Audi prijst vernieuwde RS5 Coupe

6 maart 2020 | Audi maakt de prijzen van de nieuwe RS5 Coupé en Sportback bekend. Het exterieurdesign van de ultrasportieve Audi's is nu agressiever en het nieuwe MMI bedieningsconcept met groot centraal touchscreen tilt het gebruiksgemak naar een hoger niveau. Onveranderd is de twin-turbo V6 met 331 kW / 450 pk en 600 Nm aan trekkracht.

De vernieuwde Audi RS 5 Coupé en Sportback zijn direct te herkennen. In lijn met het design van de nieuwe RS 6 Avant en de RS 7 is hun Singleframe-grille nog breder en platter geworden. De opvallende luchtinlaten boven de grille zijn een verwijzing naar de klassieke Audi Sport quattro uit 1984. De 40 millimeter bredere wielkasten maken de twee vernieuwde topsporters tot indrukwekkende verschijningen. De forse luchtinlaten hebben nu een nieuw vijfhoeksdesign.

Ook de dorpels en de diffuser aan de achterzijde, die de twee grote einddempers van het uitlaatsysteem herbergt, zijn gerestyled. Het optionele carbon stylingpakket maakt het agressieve exterieurdesign af, met accenten in hoogglans zwart, mat-aluminium en carbon. De vier ringen en RS-emblemen kunnen desgewenst in het zwart worden uitgevoerd. Nieuw zijn de carrosseriekleuren Turbo blauw en Tango rood. De Coupé is optioneel te voorzien van een carbon dak met een CFRP-structuur dat het wagengewicht met bijna vier kilogram vermindert.

Ook het interieur van de vernieuwde RS 5-modellen heeft een belangrijke wijziging ondergaan. Het grootste nieuws is het nieuwe bedieningsconcept met 10,1 inch MMI touchscreen. Het grote, vrijstaande scherm met akoestische feedback is licht op de bestuurder gericht. In combinatie met het MMI navigatie plus top-infotainmentsysteem voorziet een speciaal RS-scherm de bestuurder van specifieke informatie over de rijtemperatuur, langs- en zijdelingse acceleratie, het sportdifferentieel, de bandenspanning en de bandentemperatuur.

Gebleven is de 2.9 TFSI twin-turbo V6 die in de RS 5 Coupé en Sportback goed is voor 331 kW / 450 pk en een koppel van 600 Nm dat vanaf 1.950 tpm voorhanden is. Daarmee sprinten de twee RS-modellen in 3,9 seconden van 0-100 km/u en vervolgens door naar een top van desgewenst 280 km/u. Een achttraps Tiptronic-automaat stuurt het vermogen via Quattro permanente vierwielaandrijving naar de vier wielen. Nog sportiever wordt het met het optionele sportdifferentieel op de achteras, dat de aandrijfkracht actief tussen de twee achterwielen verdeelt. Standaard staan de RS5-modellen op 10-spaaks 19 inch velgen. Nieuwe 20 inch exemplaren zijn optioneel beschikbaar in drie varianten, onder meer in volledig hoogglans zwart of in mat brons.

De vernieuwde topsporters van Audi zijn per direct te configureren en te bestellen. Ze zijn leverbaar in één uitvoering en verder geheel naar smaak te personaliseren. De standaarduitrusting bevat onder meer Audi matrix LED koplampen, de Audi virtual cockpit, MMI navigatie Plus, verwarmbare sportstoelen met pneumatische lendesteunen en een head-up display. De Audi RS 5 Coupé is er vanaf € 129.740 en de Sportback vanaf € 129.340.

