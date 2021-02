Audi start verkoop Q5 PHEV

4 februari 2021 | De nieuwe Audi Q5 en Q5 Sportback debuteren in Nederland met plug-in hybridetechnologie. De Q5 en Q5 Sportback TFSI e Quattro-uitvoeringen worden leverbaar met systeemvermogens van 220 kW / 299 pk en 270 kW / 367 pk. Een lithium-ion batterij maakt in theorie een elektrische actieradius tot 62 km mogelijk. De Audi Q5 (Pro Line) 50 TFSI e is er vanaf 67.580 euro, de prijzen van de Q5 (Advanced edition) 50 TFSI e Sportback beginnen bij 71.280 euro.

De nieuwe Q5 TFSI e-modellen hebben een plug-in hybride-aandrijflijn met een 2.0 TFSI benzinemotor, een elektromotor, S-Tronic automaat met dubbele koppeling en een lithium-ion batterij. In de Q5 en Q5 Sportback 50 TFSI e is die combinatie goed voor een systeemvermogen van 220 kW / 299 pk en in de 55 TFSI e-uitvoeringen voor 270 kW / 367 pk. Dat vertaalt zich in gunstige cijfers voor verbruik (1,5-1,7 l /100 km) en CO2-uitstoot (35-40 g/km). De lithium-ion batterij maakt het in theorie mogelijk om met de Q5 50 TFSI e-modellen tot 62 kilometer volledig elektrisch aangedreven te rijden (volgens WLTP-norm).

De plug-in hybridetechnologie is beschikbaar voor de Q5 en de Q5 Sportback, de nieuwe variant die Audi recent voor de Q5-serie lanceerde, en wordt standaard gecombineerd met Quattro vierwielaandrijving. Wat uitrusting betreft is er keuze uit verschillende niveaus. Om te beginnen is er de Q5 Pro Line 50 TFSI e. Standaard op dit model zijn onder meer 18 inch lichtmetalen velgen, LED-koplampen en -achterlichten, Audi Phonebox en Audi smartphone Interface (Apple CarPlay), 3-zone comfortairconditioning, een verschuifbare achterbank en elektrisch bediende achterklep, parkeerhulp plus, achteruitrijcamera, diefstalalarm en cruise control met snelheidsbegrenzer.

De Q5 en Q5 Sportback 50 TFSI e zijn er ook in Advanced edition-uitvoering. Die versies hebben alle genoemde zaken en daarbij onder andere het Advanced exterieur, specifieke lichtmetalen velgen, Matrix LED-koplampen, dynamische richtingaanwijzers achter, de Audi virtual cockpit, navigatie plus, sportstoelen vóór en het ambiente lichtpakket.

Alle Q5- en Q5 Sportback-modellen zijn er ook als S-Edition. Deze uitvoeringen vullen de luxe van de '50' Advanced edition aan met de sportiviteit van het S-Line interieur en S-Line exterieur. De S-Editions vallen om te beginnen op met hun 19 inch lichtmetalen velgen en de in carrosseriekleur uitgevoerde wielkastranden (ook onderzijde bumpers). Blikvangers in het interieur zijn de sportstoelen met S-Line bekleding en S-Line logo in de rugleuning, het multifunctionele S-Line sportstuur (gedeeltelijk met geperforeerd leder bekleed), verlichte instaplijsten met S-Line logo, afwerkingsaccenten in aluminium en een in zwart uitgevoerde hemelbekleding.

De plug-in hybrideversies van de Audi Q5 en Q5 Sportback zijn nu te bestellen en te configureren op audi.nl. De Audi Q5 Pro Line 50 TFSI e is leverbaar vanaf € 67.580. De Q5 Advanced edition 50 TFSI e is er vanaf € 69.080 (Sportback: € 71.280). Als S-Edition is de Q5 50 TFSI e er vanaf € 70.580 (Sportback: € 72.780). De Q5 en Q5 Sportback 55 TFSI e-modellen worden standaard geleverd in S-Edition-uitvoering, vanaf € 79.910. Alle Audi Q5-uitvoeringen worden standaard geleverd met 4 jaar garantie.

