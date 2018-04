Autotest | Audi heeft als slogan: "voorsprong door techniek". Juist nu elektrische auto's en zelfrijdende auto's in het middelpunt van de belangstelling staan, heeft Audi als geen ander kans om zich te bewijzen. De nieuwe Audi A8 belooft daarom hybride-aandrijving én de meeste geavanceerde zelfrijdende functies in een productieauto. Is dit voorsprong door techniek op zijn best?

Uiteraard biedt de Audi A8 meer dan alleen techniek. Audi staat ook bekend om de strakke, tijdloze ontwerpen en daarvan is de nieuwe A8 een schoolvoorbeeld. De vormgevers hebben de bestaande huisstijl verder verfijnd en de A8 is de eerste Audi die het nieuwe familiegezicht toont.

Ook het interieur volgt de gebruikelijke stijl van Audi: strak en smetteloos. Dankzij fraaie materialen is de A8 niet sober als een Audi A4 of A6, maar juist weelderig en chic. Let op dat de bergruimte in het interieur (voor- en achterin) uiterst beperkt is; alhoewel er vele bergvakken zijn, zijn ze allemaal onhandig klein.

Voor de A8 biedt Audi de keuze tussen een standaard en een verlengde wielbasis. De ruimte achter in de hier gereden standaard variant is goed, maar wie zich graag laat rijden en veel uren achterin doorbrengt doet er verstandig aan voor de verlengde versie (+13 cm) te kiezen. Die versie biedt bovendien nog meer voorzieningen achterin, zoals een functie voor voetmassage.

Uitrusting

Audi heeft al enige jaren de "virtual cockpit". Dat staat voor een dashboard waarbij knoppen en hendels zo veel mogelijk worden vervangen door een beeldscherm, met als resultaat een overzichtelijk en opgeruimd dashboard. Met de komst van de nieuwe A8 gaat Audi hierin een stap verder. De druk/draai-knop is verleden tijd en voortaan biedt Audi touch-screens. Voorheen koos Audi daar niet voor omdat aanraakgevoelige schermen vies zouden worden en een minder mooie weergave zouden hebben.

Midden op het dashboard zijn nu twee grote beeldschermen te vinden (Audi koos bewust voor twee schermen in plaats van één grote om de sierlijn over het dashboard niet te onderbreken). Het bovenste beeldscherm wordt gebruikt voor de bediening van het "infotainment"-systeem (audio, video, communicatie en navigatie).

Het onderste beeldscherm dient voornamelijk voor de bediening van het klimaatcontrolesysteem, inclusief bijbehorende zaken zoals massagefuncties (die veel krachtiger zijn dan voorheen). Op het beeldscherm worden knoppen getoond op exact de plekken waar ze voorheen op het dashboard zaten. Deze aanpak is uit te leggen als weinig revolutionair (slechts geprojecteerde knoppen op de plaats waar vroeger fysieke knoppen zaten), maar Audi spreekt liever van een vertrouwde manier om nieuwe zaken te introduceren.

In plaats van de gebruikelijke "domme" beeldschermen achterin, zijn aan de achterzijde van de voorstoelen Android-tablets te vinden. Hiermee kunnen ook achterin het infotainment, de klimaatcontrole en de massagefuncties worden bediend. Daarbij bieden de tablets de volledige functionaliteit van Android en kunnen gebruikers al hun favoriete apps installeren. In de midden-armsteun is een extra bedienings-unit te vinden die zo nodig ook kan worden uitgenomen.

Uiteraard kunnen de inzittenden ook hun telefoon op de auto aansluiten. Dat kan met Bluetooth, Android Auto en Apple Carplay. Tevens biedt Audi een eigen app waarmee de bestuurder altijd en overal kan opvragen waar de auto is, hoeveel brandstof resteert en of de portieren vergrendeld zijn. De A8 kan nog niet met de app worden bestuurd of geparkeerd; een functionaliteit die andere merken inmiddels wel aanbieden op hun limousines.

Op twee punten gaat Audi verder dan gebruikelijk. Dankzij "haptische feedback" voelt het zelfs alsof er achter de beeldschermen fysieke knoppen zitten die een zekere weerstand hebben. Ook de parkeercamera's verdienen een speciale vermelding. Terwijl andere merken beelden van camera's rondom combineren tot een beeld dat recht boven de auto lijkt te zijn gemaakt, toont de A8 beeld uit iedere gewenste hoek en dat is in de praktijk echt een aanwinst tijdens manoeuvreren.

Zelfrijdende auto

Toen de nieuwe A8 werd aangekondigd, gaf Audi aan dat dit de eerste productieauto zou zijn die geheel zelfstandig kan rijden ("level 4"). De bestuurder hoeft slechts aan te geven waar hij/zij naartoe wil, waarna de A8 daar geheel zelfstandig naartoe rijdt. De bestuurder kan een goed boek gaan lezen of met de telefoon spelen, maar moet wel achter het stuur blijven zitten. Wanneer de situatie namelijk te complex wordt, vraagt de elektronica de bestuurder om de controle over te nemen.

Maar... in Nederland is het niet toegestaan om met zelfrijdende auto's van level 4 te rijden. Daarom heeft Audi deze functionaliteit niet geactiveerd op Nederlandse auto's en is deze optie niet leverbaar. Het zelfstandig rijden is dé onderscheidende factor die de Audi A8 echt uniek maakt en juist die functionaliteit jammer genoeg is niet beschikbaar. Audi Nederland heeft de toon van de communicatie daarom aangepast en schrijft heel bescheiden over "voorbereid" op autonoom rijden.

