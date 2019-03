Autotest | Er zijn twee trends in de autowereld: SUV's en elektrische auto's. Enkele kleinere automerken konden daar snel op inspelen en worden nu beloond met ongekende verkoopcijfers. Grote autofabrikanten hebben altijd iets meer bedenktijd en een iets langer ontwikkeltraject nodig. Maar nu introduceert ook Audi een elektrische SUV: de e-tron. Hoe geeft de eerste grote autofabrikant invulling aan de elektrische SUV?

Wat maakt een Sports Utility Vehicle (SUV) zo aantrekkelijk? De hoge zit, stoere uitstraling en ruimte maken SUV's populair. Elektrische auto's danken hun aantrekkingskracht aan sublieme prestaties, ultiem comfort, nul uitstoot en een lage kilometerprijs.

Om maximale winst te kunnen behalen, wordt nieuwe techniek vaak eerst geïntroduceerd in grote en luxe modellen. Op kleinere auto's zitten lagere marges en dat betekent een langere terugverdientijd. Bovendien: door nieuwe techniek eerst op een topmodel te presenteren wordt het exclusief en dus begeerlijker wanneer het uiteindelijk beschikbaar is voor een grotere doelgroep. Kortom: de eerste elektrische SUV van Audi moest meteen het topmodel zijn. Audi heeft gekozen voor een grote SUV die qua maat ruim boven de Q5 zit, maar omwille van de stroomlijn en de sportiviteit korter en (veel) lager is dan de Q7 en Q8. Bovendien is de e-tron mooi gepositioneerd tussen de belangrijkste concurrenten: hij is kleiner dan de Tesla Model X en groter dan de Jaguar I-PACE.

En als het over de concurrentie gaat: die stralen uit dat ze bijzonder zijn. De Tesla Model X lijkt een voertuig uit de toekomst en de I-PACE is de meest extravagante creatie die het nobele Britse merk in jaren heeft afgeleverd. De e-tron daarentegen oogt net zo strak en zakelijk als iedere andere Audi. En daarmee is de trend gezet: nieuwe modellen van Audi proberen moderne techniek zo gebruikersvriendelijk en elegant mogelijk in te pakken. Daar slaagt de e-tron absoluut in en daarmee onderscheidt de Audi zich duidelijk van de tegenstrevers.

Ruimte en uitrusting

Op één punt is de e-tron wel anders dan anders. Optioneel zijn "virtuele spiegels" leverbaar. De testauto heeft slechts kleine armpjes met camera's in plaats van buitenspiegels. Hiermee verbetert de stroomlijn (van 0,28 cW naar 0,27 cW), wordt 7 km aan bereik gewonnen en nemen de rijgeluiden af. Het beeld van de camera's wordt getoond op beeldschermen bovenin de deurpanelen en dat vraagt gewenning. Het kostte enkele uren om de afstand van het achteropkomend verkeer goed in te schatten en echt vertrouwd te raken met de virtuele spiegels. Audi had deze kans juist moeten aangrijpen om het rijden makkelijker te maken. Audi had voertuigen in de gevarenzone kunnen accentueren of had met kleuren / hulplijnen aan kunnen geven waar het veilig of onveilig is. Wel zijn de virtuele spiegels heel praktisch in het donker; ze verblinden niet en dat maakt het veel prettiger dan een glazen spiegel.

De rest van het interieur is, zoals gebruikelijk bij Audi strak, zakelijk, sober en smetteloos. De e-tron onderscheidt zich iets van de andere modellen met metaalkleurige accenten en een fraaie lichtbalk (alleen zichtbaar bij donker) over het dashboard. Net als bij de andere nieuwe modellen zijn knoppen waar mogelijk vervangen door beeldschermen. Op die manier kan de bestuurder kiezen welke functies hoe en waar bediend worden. Het zorgt er ook voor dat de bestuurder kan kiezen voor een klassieke weergave met ronde klokken en alleen in een hoekje een melding van het resterende bereik. Net zo makkelijk kan worden gekozen voor "e-tron"-weergave, waarbij exact wordt getoond hoeveel stroom wordt verbruikt en wat de status van de batterij is. Ook net als bij andere Audi's staan op de optielijst een prima audiosysteem van B&O, vele semi-zelfrijdende functies en uiterst effectieve Matrix LED koplampen die het dagelijks leven aangenamer en veiliger maken.

