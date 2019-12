Audi A5

Audi maakt prijzen vernieuwde A5 bekend

20 december 2019 | De recent vernieuwde Audi A5-serie is per direct te bestellen. Gelijktijdig met de gerestylede A5 Sportback, Coupé en Cabriolet introduceert Audi ook twee Launch editions voor de A5 modelserie. Audi levert de vernieuwde A5-serie met een keuze uit vijf motoren, en altijd in combinatie met een 7-traps S tronic-automaat met dubbele koppeling. De A5 Coupé en Cabriolet zijn er beide als 40 TFSI (140 kW/190 pk) en als 45 TFSI quattro (180 kW/245 pk). De A5 Sportback is er aanvullend ook op aardgas als 40 g-tron (125 kW/170 pk) en in twee dieselvarianten: 35 TDI (120 kW/163 pk) en 40 TDI (140 kW/190 pk).

