze grote SUV zelfs gereduceerd tot een speelbal van de zescilinder en schiet de Q7 er vandoor“

Weggedrag

De Q7 is niet alleen moderner dan voorheen, maar rijdt ook daadwerkelijk anders. Voortaan biedt Audi de keuze tussen een standaard onderstel met elektromechanisch aangestuurde torsiestabilisatoren, luchtvering of sportieve luchtvering. Daarbij is vierwielbesturing leverbaar.

Het resultaat van die laatste voorziening is overduidelijk: het verkleint de draaicirkel met ongeveer een meter en zorgt voor extra stabiliteit op hoge snelheid. Hoe groot de invloed van de onderstelkeuze is, hangt sterk af van het wegdek en de rijstijl. Wie kalm met de verkeersstroom meerijdt en meestal over goed wegdek rijdt, heeft aan het standaard onderstel meer dan genoeg.

Op slecht wegdek en bij een meer dynamische rijstijl is te merken dat de luchtvering meer controle over de auto heeft. Oneffenheden in het wegdek worden effectiever opgevangen, terwijl het koetswerk na een bocht weer sneller in balans is. Omdat luchtvering ook de rijhoogte kan veranderen, zorgt dit voor een lager zwaartepunt op de openbare weg en meer bodemvrijheid in het terrein. Met luchtvering voelt de Q7 minder groot en zwaar dan deze eigenlijk is. Ook bij hard remmen verraadt de Q7 zijn enorme gewicht niet, en dat is uitzonderlijk voor een kolos als deze.

Motoren

Tegelijk met de facelift, doet ook "mild hybrid"-technologie zijn intrede bij de Q7. Tijdens het remmen en uitrollen wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit. In tegenstelling tot een volwaardige hybride wordt hiermee geen elektromotor gevoed die voor de aandrijving zorgt. In plaats daarvan wordt de elektriciteit gebruikt om het start/stop-systeem te voeden. Bovendien kan de Q7 de motor uitschakelen tijdens uitrollen bij snelheden tussen 55 en 160 km/u. Dan worden alle elektrische systemen gevoed met de "gratis" energie van het hybride-systeem. Volgens Audi kan het verbruik hiermee tot 0.7 liter per 100 km worden verlaagd. En wees gerust: in de praktijk is niets merkbaar van zowel het terugwinnen van energie als het uitschakelen van de motor.

Alle motoren zijn voor modeljaar 2020 sterker geworden. De "50 TDI" (voorheen "3.0 TDI") levert nu 286 pk en dat is 14 pk meer dan voorheen. Met deze dieselmotor in het vooronder presteert de Q7 met het gemak en de overmacht die mag worden verwacht in deze prijsklasse. Het is weliswaar merkbaar dat de Q7 groot en zwaar is, het is ook merkbaar dat het motorvermogen hier ruimschoots op is berekend. Wanneer stevig gas wordt gegeven, wordt deze grote SUV zelfs gereduceerd tot een speelbal van de zescilinder en schiet de Q7 er vandoor. Omdat de achttraps Tiptronic automaat leert van het rijgedrag van de bestuurder, kan deze na enkele plotselinge sprints ook agressief reageren bij kalm rijden. Het testverbruik van de "50 TDI" kwam op een veeleisend parcours met een kalme rijstijl uit op 7.7 liter per 100 km. Reken bij een stevigere rijstijl op 9 liter per 100 km.

Als enige benzinemotor staat de "45 TFSI" op de prijslijst. Deze is goed voor 340 pk / 500 Nm en een fluisterstille loop. Met de 45 TFSI is de Q7 meer verfijnd bij kalm rijden, terwijl krachtsuitspattingen op hoge snelheid nog explosiever zijn dan met de dieselmotor. Eenmaal op snelheid lijkt ieder tempo wandeltempo te zijn, zo makkelijk presteert de 45 TFSI. Bovendien schakelt de automaat geheel onmerkbaar. Wanneer de Q7 wordt gekocht om groots en comfortabel te reizen, dan verdient deze benzinemotor absoluut de voorkeur boven de dieselmotor.

Voor nog meer rust en comfort heeft Audi inmiddels een plug-in hybride motor aangekondigd, maar alles op zijn tijd. Voor nu zijn het uiterlijk, de uitrusting, het infotainment en de conventionele motoren weer helemaal bij de tijd.

Conclusie

Er was helemaal niets mis met de Audi Q7, maar met de nieuwe A8 en Q8 liet Audi zien dat het nog beter kan. En dat is toch een vervelend gevoel wanneer iemand denkt een topmodel te hebben gekocht. Daarom onderging de Q7 een facelift voor modeljaar 2020, waarbij alle techniek uit de nieuwste modellen naar deze grote SUV kwam.

In de praktijk betekent dit niets dan goeds. Het uiterlijk is scherper geworden en daarmee past de Q7 nu nog beter bij de andere (top)modellen van Audi. De digitale cockpit geeft de bestuurder de mogelijkheid om zelf te kiezen welke informatie hoe en waar wordt getoond. Dankzij een Internet-verbinding in de auto zijn de bediening (spraakherkenning), veiligheid (communicatie tussen auto's) en het gemak (wifi aan boord, navigatie op naam i.p.v. adres) verbeterd. De motoren presteren voortaan nog beter.

Daarmee heeft Audi voortaan drie topmodellen. De A8 is de klassieke sedan. De Q8 is een SUV met een sportieve ondertoon. De Q7 is een comfortabele SUV met (beperkte) terreinwaardigheid. Op het gebied van vormgeving, mechaniek en elektronica staan alle drie deze modellen nu op hetzelfde niveau.