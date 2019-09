Audi A5 ondergaat facelift

6 september 2019 | Op de IAA autoshow in Frankfurt presenteert Audi de vernieuwde A5 CoupƩ, A5 Cabriolet en A5 Sportback. Ze hebben alle drie een vernieuwd design, het MMI bedieningsconcept en efficiƫnte mild-hybrid technologie. De Audi S5-modellen voor modeljaar 2020 danken hun prestaties aan de combinatie van een 3.0 TDI-motor, een elektrische compressor en een 48V elektrisch systeem.

De gefacelifte A5-modellen zijn herkenbaar aan de bredere en vlakkere Singleframe-grille is een blikvanger en dat geldt ook voor de luchtopeningen erboven, die verwijzen naar de Audi Sport Quattro uit 1984. De gerestylde dorpels dragen bij aan een slanker silhouet en de diffuser met trapeziumvormige uitlaten benadrukt de breedte van de vernieuwde modellen. LED-verlichting is standaard op elke nieuwe A5. Matrix LED-verlichting (tevens beschikbaar met Audi Laser light) en dynamische richtingaanwijzers zijn optioneel. In het interieur valt het grote, naar de bestuurder gebogen MMI touch display op.

Het bedienen van het MMI touch systeem lijkt op het gebruik van een smartphone. Het 10,1 inch touchscreen dat de draai-/drukknop vervangt, geeft akoestische feedback. MMI search is gebaseerd op free text input en geeft snel relevante hits. Ook stembediening (natural voice control) is mogelijk. Nieuwe functies maken navigeren slimmer met onder andere suggesties op basis van eerder gereden routes. Daarnaast is er toegang tot een scala aan online diensten, zoals verkeerstekenherkenning, het vinden van parkeerplekken en in de toekomst ook verkeerslichtinformatie. De in de toekomstig beschikbare Car-to-X dienst informeert de bestuurder bijvoorbeeld over de snelheid die aangehouden dient te worden om op de volgende kruising groen licht te krijgen. Via de myAudi app zijn auto en smartphone te koppelen en zijn persoonlijke voorkeuren op te slaan. De Audi virtual cockpit met drie weergavemogelijkheden en een head-up display zijn optioneel.

Bij de marktintroductie zijn er vijf motoren beschikbaar voor de nieuwe A5-modellen. De motoren zijn vrijwel allemaal uitgevoerd met brandstofbesparende (tot 0,4 l/100 km) mild-hybride technologie. Ook zorgt deze technologie voor een snelle herstart van het start/stop-systeem. Een automatische transmissie (7-traps S-Tronic of 8-traps Tiptronic) is altijd standaard. Alle nieuwe A5-modellen voldoen aan de Euro 6d-temp emissienorm.

Standaard beschikken de nieuwe A5-modellen over een sportief-comfortabel afgestemd onderstel. Een sportonderstel met elektronisch aangestuurde schokdempers is optioneel. Audi drive select maakt het mogelijk om een rijmodus naar wens te kiezen en zit standaard op alle modellen. De respons van de motor, de transmissie, de besturing en het onderstel worden op basis daarvan automatisch aangepast. De assistentiesystemen zijn gebundeld in de pakketten 'Tour' en 'Parkeren'.

De in alle opzichten zeer sportief uitgevoerde nieuwe S5-modellen hebben een 3.0 TDI dieselmotor met een vermogen van 255 kW/347 pk en een koppel van 700 Nm aan boord. Ook maken ze gebruik van mild hybrid-technologie, een 48V elektrisch systeem en een elektrische compressor die de turbo ondersteunt. De S5 Coupé en S5 Sportback met standaard quattro vierwielaandrijving, accelereren in minder dan 5,0 seconden van 0-100 km/u. Hun topsnelheid is elektronisch begrensd tot 250 km/u.

De vernieuwde Audi A5 en S5 Cabriolet hebben, net als andere open Audi's, een klassieke softtop. Deze (akoestisch) geïsoleerde kap opent in 15 seconden. Dit kan rijdend (tot 50 km/u). De open modellen hebben een bagageruimte met een inhoud van 370 liter. Voor maximaal laadgemak zijn de rugleuningen van de achterstoelen neerklapbaar.

De vernieuwde Audi A5-modellen zijn vanaf deze herfst te bestellen bij de Audi-dealers. De prijzen en exacte specificaties worden in aanloop naar de introductie vrijgegeven. De levering start begin 2020. Bij de marktintroductie zijn de A5 Sportback en A5 Coupé in een beperkte oplage ook beschikbaar in de extra luxueuze edition one-uitvoering.