Omdat de batterijen in de vloer zijn verwerkt, is de binnenruimte riant. De kofferruimte is groot en zelfs onder de laadvloer is extra ruimte voor een reservewiel of nog meer bagage. Onder de motorkap is een tweede bagageruimte te vinden, maar deze is veel kleiner (60 liter) dan in andere elektrische auto's. Onder de motorkap van de e-tron is slechts een vak te vinden voor de laadkabels, terwijl de tegenstrevers hier nog eens een kleine koffer of trolley kwijt kunnen.

„Terwijl de concurrentie kiest voor spektakel in de vorm van uitzinnige prestaties en heel veel nadruk op techniek, is de e-tron juist een heel gewone auto die toevallig elektrisch is aangedreven“

Prestaties en comfort

Op het moment van schrijven biedt de e-tron geen keuze uit verschillende accu's of motoren. Iedere e-tron is voorzien van een 95 kWh accu en een Quattro aandrijflijn die 408 pk / 664 Nm levert. Gezien de ervaringen met andere elektrische auto's zou dit vermogen een garantie moeten zijn voor spectaculaire prestaties. Maar de e-tron reageert buitengewoon terughoudend op het stroompedaal. Ook anders dan bij andere elektrische auto's: tot 50 km/u zijn geluiden van de aandrijflijn hoorbaar. Natuurlijk presteert de e-tron moeiteloos en biedt de elektromotor meer souplesse dan zelfs de beste benzinemotor, maar het "wow effect" blijft achterwege. Dit is eigenlijk een heel gewone auto (er mag zelfs een flinke aanhanger achter) en daar is het Audi precies om te doen.

Zoals gebruikelijk bij Audi kan middels "Drive Select" worden gekozen voor een sportiever karakter. In de dynamische modus reageert de e-tron scherper op het gaspedaal, maar ook dan blijven de verpletterende prestaties waar andere elektrische auto's mee imponeren achterwege. Natuurlijk is de e-tron serieus snel, maar het vermogen wordt nooit in één klap geleverd zoals alleen elektrische auto's dat kunnen. Audi heeft overduidelijk gekozen voor comfort, want als het gaat om geluiden van rijwind en banden is de e-tron zo mogelijk nog stiller dan andere elektrische auto's (de testauto is voorzien van de optionele akoestische zijruiten). De afwezigheid van rijgeluiden en de minimale snelheidssensatie zorgen voor een ongekende rust in de cabine en dit zorgt ervoor dat afstanden simpelweg korter lijken dan in andere auto's.

Daarbij is het onderstel van uitzonderlijke klasse. Vanwege het gewicht van de accu's zijn elektrische auto's zwaar (de e-tron weegt ruim 2,5 ton) en autofabrikanten doen er alles aan om dat gewicht te maskeren. Audi is daarin het beste geslaagd van alle merken. De e-tron voelt niet licht of zwaar, maar simpelweg perfect in balans. In snelle bochten bijten de banden zich perfect vast en is er volop grip. Op slecht wegdek en verkeersdrempels is de e-tron zo comfortabel, dat zonder remmen kan worden doorgereden waar andere auto's gedwongen stapvoets moeten rijden. En dan te bedenken dat de testauto op 21 inch velgen staat, waardoor er meer velg en minder band is hetgeen in minder comfort resulteert!

Bereik en opladen

Volgens de WLTP norm kan de e-tron 417 km op een volle accu afleggen. Die meting is gedaan met een auto met virtuele spiegels en 19 inch velgen (iedere inch extra kost 20 km bereik). De testauto zou vanwege de grotere velgmaat een theoretische actieradius hebben van 370 km en dat is tijdens een kalme rit precies gehaald.

