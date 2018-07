Audi presenteert nieuwe Q3

25 juli 2018 | Audi presenteert de geheel nieuwe Q3. De tweede generatie van de compacte SUV heeft een zelfverzekerde uitstraling en belooft volop ruimte en gebruiksgemak. Hij heeft een digitale cockpit en is optimaal connected. De nieuwste assistentiesystemen claimen comfort en veiligheid van topklasse. De nieuwe Audi Q3 is vanaf eind dit jaar leverbaar.

Vergeleken met zijn voorganger, is de Audi Q3 zodanig gegroeid dat hij zich bovenin in het segment van de compacte SUV's nestelt. Hij is 4,48 meter lang, 1,85 meter breed en 1,58 meter hoog. De wielbasis groeide met 7,8 centimeter tot 2,68 meter. Dit komt het ruimteaanbod voor passagiers en bagage ten goede. De nieuwe proporties maken de Audi Q3 tot een krachtige verschijning en dat wordt benadrukt door details als de vlakke LED-koplampen, nieuwe singleframe-grille, grote achterspoiler en overduidelijke inspiratie van Audi's quattro-DNA.

De achterbank is over een lengte van 15 cm verschuifbaar, terwijl de leuning verstelbaar is (7 standen) en in drie delen neer te klappen. De bagageruimte heeft afhankelijk van de stand van de achterbank een inhoud van 530 of 675 liter. Neergeklapt bedraagt de capaciteit 1.525 liter. Zelfs de hoogte van de laadvloer is instelbaar. Een elektrisch bediende achterklep en keyless acces zijn leverbaar.

Elke nieuwe Audi Q3 heeft een naar eigen wens te configureren digitaal instrumentenpaneel. De Q3 heeft standaard een touchscreen op het dashboard. Er is keuze uit diverse uitvoeringen met schermgroottes variërend van 10,25 tot 12,3 inch. Bij de laatste versie is ook stembediening inbegrepen. MMI navigatie plus biedt bovendien connectiviteit en infotainment uit een hogere klasse met onder meer realtime verkeers- en parkeerinformatie, snelle LTE-internetverbinding, een wifi-hotspot. Ook digitale radio (DAB+) en Google Earth navigatie zijn leverbaar. Via de myAudi app zijn veel functies van de Q3 met de smartphone te bedienen. Uiteraard is zowel Apple Carplay als Android Auto beschikbaar.

De Audi Q3 is er met assistentiesystemen, waaronder adaptieve cruise control (in combinatie met S-Tronic). In deze cruise control komen adaptieve snelheidsregeling, de fileassistent en de active lane assist samen. Park assist maakt het mogelijk dat de Q3 automatisch in- en uitparkeert. De bestuurder hoeft alleen maar gas te geven en te remmen. Via de achteruitrijcamera krijgt de bestuurder een 180-graden-blik. Audi pre sense front is standaard op elke Q3. Dit systeem herkent mogelijk gevaarlijke situaties waarbij voetgangers, fietsers en/of andere voertuigen zijn betrokken. Het systeem waarschuwt hiervoor met optische en akoestische signalen en kan indien nodig zelfstandig een noodstop uitvoeren. Ook lane departure warning is standaard.

Demperregeling is optioneel. Hierbij wordt de demping automatisch aangepast aan het wegdek en de rijomstandigheden. De Audi Q3 wordt tevens leverbaar met een stugger afgeveerd sportonderstel in combinatie met progressive steering. En met het optionele Audi drive select kan de bestuurder uit zes rijinstellingen kiezen, waaronder 'auto', 'comfort', 'offroad' en het zelf te configureren 'individual'. De Q3 is er met wielmaten variërend van 17 tot en met 20 inch.

Bij de marktintroductie eind dit jaar is de Audi Q3 leverbaar met keuze uit drie TFSI-benzinemotoren en een TDI-diesel. Alle viercilindermotoren zijn uitgevoerd met turbotechnologie en directe inspuiting. Het basismodel is de Audi Q3 35 TFSI met de 1,5-liter benzinemotor met 110 kW / 150 pk en een koppel van 250 Nm. Cilinderuitschakeling zorgt bij dit model voor extra efficiency. De Audi Q3 40 TFSI beschikt over een tweeliter benzinemotor met 140 kW / 190 pk en een koppel van 320 Nm. De Audi Q3 45 TFSI heeft een 169 kW / 230 pk sterke tweeliter (350 Nm). Quattro vierwielaandrijving is standaard op de 2.0 TFSI-versies. De Q3 35 TDI heeft een 2.0 TDI met 110 kW / 150 pk en een koppel van 340 Nm. Om te beginnen is deze er in combinatie met Quattro, later volgt ook een versie met voorwielaandrijving. Ook een 140 kW / 190 pk sterke 2.0 TDI staat op de planning.

De nieuwe Q3 wordt geproduceerd in de Audi-fabriek in Hongarije. De marktintroductie staat gepland voor november aanstaande. Elke nieuwe Q3 is standaard uitgevoerd met een digitaal instrumentenpaneel, MMI radio plus met Bluetooth, een multifunctioneel, met leer bekleed stuur, airco en LED-koplampen. Ter introductie presenteert Audi ook een extra complete, sportieve versie. De exacte specificaties hiervan en van de andere modellen worden evenals de prijzen in aanloop naar de marktintroductie bekend gemaakt.