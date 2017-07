Audi onthult nieuwe A8

11 juli 2017 | De compleet nieuwe Audi A8 beleeft zijn wereldpremière tijdens de Audi Summit in Barcelona. De vierde generatie van het vlaggenschip toont een nieuw familiegezicht en zet in op elektrificatie in de aandrijflijn. De A8 is ook de eerste Audi die vergaand is voorbereid op autonoom rijden. Vanaf 2018 neemt Audi functies als parking pilot, garage pilot en traffic jam pilot in productie.

De Audi A8 is ontwikkeld met een nieuwe designtaal in het achterhoofd die uiteindelijk wordt doorgevoerd in alle toekomstige Audi-modellen. De neus met de brede, opstaande Singleframe grille en de vloeiende lijnen van de carrosserie accentueren zijn sportiviteit, elegantie en verfijning. De luxueuze sedan is een krachtige verschijning, ongeacht of het gaat om de 5,17 meter lange standaardversie of de A8 L met een dertien centimeter langere wielbasis.

Misschien wel de meest begeerlijke plek om in de Audi A8 te zitten, bevindt zich rechts achterin: de optionele relaxstoel in de A8 L is op vier verschillende manieren te verstellen en is voorzien van een voetsteun. De passagier die op deze plek zit kan zijn voeten verwarmen en laten masseren door ze op de achterkant van de rechter voorstoel te zetten. Daarnaast hebben de achterpassagiers een groot aantal functies tot hun beschikking, zoals sfeerverlichting, HD Matrix leeslampjes en stoelmassage. Elke achterpassagier kan via een eigen besturingssysteem bellen. De bediening van de achterstoelen geschiedt via een OLED display in de middelste armsteun, ter grootte van een smartphone.

Het interieur van de nieuwe A8 is bewust minimalistisch ontworpen. Het bekende draai-/drukknopsysteem met touchpad uit het vorige model komt in de nieuwe A8 niet meer terug. Het instrumentenpaneel blijft nu grotendeels vrij van schakelaars en knoppen. De functies worden voortaan bediend vanaf een 10,1 inch groot touchscreen in black panel look dat onzichtbaar in zijn omgeving is weggewerkt als het niet wordt gebruikt.

Het systeem start op zodra de auto wordt geopend. De bestuurder bedient het infotainmentsysteem op een groot scherm met de vingertoppen. Via een tweede scherm in de middenconsole zijn functies als airconditioning en comfortvoorzieningen te bedienen en is het mogelijk om tekstberichtjes te maken. Als een functie wordt geactiveerd, voel men dat met de vinger en geeft het systeem een akoestische klik ter bevestiging. De nieuwe A8 is voorzien van het nieuwe MMI dat reageert op gebaren.

De bestuurder kan een reeks functies in de auto activeren met een nieuwe, natuurlijker manier van spraakbesturing. Informatie over het reisdoel of nieuws is ofwel beschikbaar in de auto of kan met LTE-snelheid uit de cloud worden verkregen. Het intelligente Audi connect bevat ook verkeersbordherkenning en geeft de bestuurder informatie over gevaarlijke wegsituaties.

Het navigatiesysteem van de nieuwe A8 is uitgebreid. Het is nu zelflerend en baseert zich op de routes die regelmatig worden afgelegd. Op basis hiervan krijgt de bestuurder alternatieve routes aangeboden. De kaartafbeeldingen bevatten zeer gedetailleerde 3D-modellen van de belangrijkste grote steden van Europa.

De nieuwe A8 is de allereerste Audi die vergaand is voorbereid op autonoom rijden. De "Audi AI traffic jam pilot" neemt functies van de bestuurder over bij fileverkeer tot 60 km/u op provinciale wegen en snelwegen waarvan de rijbanen door vangrails zijn gescheiden. Het systeem is te activeren met een "AI" knop op het middenconsole. De traffic jam pilot start, accelereert, stuurt en remt zelf. De bestuurder hoeft daarbij niet meer continu op het verkeer te letten en kan de handen van het stuur nemen (afhankelijk van de regelgeving in het land) en andere dingen gaan doen. Als het systeem zijn limieten heeft bereikt, krijgt de bestuurder een seintje om zelf de besturing weer over te nemen.

