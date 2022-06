Audi lanceert Q5 S Edition Competition

Op zoek naar een Audi Q5 45 TFSI Quattro?

bynco heeft er 2 vanaf € 41.390,-

De Audi Q5 S Edition Competition is er als SUV of als Sportback. Beide uitvoeringen zijn echte blikvangers, mede dankzij het standaard S-Line exterieur, metallic lak of pareleffect lak en 20 inch lichtmetalen velgen. Daar komen bijzondere accenten en contrasten bij. Zo zijn de wielkastranden en de onderzijde van de bumpers uitgevoerd in de contrastkleur briljantzwart. Bij de SUV-uitvoering zijn ook zwarte dakrails inbegrepen. Het optiekpakket zwart plus omvat zwart uitgevoerde typeaanduidingen en Audi-ringen. Zelfs de lichtunits van de Matrix LED-verlichting zijn extra donker getint, net als de zijramen achter. Bij de instap worden bestuurder en passagier verwelkomd met 'gekko' LED-instapverlichting, die verwijst naar de standaard Quattro vierwielaandrijving van deze uitvoeringen.

Ook in het interieur is S-Line standaard. De sportstoelen zijn bekleed met een combinatie van stof en leder, het sportstuur en de schakelpookknop zijn afgewerkt met geperforeerd leder en de hemelbekleding is zwart. Daarbij is het interieur digitaal. De Audi virtual cockpit is net als MMI navigatie plus met het 10,1 inch touchscreen en Audi Connect standaard inbegrepen. Smartphones zijn te koppelen én draadloos op te laden. Voor comfort en gemak zijn er automatische airconditioning (3 klimaatzones), elektrische bediening van de achterklep, een verschuifbare achterbank, achteruitrijcamera en diefstalalarm.

Voor de Q5 S Edition Competition-modellen is er keuze uit twee plug-in hybride-aandrijflijnen, waarbij de TFSI verbrandingsmotor, een elektromotor, de S-Tronic transmissie en een lithium-ion accu een samenspel aangaan. Er is keuze uit verschillende rijmodi. Zo zijn kortere afstanden volledig elektrisch aangedreven af te leggen. De 50 TFSI e-modellen hebben al een systeemvermogen van 220 kW / 299 pk, de 55 TFSI e-modellen gaan een stap verder met een vermogen van 270 kW / 367 pk.

De Audi Q5 50 TFSI e S Edition Competition is leverbaar vanaf € 77.378, de Sportback-uitvoering is er vanaf € 79.578. De Q5 55 TFSI e S edition Competition is er vanaf € 87.260 (Sportback vanaf € 89.460. Ook deze nieuwe Q5-uitvoeringen worden geleverd met vier jaar garantie.