Audi A7

Nieuwe Audi A7 Sportback nu te bestellen

29 november 2017 | Met ingang van vandaag is de nieuwe Audi A7 Sportback te bestellen bij de Nederlandse Audi-dealers. Om de marktintroductie van de A7 Sportback te vieren, is Audi's gran turismo er tijdelijk ook in Launch Edition uitvoering. Deze is beschikbaar voor de A7 Sportback Pro Line Plus of Pro Line S. Voor een meerprijs van 1.750 euro worden de volgende extra's meegeleverd: MMI navigatie plus, Audi virtual cockpit en de Audi smartphone interface. De Audi A7 Sportback s er vanaf 89.315 euro.