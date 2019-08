Vooruitblik | Stationcars zijn veelzijdige auto's. Ze bieden de luxe en verfijning van een gewone auto en voegen daar een flinke hoeveelheid extra ruimte aan toe. Bij Audi kan er echter nog een extra dimensie aan worden toegevoegd. Sinds jaar en dag biedt Audi namelijk een variant aan die de prestaties van een volbloed sportwagen levert. Maak kennis met de vierde generatie van de Audi RS6 Avant.

Het begon allemaal 25 jaar geleden. Toen introduceerde Audi de eerste snelle versie van wat tot dan toe een gewone zakenauto was. Het alledaagse model werd voorzien van de motor van een sportwagen en een nieuw segment was geboren. Andere merken volgden namelijk met hun sportieve versies van stationcars en daarmee is het niet overdreven om te stellen dat Audi een nieuwe markt had gecreëerd. Bovendien: iedere RS (Renn Sport) is tot op de dag van vandaag een waar icoon.

Uiterlijk vertoon

Tijdens een exclusief evenement voor de pers onthult Audi nu de vierde generatie van de RS6 Avant. Daarvoor gaan de technici nog verder dan voorheen, te beginnen met het uiterlijk. Slechts drie plaatdelen zijn gelijk aan die van de gewone A6 Avant, verder is alles uniek voor de RS6. De plaatdelen die zijn overgenomen van de reguliere A6 zijn het dak, de achterklep en de voorportieren. Het grote verschil met de alledaagse A6 Avant is, dat deze RS een zogenaamde "wide body" heeft. In vergelijking met een standaard Avant is deze RS liefst 80 mm breder!

Die breedte maakt de RS6 niet alleen indrukwekkender, maar maakt ook een grotere spoortbreedte (1.668 mm voor, 1651 mm achter) mogelijk. En dat zorgt voor een betere wegligging. Om er voor te zorgen dat de wielen niet uit het koetswerk steken zijn de wielkasten uitgeklopt, de dorpels verbreed en is de grille geheel nieuw ontworpen voor de RS6. De grille is groter, breder en alleen al door de vorm een stuk imposanter. Zoals bij alle RS-modellen heeft ook de RS6 een grille met een honingraatpatroon (dat bovendien in vele details in de auto terugkomt). Afhankelijk van de gekozen aankleding is de RS6 meer of minder opvallend. Zo is het mogelijk om elementen uit te voeren in zwart of kevlar, maar de hier getoonde auto is relatief beschaafd met accenten in aluminium. De getoonde kleur "Daytona Grey" is uniek voor de RS6. De vormgevers vonden naar eigen zeggen inspiratie voor het ontwerp van de RS6 in jachtvliegtuigen. De scherpe lijnen en grootse vormen doen daar inderdaad aan denken.

Ook de motorkap is breder dan gebruikelijk en heeft een "powerdome" in het midden. Deze verhoging is een subtiele manier om duidelijk te maken dat er heel wat onder de motorkap ligt. Omdat de RS6 zo breed is, kwam voldoende ruimte beschikbaar voor koplampen met LED laserlicht. Samen met de LED knipperlichten tonen die een animatie bij het openen en sluiten van de auto. De RS6 moet in alle opzichten iets bijzonders zijn en daar hoort een dagelijkse lichtshow ook bij!

Aan de achterzijde valt de grote spoiler op. Die is volgens Audi niet alleen voor de sier. Alhoewel de RS6 standaard is begrensd tot een topsnelheid van 250 km/u, kan de klant ervoor kiezen deze te verhogen tot 280 km/u. Wie nog een stap verder gaat, kan de begrenzer geheel laten vervallen en dan gaat de RS6 door tot ruim boven de 300 km/u. In die twee laatste gevallen is de extra neerwaartse druk van de dakspoiler vereist om de auto op topsnelheid bestuurbaar te houden.

Ruimte en uitrusting

Het belangrijkste kenmerk van de RS6 Avant is, dat deze ondanks de meer dan sportieve inslag net zo praktisch is als iedere andere stationcar. Dat geldt voor deze generatie nog meer omdat voorheen de pompen van het variabele onderstel zoveel ruimte innamen, dat er geen trekhaak kon worden gemonteerd. Vanaf modeljaar 2020 mag de RS6 Avant ook een aanhanger trekken.

