Audi prijst Q5 hybrid

19 augustus 2019 | De prijzen van de nieuwe Q5 TFSI e quattro zijn bekend. De nieuwste plug-in hybrid van Audi is nu te bestellen in twee varianten en heeft een vanafprijs van 65.750 euro. De Audi Q5 TFSI e komt binnenkort naar Nederland en is leverbaar in twee verschillende varianten. De Q5 50 TFSI e quattro heeft een systeemvermogen van 220kW / 299 pk en dat van de Q5 55 TFSI e Quattro is 270kW / 367pk. In volledig elektrische modus is een actieradius van 40 kilometer in theorie mogelijk.

De aandrijflijn van de Audi Q5 TFSI e quattro bestaat uit een 2.0 TFSI benzinemotor en een elektromotor, die is geïntegreerd in de S-tronic transmissie en van waaruit de aandrijfkracht via het quattro-systeem wordt verdeeld over de vier wielen. Het systeemvermogen bedraagt maximaal 270 kW / 367pk (55 TFSI) en het totale, maximale koppel van 500 Nm (55-uitvoering) is beschikbaar vanaf toerentallen net boven stationair (1.250 tpm). De Q5 55 TFSI e quattro accelereert in 5,3 seconden van 0-100 km/u, en zijn topsnelheid bedraagt 239 km/u. De Q5 50 TFSI e quattro klokt 0-100 km/u in 6,1 seconden heeft dezelfde topsnelheid als zijn sterkere broer.

In de Q5 TFSI e quattro komt vierwielaandrijving en "ultra" technologie (Audi's label voor extra zuinige modellen) voor het eerst samen met een elektrische motor. De aandrijving kijkt door middel van sensoren continu vooruit en past zich direct aan op de omstandigheden. Voor maximale efficiency worden doorgaans alleen de voorwielen aangedreven, maar zodra vereist, worden automatisch ook de achterwielen bijgeschakeld.

Audi heeft eigen technologie ontwikkeld om de Q5 TFSI e Quattro zo veel mogelijk elektrisch te laten rijden. Daarbij speelt de predictive efficiency assistant (PEA) een sleutelrol. Op basis van informatie van het navigatiesysteem en (radar)sensoren kan dit systeem de auto onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld laten 'zeilen' (uitrollen). PEA geeft de bestuurder ook adviezen. Het laat bijvoorbeeld weten wanneer het mogelijk is om het gaspedaal los te laten om zodoende gebruik te kunnen maken van de energieterugwinning.

De bestuurder heeft bovendien keuze uit drie rijmodi. In Hybrid modus wordt de energie uit de lithium-ion batterij gedurende de rit zodanig gedoseerd dat een zo laag mogelijk verbruik wordt gerealiseerd. In EV-modus rijdt de Audi Q5 TFSI e quattro volledig elektrisch en in Battery Hold modus wordt de batterijcapaciteit op niveau gehouden, om op andere momenten te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in een milieuzone.

Elke Q5 TFSI e quattro kan geleverd worden met een Shuttel mobiliteitspas. Deze pas is de spil in het thuisladen én biedt niet alleen toegang tot circa 65.000 (snel)laadpunten in Europa, maar ook tot andere vormen van (openbaar) vervoer. De Shuttel mobiliteitspas kan bovendien bij de Q5 TFSI e quattro voor het eerst ook gebruikt worden om brandstof mee af te rekenen.

Voor optimaal laadgemak heeft Q5 55 TFSI e quattro het Compact Charging systeem en een Mode 3 laadkabel met Type 2-aansluiting aan boord. Daarmee is de accu zowel thuis als bij publieke laadstations te laden. Bij een 440 V/16A-laadpunt duurt het laden van een lege batterij 2,5 uur. Via een reguliere 230 V-aansluiting duurt het laadproces circa zes uur. Voor een vanafprijs van € 1.550 biedt Audi een thuislaadpunt inclusief installatie en loadbalancing voor veilig laden.

De nieuwe Audi Q5 TFSI e is per direct te configureren en te bestellen. Hij is leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De 50 TFSI e Quattro is er als Pro Line en S edition. De TFSI e Quattro is er als Competition. De 50 TFSI e quattro Pro Line is standaard onder meer uitgerust met interieurvoorverwarming/-ventilatie, MMI navigatie, Audi Connect diensten, een elektrisch bedienbare achterklep, parkeerhulp achter, comfortairconditioning, xenon verlichting en 18-inch lichtmetalen velgen. De S edition biedt boven de Pro Line niet alleen het sportieve S line in-en exterieur, maar ook 19-inch lichtmetalen velgen, LED-koplampen, dynamische LED-knipperlichten achter, het Audi soundsystem en een diefstalarm. De extra krachtige 55 TFSI e quattro Competition biedt boven de S edition onder meer 20-inch lichtmetalen velgen, alcantara/lederen bekleding en elektrisch verstelbare voorstoelen.

De vanafprijzen van de drie uitvoeringen van de nieuwe Audi Q5 plug-in hybrid zijn:

Q5 50 TFSI e quattro Pro Line € 65.750

Q5 50 TFSI e quattro S edition € 67.340

Q5 55 TFSI e quattro Competition € 77.950

De Q5 TFSI e quattro is nu te configureren en te bestellen. De eerste exemplaren worden begin 2020 in Nederland verwacht.