Vooralsnog is alleen level 3 beschikbaar: de A8 kan zelf afstand houden, zelf remmen voor gevaar en voor korte tijd zelf sturen. Bij scherpe bochten of gevaarlijke verkeerssituaties houdt de A8 automatisch in en/of trilt het gaspedaal om de chauffeur alert te houden. Dit werkt in de praktijk allemaal heel behoorlijk, maar verschilt nauwelijks van de functionaliteit die soortgelijke auto's van andere merken ook bieden.

“Het grootste pluspunt is dat de nieuwe A8 nog meer comfort biedt dan de concurrentie en met een druk op de knop ook meer dynamiek aan de dag legt„

Weggedrag

Bij het ontwerpen van de nieuwe A8, hadden de technici een duidelijk doel voor ogen. De nieuwe A8 moest comfortabeler zijn dan voorheen en tegelijkertijd sportiever. Om dat te bereiken is wederom voor luchtvering gekozen, maar dit keer is de dempingskarakteristiek van ieder wiel individueel te regelen (was alleen voor/achter). Tegelijkertijd werd de Quattro vierwielaandrijving verfijnd om de aandrijfkrachten nog exacter over de wielen te kunnen verdelen. Tenslotte is de auto voorzien van vierwielbesturing. Dat komt de wendbaarheid op lage snelheid ten goede, terwijl de stabiliteit op hoge snelheid beter wordt.

Het resultaat van al die inspanningen is overduidelijk. In de comfortabele modus zoeft de A8 in alle rust over de weg. Onregelmatigheden in het wegdek, en zelfs de meeste verkeersdrempels, worden door de luchtvering welhaast uitgevlakt; ze zijn wel te zien, maar niet te voelen! Tegelijkertijd zal deze limousine nooit deinen, ook in de comfortabele stand voelt de A8 stabiel en vertrouwenwekkend.

Wanneer wordt gekozen voor de sportstand is de A8 alert en dynamisch. Daarbij valt vooral op hoe handelbaar de auto is en voelt de A8 kleiner dan hij eigenlijk is. In vergelijking met andere auto's in dit segment is de A8 daarom veel minder intimiderend. De A8 rijdt zelfs zo makkelijk, dat dit de eerste topklasse limousine is die zonder problemen aan een beginnende bestuurder zou kunnen worden meegegeven.

Prestaties en verbruik

Audi speelt handig in op de trend van elektrisch rijden, want de A8 is een "Mild Hybrid Electric Vehicle" (MHEV). Tijdens het remmen wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit. Niet alleen wanneer de A8 tot stilstand komt, maar ook wanneer de auto uitrolt, wordt de motor uitgeschakeld (al rijdende maximaal 40 seconden lang). Wanneer de motor weer moet worden gestart, wordt daarvoor de eerder teruggewonnen "gratis" energie gebruikt. Hiermee kan volgens Audi tot 0.7 liter per 100 km worden bespaard.

In tegenstelling tot een "echte" hybride wordt de A8 nooit aangedreven door een elektromotor. Dat betekent dat de A8 niet de extreme souplesse biedt die een volwaardige hybride of elektrische auto wel biedt. Sterker nog: om maximaal te kunnen presteren zijn de lage versnellingen heel kort en daarom is bij lage snelheid voelbaar dat de automaat schakelt (let op: de lat ligt hoog in dit segment).

De prestaties van de hier gereden 340 pk / 500 Nm sterke 3.0 liter benzinemotor zijn ruim voldoende. Dankzij de korte versnellingen is de "A8 55 TFSI" vanuit stilstand verrassend kwiek (0 - 100 km/u in 5.6 seconden) en ook op hoge snelheid is altijd meer dan voldoende reserve beschikbaar. Daarbij is net genoeg van het motorgeluid hoorbaar om een machtig gevoel te ervaren, maar is de auto nog altijd zo stil dat in alle rust lange afstanden kunnen worden afgelegd.

In het verbruik is echter wederom weinig merkbaar van de hybride-techniek. Het testverbruik verbruik (8.7 liter per 100 km) en de prestaties zijn niet beter dan die van de directe concurrenten. Ook hier belooft Audi beterschap, want er is inmiddels een plug-in hybrid aangekondigd en die zal zuiniger en nog comfortabeler zijn.

Conclusie

Is de nieuwe Audi A8 "voorsprong door techniek" op zijn best? Dat kan het zijn. Het grootste pluspunt is dat de nieuwe A8 nog meer comfort biedt dan de concurrentie en met een druk op de knop ook meer dynamiek aan de dag legt. Het nieuwe bedieningsconcept betekent een stap vooruit, maar is tegelijkertijd vertrouwd.

De huidige "mild hybrid" biedt in de praktijk nauwelijks meerwaarde, want de prestaties en het verbruik zijn niet beter dan die van concurrenten zonder hybride-tecniek. Echter, een meer effectieve "plug-in hybrid" is aangekondigd.

De "level 3" zelfrijdende functies bieden extra comfort en veiligheid, maar wederom niet meer dan de concurrentie biedt. Pas wanneer de overheid het Audi toestaat de beloofde "level 4" zelfrijdende functies te activeren, zal de A8 echt een voorsprong nemen. Vooralsnog wordt de Audi A8 echter geremd door de wet.