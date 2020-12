Audi Q3 ook als plug-in hybride

3 december 2020 | Audi breidt zijn programma geƫlektrificeerde modellen uit met de Audi Q3 45 TFSI e en Audi Q3 Sportback 45 TFSI e. Hun plug-in hybride-aandrijflijn (systeemvermogen 180 kW / 245 pk) belooft aansprekende prestaties in combinatie met gunstige verbruikscijfers. De 13 kWh accu maakt in theorie een elektrische actieradius van circa 50 kilometer (WLTP) mogelijk. De Audi Q3 45 TFSI e-modellen worden in januari 2021 op de Nederlandse markt verwacht.

De aandrijflijn van de voorwielaangedreven Audi Q3 45 TFSI e-modellen bestaat uit een 1.4 TFSI benzinemotor, een in de standaard 6-traps S-Tronic transmissie geïntegreerde elektromotor en een 13 kWh accu. Het systeemvermogen van 180 kW / 245 pk en het maximale koppel 400 Nm vertalen zich voor zowel de Q3 45 TFSI e als de Q3 Sportback 45 TFSI e in een acceleratie van 0-100 km/u in 7,3 seconden en een topsnelheid van 210 km/u. De gecombineerde actieradius komt in theorie uit op circa 710 km. De 13 kWh accu beschikt over een eigen koelcircuit. Hij is vóór de achteras in de wagenvloer geïntegreerd en maakt een theoretische elektrische actieradius van circa 50 kilometer (WLTP) mogelijk

In EV-modus rijden de nieuwe modellen fluisterstil en lokaal emissievrij. Bij lage snelheden zorgt AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) dan voor de wettelijk voorgeschreven e-sound om medeweggebruikers en voetgangers te waarschuwen.

Behalve als het extreem koud is, start de Audi Q3 45 TFSI e altijd in elektrische modus. Daarnaast is er de Auto-Hybrid-stand waarbij de TFSI en elektromotor een samenspel aangaan. De elektromotor ondersteunt de TFSI bijvoorbeeld bij inhaalacties, en bij lage toerentallen vangt hij het 'turbogat' op. Door de EV-knop in te drukken geeft de bestuurder aan dat de nadruk op elektrisch rijden dient te liggen. Het aansturingssysteem van de aandrijflijn maakt gebruik van gegevens van onder meer het navigatiesysteem en voertuigsensoren. Voor maximale efficiency kan de auto bijvoorbeeld zelf de snelheid aanpassen bij het naderen van bochten of rotondes. En als de bestuurder de voet van het gaspedaal haalt, gaat de Q3 45 TFSI e in de meeste gevallen 'zeilen' (uitrollen) met uitgeschakelde verbrandingsmotor.

De bestuurder kan kiezen voor de Battery Hold en Battery-Charge-modus. Daarmee is het mogelijk om de acculading tijdens het rijden op hetzelfde niveau te houden of juist te vergroten. En dankzij Audi drive select is er keuze uit verschillende rijstanden, van comfortabel tot sportief. De nieuwe plug-in hybriden maken in elke modus gebruik van terugwinning van remenergie. Bij afremmen met een vertraging tot 0,3 g (het merendeel van alle remacties bij dagelijks gebruik) komt daarbij uitsluitend de elektromotor in actie. Bij het remmen kan tot 40 kW aan energie worden teruggewonnen.

De 13 kWh accu van de Audi Q3 45 TFSI e-modellen is bij een wallbox (400 V, 3,6 kW, wisselstroom) in 3u45 min volledig te laden. Met de myAudi app is het laadproces te volgen. Ook is hiermee de laadtimer in te stellen en zijn klimaatfuncties (voorverwarmen of koelen van het interieur) te starten.

De inhoud van de bagageruimte bedraagt in zowel de Q3 als in de Q3 Sportback 380 liter. Door de achterbank neer te klappen, wordt dat in de Q3 45 TFSI e vergroot tot 1.375 liter en in de Sportback tot 1.250 liter.

De nieuwe Audi Q3 45 TFSI e en Audi Q3 Sportback 45 TFSI e worden vanaf januari 2021 leverbaar. Prijzen en uitrustingsdetails worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.

