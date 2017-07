Audi A4

Audi introduceert A4 S-line black edition

28 juli 2017 | Audi introduceert de A4 S line black edition. Deze opvallende uitvoering is uitgerust met een groot aantal zwarte details. De A4 S line black edition is leverbaar vanaf 46.000 euro inclusief de meeruitrusting ter waarde van bijna 11.000 euro. De nieuwe Audi A4 S line black edition is er in combinatie met alle bekende benzine- en dieselmotoren, uitgezonderd de 2.0 TDI ultra. De motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak of, optioneel, aan de zeventraps S tronic transmissie met dubbele koppeling.