Audi introduceert A1 Sportback

20 juni 2018 | In 2010 betrad Audi een nieuw segment met de A1. Nu is het tijd voor de tweede generatie. De nieuwe A1 Sportback is bedoeld voor de stedelijke omgeving, maar dankzij moderne infotainment-, connectiviteits- en assistentiesystemen ook geschikt voor lange(re) trips. De nieuwe Audi A1 Sportback komt in november op de markt.

Door de toegenomen afmetingen (LxBxH: 4,01 x 1,74 x 1,41 m), grote spoorbreedten en korte overhangen heeft de A1 krachtige proporties. Het laaggeplaatste, brede singleframe en de vlakke, strak gestileerde koplampunits versterken de uitstraling. Bovendien zijn in het ontwerp verwijzingen naar de Ur-quattro en Sport quattro verwerkt. Diverse uitvoeringen, pakketten en (contrast)kleuren maken het mogelijk om de Audi A1 Sportback verregaand te personaliseren. De gunstige stroomlijn (Cw: 0,31) zit hem niet alleen in de vlak afgewerkte bodem, maar ook in details als de 'aerodriehoeken' van de achterspoiler en de vorm van de achterlichten.

Dé blikvanger in het interieur is het digitale instrumentarium (standaard op alle versies), maar ook de ventilatieroosters springen in het oog. De middenconsole en het MMI touch display zijn naar de bestuurder gedraaid. Ook voor het interieur zijn er volop maatwerkmogelijkheden, onder meer dankzij de optionele contour en ambient ledverlichting. Vergeleken met zijn voorganger is de nieuwe A1 Sportback nog praktischer. De inhoud van de bagageruimte groeide met 65 liter tot 335 liter en met neergeklapte achterbank is 1.090 l beschikbaar. De tildrempel is 67 cm hoog en de ruimte tussen de wielkasten bedraagt één meter.

Ook de basisversie van de Audi A1 Sportback heeft een 10,25-inch digitaal instrumentarium en een multifunctioneel stuur. Als optie is de naar eigen wens in te stellen Audi virtual cockpit beschikbaar. MMI radio met Bluetooth is standaard op alle versies. Bij MMI radio plus is ook een 8,8-inch touchscreen inbegrepen en bij MMI navigatie plus heeft het touchscreen een diameter van 10,1 inch. Audi connect biedt de A1 Sportback connectiviteit van topklasse met onder meer realtime verkeersinformatie en actieve hulp bij het vinden van parkeerplaatsen, tankstations, hotels, etc. Ook Google Earth is beschikbaar en natuurlijk kan de bestuurder gebruikmaken van de onlinediensten van Audi connect. In de Audi smartphone interface zijn bovendien Apple CarPlay en Android Auto inbegrepen. De optionele Audi phone box zorgt voor een nog betere ontvangst en maakt het mogelijk om smartphones draadloos op te laden. Uiteraard is de A1 Sportback ook leverbaar met digitale radio.

De Audi A1 Sportback krijgt de nieuwste assistentiesystemen. Standaard zijn lane departure warning en pre safe front. Dit systeem herkent zelfs bij beperkt zicht (bijvoorbeeld mist) mogelijk gevaarlijke situaties waarbij voetgangers, fietsers of andere voertuigen zijn betrokken. Het systeem geeft eerst optische en akoestische waarschuwingen en kan in het uiterste geval een autonome noodstop uitvoeren. Zo zijn aanrijdingen te vermijden of worden de gevolgen ervan beperkt. Met de adaptieve cruise control houdt de A1 Sportback automatisch een veilige afstand aan ten opzichte van voorliggers. De Stop&Go functie (met S tronic-transmissie) kan indien nodig een noodstop tot stilstand uitvoeren. De nieuwe A1 Sportback is er nu ook met een achteruitrijcamera. Park assist zorgt voor parkeergemak: het herkent geschikte parkeerplaatsen en verzorgt automatisch inparkeren. De bestuurder hoeft alleen de juiste versnelling te kiezen en te remmen en gas te geven.

De nieuwe Audi A1 is er met een brede range van TFSI-benzinemotoren met directe inspuiting, turbotechnologie en een partikelfilter. De cilinderinhouden variëren van 1,0 - 1,5 liter en de vermogens van 70 kW/95 pk tot 147 kW/200 pk. Afhankelijk van de uitvoering en motorisering heeft de A1 Sportback een handgeschakelde versnellingsbak of een automatische S tronic-transmissie (zes- of zeventraps) met dubbele koppeling.

Voor de A1 is er keuze uit drie onderstelconfiguraties: basis, sport en sport met instelbare schokdempers. Alle versies beschikken over een elektromechanische stuurinrichting. Deze zorgt voor optimale stabiliteit in rechte lijn en een veilig, neutraal bochtgedrag. Met het optionele Audi drive select heeft de bestuurder keuze uit vier rijprogramma's: auto, dynamic, efficiency en het zelf te configureren individual. Op basis van de gekozen instelling worden onder meer de gevoeligheid van de besturing, de respons op het gaspedaal en de afstemming van onderstel en assistentiesystemen aangepast. Voor de A1 Sportback zijn wielen in maten variërend van 15 tot 18 inch beschikbaar.

De nieuwe A1 Sportback wordt in november op de Nederlandse markt verwacht. De exacte specificaties en prijzen worden kort daarvoor bekend gemaakt.