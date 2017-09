Audi presenteert R8 V10 RWS

11 september 2017 | Audi presenteert de R8 V10 RWS, de eerste Audi R8 met achterwielaandrijving. Het puristische model wordt in een oplage van 999 exemplaren met de hand gebouwd in de Böllinger Höfe R8 fabriek. De Audi R8 RWS (Rear Wheel Series) is er als Coupé en Spyder.

Het puristische karakter van de Audi R8 RWS blijkt uit de matzwarte grille en luchtinlaten. De sideblade van de Coupé heeft twee tinten: hoogglans zwart aan de bovenzijde en de kleur van de carrosserie aan de onderzijde. Net als de Audi R8 LMS is de Coupé RWS leverbaar met een rode striping over de gehele lengte van de auto. De sportstoelen voor rijder en passagier zijn uitgevoerd in een combinatie van leder en Alcantara. Kuipstoelen zijn optioneel. Op het dashboard is een '1 of 999'-logo geplaatst.

De centraal geplaatste V10 levert een vermogen van 397 kW/540 pk en een maximaal koppel van 540 Nm bij 6.500 tpm. Hiermee sprint de Audi R8 V10 Coupé RWS in 3,7 seconden van 0-100 km/h (Spyder: 3,8 s.). De topsnelheid bedraagt 320 km/h (Spyder: 318 km/h). Met gesloten dak bedraagt het gemiddelde verbruik van de Spyder 12,4 l/100 km (met dak open 12,6 l/100 km).

Bij een gewicht van 1.509 kg is de Audi R8 V10 RWS precies 50 kg lichter dan de versie met Quattro vierwielaandrijving. Waar de Spyder-variant met 1.680 kg een 40 kg minder in de schaal legt. De gewichtsverdeling van 40/60 is samen met achterwielaandrijving en de speciale afstemming van het onderstel een garantie voor extra sensatie. De bestuurder heeft keus uit verschillende 'set-ups'. Gecontroleerd driften is bijvoorbeeld mogelijk als de bestuurder via Audi drive select de 'dynamic'-modus kiest en daarbij de 'Sport'-modus van het ESC-stabiliteitssysteem activeert. Het ESC komt dan alleen op de limiet in actie.

Standaard staat de Audi R8 V10 RWS op 19-inch, in zwart afgewerkte vijfspaaks velgen met 243/35-banden vóór en 295/35 achter. De Audi R8 V10 RWS is vanaf dit najaar te bestellen. De Coupé is leverbaar vanaf € 212.090 en de Spyder vanaf € 227.550.