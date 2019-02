Audi introduceert SQ5 TDI

22 februari 2019 | De Audi SQ5 TDI is voorzien van een V6 TDI-motor, net als zijn voorganger van de eerste generatie. Ditmaal is de zelfontbrander goed voor een vermogen van 255 kW / 347 pk en een koppel van 700 Nm. Een elektrische compressor zorgt ervoor dat het maximale koppel net boven stationair toerental beschikbaar is. Een mild-hybride systeem verhoogt de efficiƫntie.

De 3.0 V6 TDI-motor combineert direct beschikbare kracht met een zekere mate van efficiëntie. Het koppel van 700 Nm is beschikbaar tussen 2.500 en 3.100 toeren. De V6-diesel laat de SUV in 5,1 seconden accelereren naar de 100 km/u, terwijl de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Volgens de NEDC-testmethodiek bedraagt het verbruik 6,6 tot 6,8 liter diesel per 100 kilometer, wat overeenkomt met 172 tot 177 gram CO2 per kilometer. De Audi SQ5 TDI is gecertificeerd volgens de Euro 6d-temp emissienorm.

Audi heeft het aandrijfconcept van de full-size SQ7 TDI systematisch verfijnd en nu afgestemd op de nieuwe SQ5 TDI. Het elektrische 48 Volt systeem omvat een elektrische compressor (EPC) en een mild-hybride systeem. Energie wordt opgeslagen in een compacte, onder de bagageruimte geplaatste lithium-ion batterij met een elektrisch vermogen van 10 Ah. Een AC/DC-omvormer verbindt het conventionele elektrische systeem van 12 Volt.

De elektrisch aangedreven compressor is de logische assistent voor de turbo. De EPC biedt uitkomst wanneer de uitlaatgasstroom te weinig (bij starten en acceleraties tot 1.650 toeren) energie verschaft om de turbo aan te drijven. Het hoge koppel is, zonder turbogat, direct beschikbaar. De elektrische compressor bevindt zich in het inlaatluchttraject stroomafwaarts van de intercooler en dicht op de motor. Als het gaspedaal veel aanzuiging vraagt, maar er te weinig turbodruk voorhanden is, dient de EPC zich aan. Een compacte elektromotor met een vermogen van 7 kW versnelt het turbinewiel tot 65.000 toeren in ongeveer 300 milliseconden, waardoor een turbodruk van 1,4 bar wordt geproduceerd.

Een 8-traps Tiptronic automaat zorgt voor de krachtoverbrenging. De lagere versnellingen hebben korte verhoudingen, terwijl de hoogste versnellingen lang zijn om het toerental en het brandstofverbruik te drukken. Nieuwe oplossingen maken een effectieve samenwerking mogelijk tussen Tiptronic en de mild-hybride technologie: als de Q5 rolt en de motor stationair draait of zelfs is uitgeschakeld, onderbreekt een koppeling in de centrale transmissie de stroomaanvoer. Een elektrische oliepomp stelt de tiptronic in staat het tandwiel in te schakelen dat benodigd is bij herstarten.

Zoals elk S-model van Audi wordt ook de nieuwe Audi SQ5 TDI standaard uitgerust met permanente Quattro vierwielaandrijving. Onder normale rijomstandigheden verdeelt het zelfsperrende middendifferentieel het koppel in een 60:40 verhouding tussen de voor- en achteras. Wanneer er slip wordt gedetecteerd, wordt het grootste deel van het vermogen naar de as met de betere tractie gestuurd. Afhankelijk van de rijsituatie kan maximaal 70 procent naar voren of 85 procent naar achteren worden gestuurd. Verder remt de wiel-selectieve koppelverdeling de wielen, bij sportief rijden, aan de binnenzijde van de bocht licht af om wielspin te voorkomen. Bovendien levert Audi optioneel het sportdifferentieel, dat onderstuur tegengaat door tijdens insturen of uit een bocht accelereren meer kracht te sturen naar het buitenste achterwiel.

Een vijflinks ophanging aan de voor- en achterzijde legt de basis voor de rijeigenschappen. De optionele dynamic steering past de overbrengingsverhouding van de besturing aan, waarbij rekening wordt gehouden met de gereden snelheid en stuurhoek. De nieuwe Audi SQ5 TDI is standaard voorzien van een ophanging met dempercontrole.

De Audi SQ5 TDI is vanaf medio maart te bestellen. De vanafprijs wordt in aanloop naar de marktintroductie in maart bekendgemaakt.