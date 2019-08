Audi maakt prijzen A4 AllRoad bekend

16 augustus 2019 | De nieuwe A4 AllRoad Quattro komt medio oktober 2019 naar Nederland. Met zijn vierwielaandrijving, extra bodemvrijheid, en krachtige benzine- en dieselmotoren is de stoer gelijnde stationcar overal in zijn element. De nieuwe A4 AllRoad Quattro heeft met zijn 35 mm verhoogde onderstel, 17-inch 15-spaaks wielen en unieke kunststof stylingdetails een extra avontuurlijk voorkomen.

De Audi A4 AllRoad Quattro is in eerste instantie leverbaar met de 45 TFSI benzine- en 45 TDI dieselmotor. De 45 TFSI benzinemotor (180 kW / 245 pk) is gekoppeld aan de 7-traps S-tronic automaat. Het maximumkoppel van 370 Nm is beschikbaar vanaf 1.600 tpm. De 45 TFSI maakt gebruik van mild-hybrid technologie (MHEV) op basis van een 12V elektrisch systeem. Bij het afremmen wordt remenergie omgezet in elektriciteit, die wordt opgeslagen in een lithium-ion accu. Met deze gewonnen energie kan de AllRoad op bepaalde momenten uitrollen met uitgeschakelde motor. De mild-hybrid technologie verlaagt het verbruik met maximaal 0,4 l/100 km. De 45 TDI dieselmotor (170 kW /231 pk) heeft standaard een 8 traps Tiptronic automaat. De motor levert een koppel van 500 Nm wat beschikbaar is bij 1.750 tpm. In een later stadium wordt het motorengamma verder uitgebreid met een 140 kW/190 pk sterke 40 TDI.

De Audi A4 AllRoad Quattro is standaard voorzien van MMI navigatie plus inclusief Audi virtual cockpit plus, een elektrisch bedienbare achterklep, parkeersensoren rondom, het Audi Sound system met 10 speakers en subwoofer, een achteruitrijcamera en LED voor- en achterverlichting met dynamische richtingaanwijzers aan de achterzijde.

De A4 AllRoad Quattro arriveert medio oktober 2019 in Nederland. De A4 AllRoad Quattro is per direct te te bestellen. De vanafprijs van de 45 TFSI bedraagt 70.040 euro en van de 45 TDI 77.225 euro. De prijzen en specificaties van de 140kW / 190pk sterke TDI worden in een later stadium bekendgemaakt.