Autotest | Was de vorige auto een Audi A6, dan wordt de volgende dat waarschijnlijk weer. Immers, een Audi A6 is vertrouwd; luxe en comfort staan voorop, maar sportiviteit en moderne techniek worden niet vergeten. Van een nieuwe generatie van de Audi A6 mag precies datzelfde worden verwacht, maar dan beter. Of biedt de vierde generatie van de A6 toch meer?

Afgaande op het uiterlijk voldoet de nieuwe Audi A6 (2018) helemaal aan de verwachtingen. De afmetingen zijn iets toegenomen (2 cm langer, 2 cm breder, 1 cm extra wielbasis). Ook het lijnenspel is weinig verrassend. De huisstijl die Audi met de nieuwe A8 heeft geïntroduceerd, vindt zonder enige creatieve uitspatting zijn weg naar de A6. De vierde A6 ziet er daarom strak, tijdloos en zelfverzekerd uit.

Ruimte en uitrusting

Het interieur lijkt eveneens weinig verrassingen te brengen. Het is smetteloos en strak van opzet. De ruimte voorin is uitstekend en dankzij de vele verstelmogelijkheden van zowel de stoelen als het stuurwiel is de zit achter het stuur perfect. De uitgekiende verhoudingen tussen de zitpositie en de zijruiten zorgen voor een overzichtelijk koetswerk. Dat lijkt misschien een detail, maar gemoedsrust (overzicht over de auto) is minstens zo belangrijk als een goede zitpositie. De ruimte achterin is goed, maar niet significant beter dan voorheen.

De opzet van het dashboard is nog altijd vertrouwd, maar de invulling is anders. Net zoals in andere recente modellen van Audi (A7, A8 en Q8) is het aantal knoppen en hendels minimaal, want alles wordt bediend via de beeldschermen. Ook de analoge klokken van weleer (snelheidsmeter en toerenteller) zijn vervangen door een beeldscherm. Dat staat niet alleen mooi, het zorgt er ook voor dat de bestuurder zelf kan kiezen welke functie op welke manier wordt bediend. Om het vertrouwde gevoel van een knop te behouden, hebben de beeldschermen "haptische feedback". Dat betekent dat het reliëf van het beeldscherm kan veranderen, waardoor het voelt alsof er een knop onder het beeldscherm ligt. Vooral bij het gebruik van het (virtuele) toetsenbord is dat erg prettig.

Alhoewel de bediening nu via een beeldscherm verloopt, biedt de A6 alle vertrouwde functies van klimaatcontrole tot infotainment. Maar... steeds gaat deze nieuwste A6 een stapje verder dan gebruikelijk. Een eenvoudig voorbeeld is het navigatie-systeem, dat dankzij een Internet-verbinding vrije invoer accepteert. Een omschrijving van de bestemming ("restaurant aan de boulevard"), een bedrijfsnaam of een adres worden allemaal geaccepteerd. Zelfs een tikfoutje meer of minder hoeft geen bezwaar te zijn. Vervolgens worden satellietbeelden van Google Maps over de kaart gelegd om het navigeren nog makkelijker te maken.

Mochten de ingebouwde functies toch tekort schieten, dan kan de smartphone dienst doen als "brein" van de auto middels Apple Carplay of Android Auto. Het optionele Bang & Olufsen Premium audiosysteem klinkt goed. Het Advanced audiosysteem klinkt nog veel beter met meer detail en een nog rijkere klank.

Rijden

De echte vernieuwing zit diep "verstopt". Voortaan kan de A6 namelijk tot op zekere hoogte zelf rijden. Zo bewaart de auto niet alleen een veilige afstand tot de voorligger. Informatie uit het navigatiesysteem wordt gebruikt om te bepalen hoe de route zal verlopen. Op die manier kan de elektronica de snelheid automatisch aanpassen aan uitvoegstroken, bochten of rotondes. Het systeem ziet geen verkeerslichten, maar als het overige verkeer remt voor het rode licht dan doet de A6 dat ook. In de praktijk werken deze systemen foutloos. Echter, Audi werkt alleen met sensoren en niet met kunstmatige intelligentie. De auto ziet daarom alles, maar begrijpt niets en doet het daarom veel voorzichtiger dan strikt noodzakelijk. In landelijk gebied is dat geen bezwaar, maar om te voorkomen dat de "automatische piloot" het verkeer in de randstad ophoudt moet de chauffeur regelmatig ingrijpen.