Tijdens het autonoom rijden controleert de zogeheten zFAS-besturingseenheid permanent de gegevens die het via sensoren binnen krijgt. Naast de radarsensoren, een camera en ultrasone sensoren gebruikt Audi ook een laserscanner. De introductie van de Audi AI traffic jam pilot houdt in dat het wettelijke kader in elke individuele markt in kaart gebracht dient te worden, evenals de landspecifieke definitie van het toepassen en testen van het systeem. Aanvullend dient wereldwijd een reeks goedkeuringsprocedures en de bijbehorende tijdsplanning in acht te worden genomen. Audi volgt daarom een stapsgewijze werkwijze bij de introductie van de traffic jam pilot in productiemodellen.

De Audi AI remote parking pilot en Audi AI remote garage pilot sturen de A8 zelfstandig in of uit een parkeerplek of garage terwijl de bestuurder niet in de auto hoeft plaats te nemen. De bestuurder start de manoeuvre via zijn smartphone die van de nieuwe myAudi app is voorzien. Op het toestel is live een 360 graden beeld te zien.

Een tweede innovatie is de Audi AI active suspension. Het onderstel past zich aan de rijomstandigheden en wensen van de bestuurder aan, waarbij een volledig actief, elektromechanisch ophangingssysteem elk wiel afzonderlijk bedient. Ook zorgt de Audi AI active suspension ervoor dat zijdelingse krachten in bochten worden gecompenseerd, net als bij krachten die vrijkomen bij het accelereren en afremmen.

Samen met het nieuwe Audi pre sense 360Ëš veiligheidssysteem tilt het actieve onderstel het passieve veiligheidsniveau naar een hoger plan. Als een zijdelingse aanrijding onvermijdelijk is bij een snelheid van meer dan 25 km/u, wordt de carrosserie aan de betreffende zijde automatisch binnen 0,5 seconde met maximaal 80 millimeter verhoogd. Zo wordt de botsenergie doelgericht naar de sterkste zones van de A8 gestuurd, zoals de dorpels en de vloerstructuur. De krachten die bij een aanrijding op de inzittenden inwerken, nemen op deze manier tot wel 50% af.

Eveneens nieuw is dynamic all-wheel steering, een innovatieve combinatie van dynamic steering en achterwielbesturing die de traditionele tegenstrijdigheid van sportiviteit en stabiliteit oplost. De nieuwe A8 rijdt nog sportiever en met meer precisie met behulp van het sportdifferentieel. Dat verdeelt de krachten over de achterwielen en vult daarmee het Quattro vierwielaandrijvingssysteem aan, dat tot de standaarduitrusting behoort.

De nieuwe Audi A8 wordt in eerste instantie geleverd met twee V6 turbomotoren: een 3.0 TDI en een 3.0 TFSI. De diesel levert 210 kW / 286 pk en de benzineversie 250 kW / 340 pk. Twee achtcilinders, een 4.0 TDI met 320 kW / 435 pk en een 4.0 TFSI met 338 kW / 460 p, komen binnen afzienbare tijd op de markt. Net als de exclusieve top motorisering, een W12 met 6,0 liter inhoud.

De vijf motoren werken samen met een startgenerator (BAS) die het hart vormt van het 48-volt elektrische systeem. Bij deze mild hybrid technologie wordt de brandstofmotor uitgeschakeld op het moment dat de bestuurder zijn gas loslaat. De motor blijft uit totdat de bestuurder het gaspedaal weer intrapt. De startdynamo is direct verbonden aan de brandstofmotor en kan deze ongemerkt weer activeren. Het systeem heeft ook een geavanceerde start-/stopfunctie. Gezamenlijk leveren deze maatregelen een brandstofbesparing op die kan oplopen tot 0,7 liter per honderd kilometer.

De Audi A8 L e-tron quattro met zijn plug-in hybride motor volgt op een later tijdstip. Zijn 3.0 TFSI en elektromotor leveren een gezamenlijk vermogen van 330 kW / 449 pk en 700 Nm koppel. De lithium-ion batterij levert voldoende energie voor zo'n vijftig emissievrije kilometers. De batterij is op te laden met Audi Wireless Charging, dat werkt middels inductie.

De nieuwe Audi A8 en A8 L worden geproduceerd in de Audi-fabriek in het Duitse Neckarsulm. Ze zijn vanaf september te bestellen en staan vanaf medio december bij de Nederlandse Audi-dealers. Prijzen worden in de aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.