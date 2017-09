Audi introduceert nieuwe RS4 Avant

12 september 2017 | Audi Sport onthult op de autotentoonstelling van Frankfurt de nieuwe RS4 Avant. De RS4 Avant beschikt over een 2.9 V6 TFSI biturbo met 331 kW/450 pk, een koppel van 600 Nm een standaard Quattro-aandrijving. De Audi RS 4 Avant wordt begin 2018 in Nederland verwacht. De prijzen worden in de aanloop naar de marktlancering bekend gemaakt.

Voor het ontwerp van de nieuwe RS4 Avant hebben de Audi-designers zich laten inspireren door details van de legendarische Audi 90 quattro IMSA GTO. Dat komt tot uiting in enorme luchtinlaten met de RS-specifieke honingraatstructuur en een brede en vlakke singleframe-grille. De optionele Matrix LED-koplampen hebben donker glas. Vergeleken met de A4 Avant heeft de RS4 bredere wielkasten (+30 mm) met de typische quattro-signatuur. Achter springen de dakspoiler en de diffuser met de ovale RS-uitlaatpijpen in het oog. Speciaal voor dit model kan via Audi exclusive de kleur Nogaro blauw pareleffect worden gekozen. Deze tint doet denken aan die van de eerste Audi RS4 Avant uit 1999. De nieuwe RS4 Avant wordt geleverd met 19-inch lichtmetalen velgen, 20-inch is optioneel.

De 2.9 V6 biturbomotor levert 331 kW/450 en een koppel van 600 Nm (tussen 1.900 en 5.000 tpm). Daarmee sprint de Audi RS 4 Avant in 4,1 seconden van 0-100 km/h. De topsnelheid bedraagt 250 km/h, met het optionele RS dynamic pakket zelfs 280 km/h. Via een sportief afgestemde achttraps tiptronic-transmissie wordt de aandrijfkracht overgebracht op de vier aangedreven wielen. Een sportdifferentieel achter is optioneel. Het gemiddelde verbruik bedraagt 8,8 l/100 km. Dit is 17% lager dan dat van zijn voorganger. De nieuwe RS4 Avant weegt 1.790 kg (- 70 kg).

Het RS sportonderstel zet de Avant nog eens 7 mm lager dan een A4 met sportonderstel. Optioneel is hij leverbaar met het RS sportonderstel met Dynamic Ride Control, keramische remmen en RS-specifieke Dynamic Steering. Met Audi drive select kiest de bestuurder voor elke rit de gewenste setup.

Het interieur van de RS4 Avant is sportief-zwart. Het RS-logo is terug te vinden op de RS sportstoelen (optioneel met honingraatpatroon voor de lederen bekleding), het afgevlakte multifunctionele RS-stuur, de keuzehendel van de transmissie en de verlichte dorpels. De Audi virtual cockpit en het head-up display hebben een specifieke RS-weergave. Ze laten onder meer de g-krachten, de bandenspanning en het koppel zien. Uiteraard zijn er ook volop individualiseringsmogelijkheden. Zo is er het stylingpakket hoogglans zwart, carbon met aluminium accenten en carbon met zwarte accenten.