Dat is geen probleem, want zelf sturen met de A6 is op zijn zachtst gezegd geen straf. De testauto staat op luchtvering en dat betekent dat met een druk op de knop kan worden gekozen voor alles van uiterst comfortabel tot opmerkelijk sportief. In de sportieve modus stuurt deze grote zakenauto strak en direct, terwijl overhellen het koetswerk vrijwel vreemd is. Dit geeft zo'n enorm gevoel van superioriteit dat het enige zelfbeheersing kost om bochten niet met een krankzinnige snelheid te sturen, alleen maar om te genieten van het gemak waarmee het mechaniek ze verwerkt.

„De bestuurder wordt nooit geconfronteerd met nieuwe techniek, maar heeft er wel profijt van“

Omgekeerd zorgt de comfortabele modus voor een uitgesproken zacht onderstel. De reactie op het gaspedaal en de besturing is goedmoedig en de auto voelt groter dan hij eigenlijk is. Nog steeds kan alles en maakt de techniek alles makkelijk, maar de uitdaging wordt verruild voor ontspanning. Dankzij (optioneel) dubbel glas zijn de rijgeluiden in het interieur minimaal. De A6 biedt nu vrijwel evenveel comfort als (nog) de grotere A8, het verschil zit vooral in het feit dat de A8 op de passagiers is gericht en de A6 op de bestuurder.

Motor

Bij introductie staan slechts twee motoren op de prijslijst van de A6: de "40 TDI" en de "50 TDI". Dat staat niet voor een 4.0 en een 5.0 liter diesel, maar slechts voor een rangorde. De hier gereden "50 TDI" is de sterkste dieselmotor op het programma en levert 286 pk / 620 Nm. Dit vermogen wordt bij deze "50 TDI" via Quattro vierwielaandrijving op alle wielen overgebracht, om onder alle omstandigheden maximale grip te kunnen brengen (de 40 TDI is er met en zonder Quattro).

Wie kiest voor de sterkste dieselmotor zal dat weten ook! Aanvankelijk doet de "A6 50 TDI" het kalm aan, maar de geringste beweging van de rechtervoet resulteert in een machtige versnelling. Tik het gaspedaal iets steviger aan en de automaat schakelt terug, de zescilinder maakt toeren en deze statige limousine zet vastberaden koers richting de horizon. De sprinttijd vanuit stilstand naar 100 km/u van 5.5 seconden is al voldoende om vele sportieve auto's zoek te rijden. Eenmaal op snelheid is nog zoveel vermogen over dat tussensprints ronduit brutaal snel worden neergezet en ook veel andere "dikke" zakenauto's het nakijken hebben. Recent is de Audi Q8 met exact dezelfde dieselmotor getest, maar de minder zware en minder hoge A6 is echt een slag sneller.

Opnieuw is de echte innovatie onzichtbaar. De nieuwe motoren zijn namelijk voorzien van een beperkte vorm van hybride-aandrijving. Tijdens het remmen wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit. Wanneer weinig vermogen van de verbrandingsmotor wordt gevraagd, wordt deze uitgeschakeld en daarna weer gestart met de "gratis" elektriciteit. Uiteraard wordt de motor uitgeschakeld bij het verkeerslicht, maar ook wanneer het gaspedaal wordt losgelaten om uit te rollen op de snelweg wordt de motor tijdelijk uitgeschakeld. Het effect van deze relatief eenvoudige techniek is groot: de testrit kostte 5.6 liter per 100 km en voor een auto van dit kaliber is dat opmerkelijk laag. Zo biedt de A6, zonder in te leveren op comfort of prestaties, toch heel veel vooruitgang.

Conclusie

De vierde generatie van de A6 biedt alles wat verwacht mag worden van een Audi A6. Als vanouds is de auto comfortabel, terwijl sportiviteit niet is vergeten. In de dynamische modus is het weggedrag nu nog scherper geworden. In de comfortabele stand is de A6 een oase van rust en zorgt slimme elektronica voor nog meer gemak (semi-zelfrijdende functies) dan voorheen.

Ten opzichte van de concurrentie weet de A6 zich echter ook duidelijk te onderscheiden. De bestuurder wordt nooit geconfronteerd met nieuwe techniek, maar heeft er wel profijt van. Wanneer het wel zichtbaar of merkbaar is, pakt Audi de techniek nog mooier in. Dat is de charme van de Audi A6: moeiteloos vooruit.