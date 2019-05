Audi introduceert Q5 55 TFSI e Quattro plug-in hybrid

24 mei 2019 | Audi introduceert de Q5 55 TFSI e Quattro. Het is de eerste in een reeks nieuwe plug-in hybride modellen van Audi. Met een systeemvermogen van 270 kW/367 pk is de SUV goed voor sportieve prestaties en een theoretisch verbruik van 2,4-2,1 l/100 km (CO2: 53-46 g/km). In volledig elektrische modus is een actieradius tot 40 kilometer (WLTP) mogelijk.

De aandrijflijn van de Audi Q5 55 TFSI e Quattro bestaat uit een 2.0 TFSI benzinemotor (185 kW/252 pk, 300 Nm) en een elektromotor (PSM - permanent synchronous motor) met een vermogen van 105 kW en een koppel van 350 Nm. De elektromotor is geïntegreerd in de zeventraps S-Tronic transmissie en van daaruit wordt de aandrijfkracht via het Quattro-systeem verdeeld over de vier aangedreven wielen. Het systeemvermogen bedraagt 270 kW/367 pk en het totale koppel van 500 Nm is al beschikbaar vanaf toerentallen net boven stationair (1.250 tpm). De Audi Q5 55 TFSI e Quattro accelereert in 5,3 seconden van 0-100 km/u. Zijn topsnelheid bedraagt 239 km/u.

De in de wagenvloer geïntegreerde lithium-ion accu met 104 prismatische cellen heeft een energie-inhoud van 14,1 kWh. Daarmee is een elektrische actieradius van 40 kilometer mogelijk (volgens WLTP). De topsnelheid in elektrische modus is begrensd op 135 km/u. De accu wordt evenals de elektromotor en de aansturing ervan gekoeld door het aircosysteem dat werkt door middel van een waterpomp. Het gemiddelde normverbruik van de Audi Q5 55 TFSI e quattro bedraagt 2,4-2,1 l/100 km (CO2: 53-46 g/km).

Voor optimaal laadgemak heeft de Audi Q5 55 TFSI e Quattro het Compact Charging systeem en een Mode 3 laadkabel met Type 2-aansluiting aan boord. Daarmee is de accu zowel thuis als bij publieke laadstations te laden. Bij een industrieel laadpunt (440 V/16A) duurt het laden van een lege batterij 2,5 uur. Via een reguliere 230 V-aansluiting duurt het laadproces circa zes uur.

Elke Audi Q5 55 TFSI e Quattro (PHEV) wordt in Nederland standaard geleverd met de Shuttel-pas. Audi introduceerde de Shuttel-service recent voor de Audi e-tron, maar ook de nieuwe PHEV-uitvoeringen vertrouwen nu standaard op de vele voordelen ervan. Het slimme thuislaadpunt voor de Audi Q5 55 TFSI e quattro is leverbaar vanaf € 1.550, inclusief installatie en loadbalancing voor veilig laden. Bij deze laadpropositie is ook de Shuttel laad- en mobiliteitspas inbegrepen. Deze pas is de spil in het thuisladen én geeft toegang tot circa 80 procent van alle Europese laadstations. Ofwel: meer dan 65.000 AC/DC laadpunten (tot 50 kW) in 16 EU landen. Bovendien kan de Shuttel-pas bij de Audi Q5 55 TFSI e Quattro voor het eerst ook gebruikt worden om brandstof af te rekenen.

Via de MyAudi app zijn de laadstatus van de batterij en de resterende actieradius altijd zichtbaar. Bovendien is het mogelijk om via de app het laadproces te starten, de laadtimer in te stellen en laad- en verbruiksstatistieken in te zien. De routeplanner in zowel de app als het MMI navigatiesysteem laat alle laadstations op de route zien. Via de myAudi app is ook de voorverwarming of koeling van het interieur tijdens het laadproces aan te sturen. Bij het voorverwarmen worden ook stoel- en stuurverwarming en achter-/voorruitverwarming ingeschakeld (afhankelijk van de uitrusting), net als de optionele stoelventilatie bij ingeschakelde koelfunctie.

In het concept van de Q5 55 TFSI e Quattro ligt opgesloten dat het merendeel van de dagelijkse ritten elektrisch kan zijn. Daarbij speelt de predictive efficiency assistant (PEA) een sleutelrol. Dankzij informatie van het navigatiesysteem en (radar)sensoren kan dit systeem de auto onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld laten uitrollen. PEA geeft de bestuurder ook adviezen. Het laat bijvoorbeeld weten wanneer het mogelijk is om het gaspedaal los te laten om zodoende gebruik te kunnen maken van de energieterugwinning. Bovendien heeft de bestuurder keuze uit drie rijmodi. In Hybrid modus wordt de energie uit de lithium-ion batterij gedurende de rit zodanig gedoseerd dat een zo laag mogelijk verbruik wordt gerealiseerd. In stadsverkeer wordt er zo veel mogelijk elektrisch gereden en het systeem kiest automatisch tussen zeilen met uitgeschakelde motor of recuperatie. De elektromotor neemt lichte remacties (tot 0,1 g - het merendeel van alle remacties bij dagelijks gebruik) voor zijn rekening en wint daarbij energie terug. In EV-modus rijdt de Audi Q5 55 TFSI e Quattro volledig elektrisch tenzij het gaspedaal voorbij een bepaald (voelbaar) punt komt. In Battery Hold modus wordt de batterijcapaciteit op het huidige niveau gehouden, om op andere momenten te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in een groene of milieuzone.

De Audi Q5 55 TFSI e Quattro is vanaf medio juni 2019 te bestellen. De prijs wordt in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.