Audi RS3

Nieuwe Audi RS3 nu in Nederland

19 juli 2017 | De nieuwe Audi RS 3 Sportback en Audi RS 3 Limousine zijn klaar voor de start. De sportievelingen met de 294 kW / 400 pk sterke 2.5 TFSI vijfcilindermotor zijn inmiddels te bestellen en arriveren in augustus in Nederland. De RS3 Sportback is er vanaf 79.905 euro, de prijzen van de Audi RS 3 Limousine (sedan) beginnen bij 81.205 euro. Beide uitvoeringen bieden naast sportiviteit volop ruimte voor individuele keuzes.