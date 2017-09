Audi A5

Audi A5 Sportback nu als S line edition

21 september 2017 | Audi introduceert een nieuwe uitvoering van de A5 Sportback, de sportief aangeklede S line edition. Het rijk uitgeruste model is per direct leverbaar en is verkrijgbaar vanaf 47.035 euro, inclusief BTW en BPM.

De Audi A5 Sportback S line edition is vanzelfsprekend voorzien van het S line exterieur- en interieurpakket. Dat betekent dat hij onder meer is uitgerust met grote 18 inch lichtmetalen velgen, een sportief ogende voorbumper, een achterbumper met diffuser en verchroomde uitlaatsierstukken. In het interieur vallen de sportstoelen op (voor), de S line stoelbekleding in leer en stof, de met geperforeerd leer beklede schakelpookknop, het multifunctionele stuurwiel en de verlichte instaplijsten met S line logo. Inzittenden worden verwelkomd met LED-instapverlichting die een Audi logo op de grond projecteert. De A5 Sportback S line edition oogt niet alleen sportief, maar rijdt ook zo, vooral door zijn sportonderstel . Door de toepassing van LED-koplampen is de weg altijd optimaal te zien en in het interieur profiteert de bestuurder van MMI navigatie, een licht- en regensensor, 3 zone comfortairconditioning en diverse Audi connect diensten. De Audi A5 Sportback is leverbaar met een groot keuzepalet aan motoren. Allemaal zijn ze te bestellen als S line edition. Het pakket kost 2.500 euro, inclusief BTW, wat betekent dat het pakketvoordeel ruim 3.600 euro is. De Audi A5 Sportback S line edition is er vanaf 47.035 euro (voor een 1.4 TFSI 110 kW/150 pk S tronic).