Audi S5 nu ook als diesel

17 april 2019 | De Audi S5 krijgt voor het eerst een V6-dieselmotor. In de S5 Coupé TDI en de S5 Sportback TDI levert de 3.0 TDI-motor 255 kW / 347 pk en 700 Nm aan trekkracht. Een elektrisch aangedreven compressor (EAV) zorgt voor prestaties bij lage toeren, terwijl een mild-hybrid systeem de efficiëntie verhoogt. Vanwege de prestaties van de S5 Coupé TDI en S5 Sportback TDI bedraagt het NEDC-verbruik 6,2 liter diesel per 100 kilometer, een CO2-equivalent van 161 gram per kilometer.

Met de zescilinder dieselmotor accelereert de S5 Coupé in 4,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De S5 Sportback doet daar 4,9 seconden over. Audi heeft de topsnelheid elektronisch begrensd op 250 km/u. De EAV en de mild-hybrid technologie (MHEV) van de S5 TDI-modellen zijn ingebed in het standaard 48 volt boordnet. De powercentrale is een compacte, luchtgekoelde lithium-ionbatterij met een vermogen van 0,5 kWh, die zich onder de vloer van de bagageruimte bevindt.

De elektrisch aangedreven compressor in de Audi S5 TDI is een noviteit in dit segment. De EAV bevindt zich in een bypass achter de intercooler en is dus dicht op de motor gemonteerd. Van buiten lijkt de compressor op een conventionele uitlaatgas-turbocompressor, maar van binnen is het turbinewiel vervangen door een compacte elektromotor. Met de EAV accelereert de auto sneller en is ook bij lage snelheden het vermogen razendsnel beschikbaar. Als de bestuurder ontspannen rijdt, zorgt de technologie ervoor dat een lager koppel kan worden bereikt bij lagere snelheden en wordt veelvuldig terugschakelen voorkomen.

Het mild-hybrid systeem van de S5-modellen dat nauw samenwerkt met de 3.0 V6 TDI-motor kan het verbruik verminderen met maximaal 0,4 liter per 100 kilometer. Aan de voorkant van de 3.0 TDI zit een watergekoelde riem-starter-generator (RSG), die met een sterke V-riem aan de krukas is verbonden. De RSG levert 8 kilowatt recuperatiestroom en 60 Newtonmeter koppel. Als de bestuurder tussen 55 en 160 km/u zijn gas loslaat, kan de auto maximaal veertig seconden uitrollen terwijl de motor volledig uit staat. De lithium-ionbatterij zorgt dan voor de stroom. Het aandrijfbeheersysteem beslist in elke situatie of uitrollen of recuperatie, dat wil zeggen het gebruik van bewegingsenergie, efficiënter is. Hiervoor gebruikt het de informatie van de navigatie en diverse sensoren in de auto. De energie die de RSG wint, vloeit terug naar de 48 volt opslag of wordt rechtstreeks door de elektrische verbruikers benut.

De 3.0 V6 TDI in de S5 Coupé TDI en S5 Sportback TDI produceert 255 kW/347 pk. Het maximale koppel van 700 Nm is beschikbaar tussen 2.500 en 3.100 tpm. De 3.0 TDI is gekoppeld aan een tiptronic automaat met acht versnellingen. Permanente Quattro vierwielaandrijving is bij de nieuwe S5 TDI-modellen ook standaard. Het hart van de aandrijflijn in de Audi S5 Coupé TDI en S5 Sportback TDI is een zelfremmend middendifferentieel dat de krachten in de verhouding 40:60 tussen de voor- en achterassen verdeelt. Wanneer een wiel tractie verliest, stuurt het differentieel het grootste deel van het aandrijfkoppel naar de as met de betere grip; tot 70 procent naar voren of tot 85 procent naar achteren.

De nieuwelingen arriveren vanaf derde kwartaal 2019 bij de Audi-dealers. Prijzen van de S5 Coupé TDI en S5 Sportback TDI worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.