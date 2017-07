Audi introduceert RS5 Coupe

28 juni 2017 | Met de tweede generatie van de Audi RS5 Coupé presenteert Audi Sport het eerste model dat is ontworpen volgens de nieuwe RS-designtaal. De nieuwe 2.9 TFSI V6 biturbomotor levert een vermogen van 331 kW/450 pk en 600 Nm aan koppel en is ondanks zijn vermogen relatief efficiënt. De RS5 Coupé is nu leverbaar bij de Nederlandse Audi-dealers, vanaf 117.625 euro.

De volledig nieuw ontworpen 2.9 TFSI V6 biturbo in de Audi RS 5 Coupé is afgeleid van de 3.0 TFSI die de Audi S5 aandrijft. In de RS5 Coupé levert de door Audi Sport aangepakte krachtbron 331 kW / 450 pk. De zescilinder heeft twee turbo's die in het midden van de V zijn geplaatst. De inlaatlucht stroomt door twee buizen richting de turboladers, waardoor deze razendsnel reageren op het gaspedaal. Ten opzichte van de vorige generatie RS5 Coupé met de 4.2 liter V8 is het koppel met 170 Nm gestegen tot 600 Nm.

De RS 5 Coupé sprint in 3,9 seconden naar 100 km/u (zes tiende van een seconde sneller dan voorheen) en haalt een elektronisch begrensde top van 250 km/u. Met het optionele RS-Dynamic Package is dit zelfs 280 km/u. Qua verbruik scoort de V6 bi-turbo 8,7 liter per 100 kilometer (197 g/km CO2). Daarmee is de nieuwe RS5 Coupé 17 procent zuiniger geworden in vergelijking met zijn voorganger, mede vanwege zijn zestig kilogram afgeslankte gewicht. De RS-versie weegt nu 1.655 kilogram. Optioneel is de nieuwe RS 5 Coupé uit te rusten met een dak van koolstofvezel.

Een achttraps tiptronic-automaat stuurt de aandrijfkracht naar de Quattro permanente vierwielaandrijving. Het middendifferentieel verdeelt het vermogen vervolgens weer over de voor- en achteras: 60% naar achteren, 40% naar voren. De elektronica past deze waarden aan als de omstandigheden daarom vragen. De RS5 Coupé is optioneel leverbaar met een sportdifferentieel op de achteras. Het model heeft vóór en achter een onafhankelijke multi-link wielophanging met vijf armen (de vorige RS 5 had achter een trapeziumvormige ophanging). Het standaard RS-sportonderstel is tegen meerprijs te vervangen door het 'sportonderstel plus' met Dynamic Ride Control (DRC), keramische remmen en een dynamische besturing met meer RS-karakter. De dempers kennen drie standen, zodat de bestuurder per situatie voor een passende set-up kan kiezen.

Het designteam van Audi heeft inspiratie voor de RS5 Coupé gehaald uit de spraakmakende Audi 90 quattro IMSA GTO-racewagen waarmee het merk in 1989 circuits veroverde. De RS5 Coupé heeft grote luchtinlaten en een Singleframe-grille met kenmerkend RS-honingraatpatroon en de beroemde uitgebouwde RS-spatschermen die nu 15 millimeter zijn uitgebouwd. Aan de achterkant sieren een spoilerrand, diffusorgedeelte in de bumper en natuurlijk de bekende ovale RS-uitlaten het beeld. Daarnaast is de RS5 Coupé herkenbaar aan de extra luchtinlaten naast de koplampen, alsmede aan de optionele Matrix LED-verlichting. Standaard heeft de RS 5 Coupé gesmede 19 inch lichtmetalen velgen; 20 inch is optioneel beschikbaar. Het exterieur kan worden gepersonaliseerd door de keuze uit drie exterieurafwerkingen: koolstofvezel, mat aluminium en hoogglans zwart.

Het interieur van de RS5 Coupé is uitgevoerd in zwart. Standaard zijn de met Nappaleer beklede RS-sportstoelen (optioneel verkrijgbaar met diamantvormige stiksels) en het multifunctionele RS-sportstuur met afgeplatte onderkant. Audi Sport monteert RS-logo's op de sportstoelen, het stuurwiel, de dorpels en de versnellingspook. Ook Audi Virtual Cockpit met speciale RS-voorzieningen - zoals weergave van aandrijf- en G-krachten - is standaard. Een schakelindicator geeft aan wanneer de maximum toerengrens is bereikt en de bestuurder moet opschakelen. Voor het optionele RS-designpakket maakt Audi gebruik van de kleur rood als sportieve contrastkleur. Het pakket bevat onder meer een met Alcantara bekleed stuurwiel, roodgekleurde veiligheidsgordels en vloermatten met het RS-logo.