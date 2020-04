Audi introduceert A6 Avant PHEV

28 april 2020 | In navolging van de sedan wordt ook de Audi A6 Avant nu in een plug-in hybride (PHEV) variant leverbaar. Deze A6 Avant 55 TFSI e Quattro Competition kan ook 51 kilometer (WLTP) volledig elektrisch rijden.

De Audi A6 Avant 55 TFSI e Quattro Competition heeft een systeemvermogen van 270 kW /367 pk. De aandrijflijn combineert een 2.0 TFSI viercilinder (185 kW / 252 pk, 370 Nm) met een elektromotor die een piekvermogen van 105 kW en maximumkoppel van 350 Nm levert. Het systeemkoppel bereikt zijn piek van 500 Newtonmeter vanaf 1.250 toeren per minuut. Quattro vierwielaandrijving is standaard. De A6 Avant 55 TFSI e Quattro Competition accelereert in 5,7 seconden van 0-100 km/u, de topsnelheid bedraagt 250 km/u (puur elektrisch 135 km/u). De elektrische range is volgens de WLTP-cyclus vastgesteld op 51 kilometer.

Net als bij de Limousine (sedan) is de aandrijving in de A6 Avant 55 TFSI e Quattro Competition zo ontworpen dat klanten het grootste deel van hun dagelijkse woon-werkkilometers elektrisch kunnen rijden. Ze kunnen daarbij kiezen uit drie rijstanden: 'EV' (volledig elektrisch), 'Hybrid' (gecombineerd benzine en elektrisch) en 'Hold' (bewaren van elektrische energie). In de 'Hybrid' stand garandeert de voorspellende rijstrategie maximale efficiency en maximale mogelijkheden om volledig elektrisch te rijden.

Het opladen van de Audi A6 Avant 55 TFSI e Quattro Competition kan bij publieke laadpunten tot 7,4 kW aan laadvermogen via de bijgeleverde mode 3 kabel. Het duurt dan ongeveer 2,5 uur om een volledig lege batterij weer op te laden. De 14,1 kWh grote lithium-ion accu is ondergebracht onder de bagageruimte, die desondanks nog steeds 405 liter groot is (1.535 liter met de rugleuning van de achterbank neergeklapt).

De Audi A6 Avant 55 TFSI e Quattro Competition onderscheidt zich niet alleen door zijn technologie, maar ook in uitrusting. Voorbeelden zijn het S-Line exterieur, het zwarte stylingpakket, zwarte buitenspiegelkappen en privacy glas. Matrix LED-koplampen, sportstoelen, automatische airconditioning met vier zones, Audi virtual cockpit, een sportonderstel, 19 inch velgen en rode remklauwen zijn andere kenmerkende features.

De prijzen en beschikbaarheid van de Audi A6 Avant 55 TFSI e Quattro Competition in Nederland worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.

Audi onthult 4e generatie RS6 Avant

21 augustus 2019

Verkoop nieuwe Audi A6 Avant gestart

3 juli 2018