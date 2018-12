Audi A6 nu ook met 45 TFSI motor

12 december 2018 | De Audi A6 sedan en Avant zijn nu ook leverbaar met een viercilinder benzinemotor. De nieuwe, direct ingespoten tweeliter turbomotor is goed voor 180 kW / 245 pk en is standaard gekoppeld aan een S-Tronic-automaat met dubbele koppeling. De A6 sedan 45 TFSI is leverbaar vanaf 65.860 euro. De levering start begin 2019.

Traditioneel kiest bijna tweederde van alle Nederlandse Audi A6-klanten voor een uitvoering met benzinemotor. De 2,0-liter TFSI in de nieuwe A6 Limousine en A6 Avant is goed voor 180 kW / 245 pk. De acceleratie van 0-100 km/u vergt daarmee 7,0 seconden (sedan), de topsnelheid bedraagt 250 km/u. De slimme 12V mild hybrid-technologie inclusief start/stop-systeem verlaagt het gemiddelde brandstofverbruik met 0,3 l/100 km. De standaard zeventraps S-Tronic-automaat is efficiënt omdat hij vrijwel zonder onderbreking van aandrijfkracht schakelt. Standaard worden de A6 sedan en A6 Avant 45 TFSI geleverd met voorwielaandrijving; Quattro vierwielaandrijving is optioneel.

Voor de Audi A6 45 TFSI hebben klanten om te beginnen keus uit drie uitvoeringen: basis, design en sport. Altijd standaard zijn onder meer LED-koplampen en -achterlichten, 18 inch lichtmetalen velgen, MMI navigatie, Audi connect diensten, het bestuurdersinformatiesysteem met kleurendisplay, volautomatische airconditioning, diefstalalarm en veiligheidssystemen als lane departure warning, pre sense front en pre sense basic. Verder individualiseren kan onder meer met de Pro Line-, Pro Line Plus- en Pro Line S-pakketten. Inbegrepen hierbij zijn in ieder geval MMI navigatie plus, Audi virtual cockpit, het Audi sound system, de Audi smartphone interface, elektrisch verstelbare voorstoelen (met geheugenfunctie voor de bestuurder) en elektrisch verstelbare, verwarmde en inklapbare automatisch dimmende buitenspiegels.

De Audi A6 sedan 45 TFSI is leverbaar vanaf € 65.860, de A6 Avant 45 TFSI is te bestellen vanaf € 69.260.