Audi maakt prijzen nieuwe A6 bekend

12 april 2018 | De nieuwe Audi A6 is met ingang van vandaag te bestellen. Er is in eerste instantie keuze uit twee uitvoeringen: de A6 50 TDI quattro (210 kW/286 pk) tiptronic met een prijs vanaf 76.995 euro en de A6 55 TFSI quattro (250 kW/340 pk) S tronic, die leverbaar is vanaf 78.745 euro. De A6 sedan is er met keus uit drie uitrustingsniveaus. Uiteraard is hij er ook in Pro Line- en Pro Line Plus-uitvoering. De levering van de Audi A6 start in juli.

De nieuwe A6 staat bol van de innovaties. Dankzij het volledig digitale MMI touch-response besturingssysteem en natuurlijke spraakbediening is hij makkelijk te bedienen. Ook is de A6 verregaand connected. Daardoor kan hij met andere Audi's én de infrastructuur communiceren. Zo wordt de routegeleiding efficiënter en veiliger, de bestuurder krijgt tijdig informatie over eventuele gevaarlijke situaties. De nieuwe A6 is met de parking pilot en garage pilot ook klaar voor het automatisch een parkeerplaats of parkeergarage in- en uitrijden. Alle voor de A6 beschikbare motoren zijn voor extra efficiency en comfort uitgevoerd met mild hybrid-technologie.

De A6 in standaarduitvoering beschikt over LED koplampen, MMI Navigatie, het geïntegreerde bedieningsconcept Audi touch respons, Audi connect diensten, automatische airconditioning (2 zones), alarm en assistentiesystemen als parkeerhulp plus, Audi lane departure warning, Audi pre sense front en basis, Audi connect noodoproep & service en 18-inch lichtmetalen velgen.

De Audi A6 design voegt daar diverse eigen afwerkingsaccenten aan toe, zoals een groot aantal exterieurdetails in (donker)chroom en specifieke lichtmetalen velgen. In het interieur springt de bekleding in stof/leder in het oog. De A6 sport heeft sportief getinte designelementen in chroom en aluminium. Bovendien beschikt hij over sportstoelen en 18-inch lichtmetalen velgen in '5-arm design'.

Voor een meerprijs van € 3.800 is de Pro Line-uitvoering beschikbaar. De uitrusting wordt dan uitgebreid met MMI Navigatie plus, Audi virtual cockpit, Audi sound system, Audi smartphone interface, elektrisch verstelbare stoelen (met geheugenfunctie aan bestuurderszijde) en automatisch dimmende en inklapbare buitenspiegels met memoryfunctie. De A6 Pro Line Plus (meerprijs € 6.900) heeft alles van de Pro Line-uitvoering en daarbij lederen bekleding Milano, stoelverwarming vóór en HD Matrix LED koplampen. In een later stadium komt ook het S-line exterieur en daarmee de sportief getinte Pro Line S-uitvoering beschikbaar voor de A6 sport.

Voor de A6 zijn uiteraard vele individuele opties beschikbaar. Dan gaat het onder andere om voorzieningen zoals dynamische vierwielbesturing, ambiente verlichting voor het interieur, Audi Premium Air Quality, en Audi connect key. Ook is er een uitgebreid aanbod lichtmetalen velgen en exterieurkleuren, zelfs een kleur naar klantwens is mogelijk.

De Audi A6 50 TDI quattro tiptronic en de A6 55 TFSI quattro S tronic zijn nu te bestellen en vanaf juli leverbaar. Het gamma wordt snel uitgebreid met een 170 kW/231 pk sterke 3.0 TDI, een 2.0 TDI met 150 kW/204 pk en een 180 kW/245 pk sterke 2.0 TFSI. De prijzen van die uitvoeringen worden in aanloop naar de marktintroductie bekend gemaakt.