Audi RS6 bestaat 20 jaar

De komst van de Audi RS6 Avant is niet los te zien van de introductie van de sportieve RS4 in 1999. Deze krachtigste Avant binnen de A4-serie bleek een schot in de roos. Daarom dacht het merk met de vier ringen na over een volgende stap. Snel daarna startte de ontwikkeling van de Audi RS 6 Avant op basis van de Audi A6 (generatie C5). Daarbij speelden tests op de Nordschleife van de Nürburgring een hoofdrol. Door de variaties in bochten, wegdek én de hoogteverschillen staat één kilometer op dit roemruchte circuit gelijk aan 15 testkilometers op de openbare weg. De nieuwe RS6 Avant werd ook onder andere extreme omstandigheden getest, bijvoorbeeld in de ijzige kou van Zweden en Finland, in de hitte van Zuid-Afrika en Death Valley (VS), in de bergen van Oostenrijk en op het hogesnelheidscircuit Nardó in Italië.

Het officiƫle debuut

De Audi RS6 Avant (C5; geproduceerd van 2002 t/m 2004) debuteerde in een passende omgeving: tijdens de 24-uursrace van de Nürburgring verzorgden dertig modellen een unieke parade. De eerste Audi RS6-modellen (331 kW / 450 pk) werden grotendeels vervaardigd op de reguliere productielijn van de Audi A6. Specifieke RS6-elementen zoals de sideskirts, de intercooler voor de V8, het aangepaste luchtinlaatkanaal en de speciale velgen werden met de hand gemonteerd bij Quattro GmbH, het huidige Audi Sport. In eerste instantie werden zo dagelijks twintig exemplaren geproduceerd.

De tweede generatie: tiencilinder met 580 pk

Met de tweede generatie RS6 Avant (C6; 2008-2010) zocht Audi de grenzen van de technologie op. Dit model had een 5,0-liter V10 met twee turbo's. Deze motor met dry-sump-smering uit de racerij was goed voor een vermogen van 426 kW / 580 pk. Dit maakte de RS 6 tot de krachtigste Audi van dat moment. De prestaties en het geluid van de RS 6 Avant waren eveneens uitzonderlijk. Overigens werden specifieke versies van deze tiencilinderkrachtbron ook gebruikt in de Audi S8, de Audi R8 en de Lamborghini Gallardo. Er is ook een klein aantal sedan-modellen van de RS 6 C6 geproduceerd.

Terugkeer van de V8

In de derde generatie (C7; 2013-2018) keerde de V8 terug in de Audi RS6 Avant. De 4.0 V8 twinturbo was lichter dan de V10 én verder naar achteren geplaatst. Dit resulteerde in een betere gewichtsverdeling, wat zich weer vertaalde in een nog dynamischer weggedrag, vooral in bochten. De derde generatie van de Audi RS 6 was met 412 kW / 560 pk weliswaar op papier iets minder krachtig dan zijn voorganger, maar hij presteerde op alle fronten aanmerkelijk beter. Mede dankzij de snel schakelende achttraps automatische transmissie en launch control duurde de acceleratie van 0-100 km/u bijvoorbeeld maar 3,9 seconden. De voorganger met V10 had hier 4,4 s voor nodig. De V8 was van nature al zuiniger dan de V10. Standaard cilinderuitschakeling droeg bij aan de efficiency.

De huidige Audi RS 6

De Audi RS6 Avant van de huidige generatie (C8; vanaf 2019-heden) heeft een uiterlijk waarmee hij zijn prestatiedrang duidelijk onderstreept. Vergeleken met de 'reguliere' Audi A6 zijn de wielkasten bijvoorbeeld met 4 centimeter verbreed. Zo bieden ze plaats aan de standaard 21 inch velgen van Audi Sport. Ook heeft hij grote luchtinlaten vóór en ovale uitlaatpijpen die nog eens 33% groter zijn dan die van zijn voorganger. Hij deelt zijn vlakke Matrix LED lichtunits met de RS7 en daardoor heeft hij een specifieke (eigen) motorkap nodig. Om een idee te geven: de A6 en de RS6 Avant van de huidige generatie hebben slechts drie exterieurcomponenten met elkaar gemeen. Alle andere zijn RS6-specifiek.

De huidige Audi RS 6 Avant is de krachtigste tot nu toe. Zijn 4,0-liter V8 biturbo levert een vermogen van 441 kW / 600 pk en een maximaal koppel van 800 Nm. De acceleratie van 0-100 duurt 3,6 seconden, de topsnelheid is begrensd tot 250 km/u. Optioneel is 305 km/u mogelijk. Ook op het gebied van efficiency heeft de RS6 van de C8-generatie ook stappen gezet. Als eerste RS6 maakt het huidige model namelijk gebruik van mild-hybridetechnologie met een 48V elektrisch systeem en een eigen accu. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om te 'zeilen' (uitrollen) met uitgeschakelde V8.

Ten slotte is er nog een laatste primeur: de huidige RS Avant is de eerste die ook leverbaar is in de Verenigde Staten. Mede daardoor is hij nu wereldwijd een sportief succesnummer.

Vanaf het begin: DRC

Al sinds de eerste generatie beschikt de Audi RS6 Avant over een verlaagd Dynamic Ride Control-onderstel. De eerste versie werd speciaal voor de RS6 (C5) ontwikkeld. Schokdempers die door middel van olieleidingen diagonaal met elkaar verbonden waren, zijn een belangrijk kenmerk. Deze slimme opzet beperkt de neiging tot overhellen. Door de jaren heen is het DRC-onderstel verder verbeterd en verfijnd. In de C6 deden instelbare schokdempers hun intrede. Ook vandaag de dag is de RS6 hiermee leverbaar. De derde generatie (C7) op zijn beurt was de eerste RS6 Avant met standaard adaptieve luchtvering. Mede door DRC hebben alle RS 6 Avant-modellen één belangrijk kenmerk met elkaar gemeen: ze bieden dynamiek en zijn tegelijkertijd zeer geschikt voor dagelijks gebruik.