Audi Q5

Audi Q5 onderscheiden met Gouden Stuurwiel

8 november 2017 | De Audi Q5 heeft het 'Gouden Stuurwiel' 2017 gewonnen in de categorie 'Grote SUV'. In aanloop naar de verkiezing bepaalden lezers van het Duitse automagazine Auto Bild, de twintig Europese zusteruitgaven en de Duitse krant Bild am Sonntag de genomineerden uit de in 2017 geïntroduceerde nieuwe auto's. Een internationale jury van specialisten koos vervolgens de winnaars. Peter Mertens, Audi AG bestuurslid voor Technische Ontwikkeling, nam de onderscheiding voor de Audi Q5 gisteravond in Berlijn in ontvangst.