Nieuwe Audi RS4 Avant kost 120.015 euro

2 november 2017 | Audi introduceert de vierde generatie van de RS4 Avant. Het model beleefde half september zijn werelddebuut op de IAA in Frankfurt en is vanaf 15 november in Nederland te bestellen. Zijn vanafprijs bedraagt 120.015 euro.

Onder de motorkap van de Audi RS 4 Avant schuilt een nieuw ontwikkelde 2.9-liter TFSI-motor. Deze V6 twinturbo levert tussen 1.900 en 5.000 tpm 600 Nm af aan de krukas (170 Nm meer dan zijn voorganger). De kersverse zescilinder heeft een vermogen van 331 kW / 450 pk, waarmee hij uitkomt op 155,5 pk per liter. De vierde generatie Audi RS 4 Avant gaat in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/u en is daarmee 0,6 seconde sneller dan zijn voorganger. De topsnelheid is als vanouds afgeregeld op 250 km/u.

Kopers die het optionele RS dynamic pakket bestellen, krijgen een elektronische begrenzer die pas bij 280 km/u ingrijpt. Gemeten volgens de New European Driving Cycle (NEDC) verbruikt de RS 4 Avant 8,8 liter per 100 kilometer. Dat komt overeen met een CO2-uitstoot van 200-199 gram CO2 per kilometer, waarmee de Audi RS 4 Avant 17 procent zuiniger is dan het vorige model.

Door te kiezen voor een 2.9-liter TFSI V6 twinturbomotor heeft Audi Sport ervoor gezorgd dat de nieuwe RS4 Avant een directe link heeft met de allereerste versie. Die werd in 1999 gelanceerd en was uitgerust met een vergelijkbare motor. Die krachtbron was 280 kW / 380 pk sterk, leverde dus 141 pk per liter en zorgde ervoor dat de auto in 4,9 seconden van stilstand naar 100 km/u kon sprinten. Na de onthulling van de RS 4 Avant was de vraag zo groot dat Audi besloot om het productieaantal te verdubbelen. Uiteindelijk zijn er precies 6.030 exemplaren van de eerste generatie gebouwd.

De nieuwe Audi RS 4 Avant is met ingang van 15 november aanstaande in Nederland te bestellen, vanaf € 120.015.