Het gemiddelde stroomverbruik bedroeg 26,4 kWh per 100 km en dat is fors voor een auto als deze. Bovendien zou de bijzondere techniek een lager verbruik mogelijk moeten maken. Zoals iedere elektrische auto laadt de e-tron bij tijdens remmen en uitrollen. De bestuurder kan dat forceren met hendels aan het stuurwiel, maar kan dat ook aan de computer overlaten die middels radar meet hoe sterk het verkeer voor de e-tron remt. Daarbij heeft de e-tron een "elektrohydraulisch" remsysteem. Dit is lichter (-30%) en kan exacter met de computer worden bestuurd, waardoor minimaal mechanisch wordt geremd en maximaal energie kan worden herwonnen.

Als het gaat om opladen scoort Audi tegelijkertijd een dikke voldoende en een zware onvoldoende. De onvoldoende geldt voor de locatie van het laadpunt: links bij de wielkast. Wanneer de e-tron parallel wordt geparkeerd, zouden langsrijdende auto's de stekker kunnen raken. Omdat de bijgeleverde laadkabel korter is dan de auto, is de bestuurder bij haaks parkeren verplicht om vooruit in te parkeren. Dat betekent minder accuraat inparkeren en gevaarlijker uitparkeren. Bij snelladers zit de kabel aan de lader en daarom moesten meer dan eens de vreemdste capriolen worden uitgehaald om de e-tron precies goed voor de lader te parkeren.

Eenmaal aangesloten, is de laadsnelheid uitstekend. Thuis laadt de e-tron niet sneller dan andere auto's, omdat het stopcontact hier de limiet vormt. Bij een publiek laadpunt van 11 kW kan de e-tron dat vermogen ook daadwerkelijk benutten (veel concurrenten blijven steken op 7.4 kW). Vanaf midden 2019 is een optie beschikbaar waarmee ook 22 kW sterke laadpalen voluit kunnen worden benut.

Wanneer het gaat om snelladen is de e-tron (vooralsnog) de absolute kampioen. Als de snellader het vermogen kan leveren en de kabel is voorzien van vloeistoefkoeling, kan de e-tron met 150 kW opladen. En dat is nog niet alles. Veelal wordt een pieksnelheid alleen behaald bij aanvang van het laden en loopt de snelheid daarna terug. De testauto is meer dan eens aan de supersnellader gehangen en haalde steeds constante, zeer hoge snelheden. Een lunch bij het winkeltje van het nabije tankstation kostte zelfs meer tijd dan het opladen van de e-tron!

Conclusie

Audi introduceert zijn eerste geheel elektrische auto: de e-tron. Bij het merk met het slogan "voorsprong door techniek" wordt juist dan heel veel verwacht. De realiteit kwam tijdens het testrijden niet overeen met de verwachting, maar daarmee is de e-tron niet minder geslaagd. Terwijl de concurrentie kiest voor spektakel in de vorm van uitzinnige prestaties en heel veel nadruk op techniek, is de e-tron juist een heel gewone auto die toevallig elektrisch is aangedreven.

Audi stelt zich tot doel om moderne techniek zo toegankelijk mogelijk te maken en zo elegant mogelijk in te pakken en dat geldt ook voor de e-tron. Op enkele details na zijn de vormgeving van het interieur en het exterieur daarom heel gewoon. Wie dat wil kan inzicht krijgen in de techniek, maar wie daar geen boodschap aan heeft zou bijna vergeten dat dit een bijzondere auto is. Dat is voor liefhebbers van moderne techniek teleurstellend, maar voor praktisch ingestelde automobilisten wel zo prettig.

Net als iedere andere elektrische auto biedt de e-tron meer comfort en souplesse dan een traditionele verbrandingsmotor ooit kan bieden. Daarbij is de uitstoot nul en zijn de kilometerkosten heel veel lager. Audi levert daarbij ook nog eens een uitmuntend onderstel, waardoor het comfort op een nog hoger niveau komt te liggen. Zo gaat Audi met de stroom mee, maar wel in een geheel eigen richting.