De binnenruimte is gelijk aan die van de A6 Avant, maar de sfeer in het interieur is compleet anders. Voorin domineren de stevige sportstoelen met grote opstaande wangen voor extra zijdelingse steun. In de bekleding van de stoelen keert het honingraatpatroon van de grille terug. De stoelen zijn voorzien van koeling, hetgeen in de praktijk veel zinniger is dan alleen stoelverwarming. De ruimte achterin is goed, maar vanwege de keiharde achterkant van de kuipstoelen is de zit achterin toch minder prettig dan in een gewone A6. De bagageruimte meet als vanouds 1.680 liter en dat is een keurige waarde voor een auto van deze omvang. Het interieur van de getoonde auto is uitgevoerd in cognac-kleur en dat geeft deze RS6 Avant een zekere warmte die bij de andere uitvoeringen ontbreekt.

„De vormgevers vonden naar eigen zeggen inspiratie voor het ontwerp van de RS6 in jachtvliegtuigen. De scherpe lijnen en grootse vormen doen daar inderdaad aan denken“

De uitrusting is gelijk aan die van iedere andere Audi A6. Dat wil zeggen dat het dashboard wordt ingenomen door enkele grote beeldschermen. Daarop verschijnen de knoppen die voorheen op het dashboard zaten. De bestuurder kan kiezen welk beeldscherm welke functie(s) vervult en welke informatie wordt getoond. Speciaal voor de nieuwe RS zijn ook gegevens op te vragen over G-krachten, rondetijden en sprinttijden. Ook is het mogelijk om inzicht te krijgen in de temperatuur van de banden, de motorolie en andere onderdelen die van belang zijn voor snelle rondetijden op een circuit. Uiteraard is het gebruikelijke infotainment-systeem aanwezig en kan de elektronica assisteren bij remmen, gasgeven en sturen.

Mechaniek

De grootste attractie is uiteraard onder de motorkap te vinden. Daar huist nu een 4.0 liter achtcilinder benzinemotor die goed is voor 610 pk / 800 Nm. Om ervoor te zorgen dat de RS6 daarmee niet verdwijnt in een rookwolk zodra het gaspedaal iets te enthousiast wordt ingetrapt, wordt dit vermogen via Quattro vierwielaandrijving op alle wielen overgebracht. Tijdens de presentatie was het alleen mogelijk om de auto te bekijken en om proef te zitten, maar volgens fabrieksopgave zou de RS6 in 3.6 seconden van 0 naar 100 km/u accelereren. De 200 km/u zou in 12 seconden worden aangetikt. Tegelijkertijd zou de RS6 even comfortabel zijn als een gewone A6. Ondanks het feit dat de pers (nog) niet mocht rijden, wilden de Audi-technici de motor met alle plezier laten horen. Het geluid uit de sportuitlaten (herkenbaar aan de zwarte omlijsting) is ontzagwekkend en maakt ook bij kalm rijden altijd duidelijk dat dit geen doorsnee A6 is.

Uiteraard vraagt een extra sterke motor om extra sterke remmen. Die zijn naar keuze staal of keramisch. Ook voor het onderstel zijn er twee mogelijkheden: volledig variabel of van staal met drie instellingen. Al in de basisinstelling is de RS6 met de stalen veren al veel sportiever geveerd dan een standaard A6, terwijl de sportstand voor een uitgesproken sportief karakter zou zorgen. Wanneer wordt gekozen voor het volledig variabele onderstel is het verschil tussen comfortabel en sportief rijden nog groter.

Conclusie

Audi introduceert de vierde generatie van een waar icoon: de RS6 Avant. Audi was het eerste merk dat een stationcar voorzag van de techniek van een volbloed sportwagen. Andere merken volgden al snel, maar de RS6 Avant behoudt een unieke status en vervult nog steeds een voorbeeldfunctie. Voor de nieuwe generatie was het doel om de auto nog veelzijdiger te maken. Daarom biedt de vierde RS6 Avant nog meer luxe en nog meer ruimte. Omdat de RS6 nu ook kan worden voorzien van een trekhaak, is de functionaliteit nu gelijk aan die van iedere andere A6.

Tegelijkertijd gaat de RS6 op alle fronten verder. De motor is in de basisversie al sterker dan de sterkste uitvoering van de voorgaande generatie. Dankzij het nieuwe onderstel belooft de RS6 meer comfort wanneer kalm wordt gereden en een nog dynamischer gedrag bij een sportieve rijstijl. Tenminste, dat is wat de technici beloven. De nieuwe RS6 verschijnt in de lente van 2020 op de markt en dan verschijnt hier ook een rijtest van de auto.