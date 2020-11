Audi vernieuwt SQ5 TDI

12 november 2020 | Audi vernieuwt de SQ5 TDI. Het vernieuwde design onderstreept het sportieve karakter van de sport-SUV. Achterlichten met nieuwe digitale OLED-technologie zijn als optie leverbaar voor het topmodel van de Q5-reeks.De nieuwste versie van de drieliter V6 levert een vermogen van 251 kW/341 pk en een koppel van 700 Nm. Deze trekkracht is beschikbaar in een toerentalbereik, tussen 1.750 en 3.250 tpm. Hij brengt het topmodel binnen de Q5-serie in 5,1 seconden van 0 naar 100 km/u en vervolgens door naar een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u.

De 3.0 TDI beschikt over twee technologieën die het verbruik verminderen en de motorrespons verbeteren. De eerste is het 48-volt mild-hybridesysteem, dat beschikt over een riemaangedreven startdynamo (BAS), een lithium-ion accu voor de opslag van energie en een 48/12-volt spanningsomvormer. Wanneer de auto afremt, recupereert het MHEV-systeem maximaal 8 kW vermogen. De power-SUV kan tot 40 seconden 'zeilen' met uitgeschakelde motor. Het MHEV-systeem is in staat het brandstofverbruik met maximaal 0,7 liter per 100 kilometer te verminderen.

De tweede technologische kenmerk is de elektrisch aangedreven compressor (EPC), die ondersteunt wanneer de uitlaatgasstroom te weinig energie levert om de turbo aan te drijven. Een compacte elektromotor, die ook gebruikmaakt van het 48 volt-systeem, versnelt het compressorwiel van het EPC-systeem in ongeveer 300 milliseconden tot 65.000 tpm.

Het vermogen wordt overgebracht door een Tiptronic-automaat met acht versnellingen. Onder normale rijomstandigheden verdeelt de permanente vierwielaandrijving van het Quattro-systeem het koppel over de voor- en achteras in een verhouding van 40:60. In geval van slip gaat het grootste deel van het aandrijfkoppel naar de as met de beste tractie. Tot 70 procent van het vermogen kan naar de voorwielen worden geleid en maximaal 85 procent naar de achterwielen.

Op verzoek kan een sportdifferentieel op de achteras worden gemonteerd, dat de verdeling van het koppel tussen de achterwielen actief regelt wanneer de bestuurder een stevige rijstijl hanteert. Het S-sportonderstel met actieve demperregeling verlaagt de carrosserie met 30 mm ten opzichte van de reguliere Q5. Hieraan wordt een allroad-stand toegevoegd als de optionele adaptieve luchtvering met S-specifieke afstelling is gespecificeerd. Deze luchtvering past de rijhoogte van de carrosserie aan in vijf niveaus, afhankelijk van de rijsituatie. Een andere optie is Dynamic steering. De vernieuwde Audi SQ5 TDI is standaard voorzien van 20 inch lichtmetalen velgen met banden in de maat 255/45. Als alternatief zijn 21 inch exemplaren verkrijgbaar. De remschijven beschikken over aluminium remklauwen met zes zuigers op de vooras en hebben een diameter van 375 millimeter (14,8 in). De zwarte remklauwen (rood optioneel) zijn voorzien van een S-logo.

De vernieuwde Audi SQ5 TDI heeft een krachtige uitstraling, met opvallende details die hem een dynamischer uiterlijk geven. De auto beschikt standaard over LED-koplampen en als optie Matrix LED-koplampen met automatische grootlichtfunctie en dynamische richtingaanwijzers. Aan de achterzijde is een matte aluminium strip geïntegreerd in de onderzijde van de bumpers, met daaronder het diffuser-inzetstuk en vier verchroomde, ovale eindpijpen. Het zwarte stylingpakket, dat sportieve accenten toevoegt, is optioneel verkrijgbaar.

Audi biedt de nieuwe digitale OLED-technologie voor de achterlichten van de SQ5 aan als optie. De OLED-achterlichtunits zijn onderverdeeld in drie blokken van elk zes segmenten. Klanten kunnen kiezen uit drie achterlichtsignaturen, elk met hun eigen specifieke designs voor de coming home- en leaving home-functies. Wanneer de Audi drive select modus 'dynamic' wordt ingeschakeld, verandert de indeling van de verlichting opnieuw. De OLED-achterlichtunits hebben ook een naderingsdetectiefunctie die alle OLED-segmenten inschakelt als een weggebruiker een stilstaande SQ5 van achteren tot op minder dan twee meter afstand nadert.

De vernieuwde Audi SQ5 TDI wordt in het eerste kwartaal van 2021 op de markt gebracht en is vanaf december 2020 te bestellen.

Nieuwe vloermatten voor de Audi Q5?

Dat kan! Vanaf € 45,-

Audi Q5 aangepast voor modeljaar 2020

29 juni 2020

Audi prijst Q5 hybrid

19 augustus 2019

Audi introduceert Q5 plug-in hybrid

24 mei 2019

Audi introduceert SQ5 TDI

22 februari 2019