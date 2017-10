Audi onthult nieuwe A7 Sportback

19 oktober 2017 | Audi introduceert de tweede generatie van de A7 Sportback. Deze gaat wat design betreft door waar de nieuwe A8 ophoudt. Zijn atletische proporties en sportieve lijnen onderstrepen zijn bijzondere karakter. Bovendien is de vierdeurs 'gran turismo' uitgerust met een futuristisch interieur, een vooruitstrevend lichtontwerp, hightech systemen en louter motoren met mild hybride technologie. De nieuwe Audi A7 Sportback is vanaf medio november te bestellen en vanaf februari 2018 in Nederland leverbaar.

Audi maakte in 2010 een gedurfd statement met de eerste generatie A7 Sportback. De vierdeurs coupé combineerde elegantie met sportiviteit op een volledig nieuwe manier. In zijn tweede gedaante gaat de A7 Sportback verder op de designrichting die Audi met de compleet nieuwe A8 is ingeslagen. Het zijaanzicht van de A7 Sportback wordt gedomineerd door een lange motorkap, grote wielbasis, korte overhangen en een aflopende daklijn. Geprononceerd plaatwerk op de flanken dirigeert de aandacht naar de grote wielen van de A7 Sportback en benadrukt de quattro-genen van het model. Nog meer dan bij het huidige model het geval is, domineert de kenmerkende Singleframe grille de neus van de vierdeurs coupé. Hij is breder en lager en wordt geflankeerd door langgerekte koplampen met innovatieve lichttechniek.

De nieuwe Audi A7 Sportback is 4.969 millimeter lang, 1.908 millimeter breed, 1.422 millimeter hoog en heeft een wielbasis van 2.926 meter. Zijn combinatie van strakke lijnen en gespierde wielkasten refereert aan de brede 'schouders' van de Audi Ur-quattro. Aan de achterzijde lopen de lijnen van de A7 Sportback naar elkaar toe, zoals op de achtersteven van een jacht. Ondanks dat, is de bagageruimte 535 liter groot. Door de achterste zitrij om te klappen kan die worden vergroot naar 1.390 liter. In de kofferklep bevindt zich, net als bij de vorige generatie A7, een spoiler die automatisch omhoog komt op hoge snelheid. Helemaal onderaan is de A7 Sportback voorzien van een antracietkleurige diffuser met chromen elementen erin.

Verder is er weinig chroom te ontdekken aan de nieuwe A7 Sportback. De zes spijlen van de Singleframe grille zijn uitgevoerd in hoogglans zwart. Daarbij oogt de vierdeurs gran turismo met het optionele S line pakket nog sportiever. Hij beschikt dan over een aangepaste voorbumper en diffuser, andere luchtinlaten en gewijzigde zijskirts.

De Audi A7 Sportback is te bestellen in één van vijftien kleuren, waarvan er acht nieuw zijn (Avalon Green, Firmament Blue, Navarra Blue, Seville Red, Soho Brown, Typhoon Gray, Triton Blue en Vesuvius Gray). Uiteraard is het ook mogelijk om de auto een gepersonaliseerde tint mee te geven. Er zijn bovendien drie soorten koplampen leverbaar: LED, HD Matrix LED en HD Matrix LED met lasergrootlicht. De achterlichten zijn opgebouwd uit dertien verticale segmenten die aan iedere zijde worden verbonden door een LED-strip; wederom een hommage aan de Audi Ur-quattro.

In het interieur van de A7 Sportback vervangen twee touchscreens de traditionele knoppen en bedieningselementen. De grootste ervan meet 8,6 inch en is weggewerkt in de middenconsole. Net als in de nieuwe Audi A8 geven de touchscreens in de A7 Sportback haptische feedback als ze worden aangeraakt. Verder valt er uiteraard veel te kiezen op het gebied van interieurkleuren, bekledingsmaterialen en afwerkingsdetails. Naast de standaardstoelen biedt de Audi A7 Sportback ook de optie van sportstoelen en S sportstoelen. Die laatste twee zijn bekleed met naar keuze Nappa-leer en Alcantara of Valcona-leer.

