Audi A6 Avant

Verkoop nieuwe Audi A6 Avant gestart

3 juli 2018 | In aanloop naar de marktintroductie in september heeft Audi de orderboeken voor de nieuwe A6 Avant geopend. Het ruimtewonder binnen de nieuwe A6-reeks is in eerste instantie leverbaar als A6 45 TDI quattro (vanaf 77.145 euro) en A6 50 TDI quattro (vanaf 82.945 euro). Het gamma wordt gaandeweg verder uitgebreid.