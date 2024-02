Audi introduceert RS6 Avant GT

Het idee achter de Audi RS6 Avant GT vindt zijn oorsprong in de RS6 GTO concept, die in 2020 door twaalf stagiaires van Audi Design werd gebouwd. De Audi 90 quattro IMSA GTO racewagen uit 1989 diende daarbij als voorbeeld. Het nieuwe front van de RS6 Avant GT is direct afgeleid van de RS6 GTO concept. Door de Singleframe-grille en luchtinlaat in hoogglans zwart, de front-splitter en de verticale 'blades' in de voorbumper oogt de auto lager en breder. Voor het eerst past Audi Sport GmbH een geheel uit koolstofvezel opgetrokken motorkap toe. Datzelfde lichte materiaal wordt ook voor de spatborden gebruikt. Door de luchtroosters achter de 22 inch velgen wordt de luchtdruk in de wielkuipen gereduceerd en krijgen de remmen een betere koeling.

Het zijaanzicht van de RS6 Avant GT wordt bepaald door de speciale 22 inch zesspaaks velgen en carbonelementen in de side-skirts en buitenspiegels. Aan de achterzijde heeft de auto zwarte emblemen, een aangepaste achterklep en een gewijzigde diffusor die de auto door de centrale verticale reflector een breder aangezicht geeft. De achterspoiler is nagenoeg identiek aan die van de RS6 GTO concept. Voor een lager en krachtiger silhouet ontbreken dakrails op de RS6 Avant GT.

Exclusieve kleurcombinaties

Optioneel is de Audi RS6 Avant GT leverbaar in twee speciale kleurstellingen: Arkonawit in combinatie met een livery van zwart, grijs en rood plus velgen in hoogglans wit (net als bij de historische Audi 90 quattro IMSA GTO uit 1989), of zwart-grijze accenten en zwarte velgen in combinatie met de carrosseriekleur Nardogrijs of Mythoszwart. In het zwarte interieur zijn tal van details in koperkleur en rood uitgevoerd, zoals de stuurwielrand, zijkant van de middenconsole, middenarmleuning, deurpanelen en vloermatten met RS6 GT logo's.

De naar wens en zonder meerprijs te kiezen RS-kuipstoelen zijn bekleed met leer en de microvezelstof Dinamica, met in de hoofdsteunen het RS6 GT logo geborduurd. De bekleding is afgewerkt met rode stiksels en koperkleurige buitennaden. Het dashboard, de middenconsole en de deurpanelen zijn afgewerkt met Dinamica. Exclusief detail: de individuele genummerde badge met het productienummer in de middenconsole.

Prestaties

De Audi RS6 Avant GT heeft een motorvermogen van 463 kW / 630 pk, de maximale trekkracht bedraagt 850 Newtonmeter. Dat is 22 kW (30 pk) en 50 Nm meer dan de standaard RS6 Avant. De GT accelereert in 3,3 seconden naar 100 km/u (een verbetering van 0,3 sec.), vanuit stilstand naar 200 km/u neemt 11,5 seconden in beslag (-0,5 sec.). De topsnelheid is begrensd tot 305 km/u. Om die prestaties te kunnen beteugelen, wordt de RS6 Avant GT geleverd met keramische remschijven.

De 4,0-liter TFSI-motor is gekoppeld aan een achttraps Tiptronic-transmissie, die nu sneller schakelt. De RS6 Avant GT beschikt over de nieuwste, zeer lichte en compacte variant van het zelfsperrende tussendifferentieel. Die verdeelt de aandrijfkrachten in een 40:60 verhouding over de voor- en achteras. Zodra een wiel doorslipt, wordt automatisch meer vermogen gestuurd naar de as met de meeste tractie; vóór tot een maximum van 70 procent, achter tot 85 procent. Het verbeterde tussendifferentieel claimt meer rijdynamiek, een voelbaar beter bochtgedrag en minder onderstuur in het grensbereik.

Manueel verstelbaar onderstel

Speciaal voor de RS6 Avant GT kreeg het Quattro-sportdifferentieel op de achteras een andere overbrenging, waarbij de focus meer ligt op levendige rijeigenschappen. In het rijprogramma 'dynamic' profiteert de bestuurder volgens Audi van een sportief-neutraal en zeer nauwkeurig rijgedrag. Uniek voor de RS6 Avant is het mechanisch verstelbare onderstel, waarmee de auto 10 mm lager op het asfalt staat dan de standaard RS6 Avant. Het handmatig instelbare onderstel biedt een spreiding tussen sportiviteit en comfort. Dankzij de stuggere vering, de in drie standen instelbare schokdempers en dikkere stabilisatorstangen (vóór +30 procent, achter +80 procent) ligt de RS6 Avant GT in bochten iets stabieler op de weg. Het benodigde gereedschap en de handleiding voor het verstellen van het onderstel wordt bij de auto meegeleverd.

Standaard staat de RS6 Avant GT op Continental SportContact 7-banden in de maat 285/30R22. Deze banden claimen zowel op droog als op nat asfalt meer grip, zodat de auto bij hoge bochtsnelheden nog minder gevoelig zou zijn voor onderstuur. De banden beloven bovendien een 2 meter kortere remweg bij een noodstop vanaf 100 km/u.

In tegenstelling tot de reguliere Audi RS6 Avant, wordt de GT-versie niet op de productielijn in Neckarsulm geassembleerd, maar worden de gelakte carrosserieën van de 660 exemplaren naar Böllinger Höfe getransporteerd, voor handmatige eindassemblage, waarvoor zeven specialisten zijn geselecteerd.