Met de AI-knop op het dashboard kan de bestuurder de Audi AI remote parking pilot en de Audi AI remote garage pilot activeren. Beide systemen zijn vanaf volgend jaar beschikbaar. Ze rijden de A7 Sportback zelfstandig in en uit een parkeervak of garage. De bestuurder kan zelfs van tevoren uitstappen en de Audi AI-functies aansturen met de myAudi-app op zijn telefoon. Het enige dat hij hoeft te doen, is de Audi AI-knop ingedrukt houden. De auto bouwt een 3D-beeld op van zijn omgeving door informatie uit diverse sensoren samen te brengen. Afhankelijk van het uitrustingsniveau heeft de Audi A7 Sportback tot wel vijf radarsensoren, vijf camera's, twaalf ultrasone sensoren en een laserscanner.

Naast de Audi AI-systemen heeft de nieuwe A7 Sportback in totaal 39 elektronische rijassistenten. Ze zijn opgesplitst in drie pakketten, die vanaf begin 2018 geleidelijk worden geïntroduceerd. Er is het Audi AI parking package, City Assist Package en het Tour Assist Package. Die laatste heeft onder meer een efficiency assistant - die de bestuurder helpt om zo zuinig mogelijk te rijden - evenals een adaptive driving assistant (ADA), die de adaptive cruise control (ACC) assisteert met stuurcorrecties om de A7 Sportback in zijn rijbaan te houden.

De stuurbekrachtiging van de Audi A7 Sportback is progressief en wordt directer en sportiever hoe meer het stuurwiel wordt gedraaid. Achter de grote wielen van de A7 Sportback (tot wel 21 inch en 255/35) schuilen remschijven met een maximale diameter van 400 millimeter en aluminium remklauwen. Klanten kunnen kiezen uit vier set-ups van het onderstel. De A7 Sportback is leverbaar met stalen veren, met een sportonderstel dat de auto 10 millimeter lager legt, met elektronisch instelbare dempers en met adaptieve luchtvering met automatische hoogteregeling.

Ook beschikbaar is het innovatieve dynamic-all-wheel steering. Dit zorgt niet alleen voor een sportieve stuurbeleving, maar ook voor een rotsvaste stabiliteit. Afhankelijk van de snelheid verandert de stuuroverbrenging van 9,5:1 tot 16,5:1 door actieve ingrepen op de voor- en achteras. De achterwielen kunnen tot wel 5 graden mee- of tegensturen. Onder de 60 km/u sturen ze tegen, daarboven sturen ze mee voor meer rechtuitstabiliteit en soepele rijbaanwisselingen. Met dynamic-all-wheel steering is de draaicirkel van de Audi A7 Sportback 1,1 meter kleiner dan normaal.

In eerste instantie komt de nieuwe Audi A7 Sportback op de markt als 3.0 V6 TFSI (250 kW/340 pk en 500 Nm). Hij sprint in 5,3 seconden van stilstand naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 250 km/u. Volgens de NEDC-meetmethode verbruikt de Audi A7 55 TFSI 6,8 liter benzine per 100 km, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 154 g/km. De 3.0 TFSI is gekoppeld aan een zeventraps S tronic-transmissie met dubbele koppeling en quattro-vierwielaandrijving. Voor de A7 Sportback komen vlak na de introductie meer benzine- en dieselmotoren beschikbaar, zowel met vier als met zes cilinders.

Alle motoren in de A7 Sportback zijn uitgerust met een mild hybride systeem (MHEV) voor meer comfort en een betere efficiency. De motoren gebruiken een elektrisch systeem van 48 Volt. Een zogenoemde belt alternator starter (BAS) werkt samen met een lithium-ion batterij en kan maximaal 12 kW aan energie terugwinnen via het remmen. Bij snelheden tussen de 55 en 160 km/u kan de A7 Sportback vrijlopen met de motor uit, waarna de BAS hem bijna ongemerkt weer start.

De start-stopfunctie van de vierdeurs coupé is uitgebreid. Als de A7 Sportback stilstaat, houdt de start-stopfunctie via de standaard camera in de neus de auto's voor hem in de gaten. Beginnen die te bewegen, dan wordt de motor van de Audi alvast aangezet. In het dagelijkse verkeer zorgt de MHEV-techniek ervoor dat het brandstofverbruik van de A7 Sportback met zo'n 0,7 liter per 100 kilometer wordt teruggedrongen.