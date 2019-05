Autotest | Bij de Audi A5 draait het maar om één ding: onderscheidend vermogen. Daarom is de A5 niet verkrijgbaar als alledaagse sedan of stationcar, maar alleen in bijzondere gedaanten. De A5 is er als coupé, sportback en nu ook als cabriolet. Is dit de Audi voor echte levensgenieters?

De A5 is zeker niet de enige cabriolet van Audi. Er is een Audi TT Cabrio, maar die is vooral bedoeld als sportieve auto. De TT Cabrio levert een intensere rijervaring en dat maakt die variant nog spannender. Ook de rasechte sportwagen van Audi, de R8, is er als cabriolet voor een nog intensere ervaring. De A5 Cabrio daarentegen is een comfortabele cabriolet om volop te kunnen genieten van lange reizen.

Bovendien is de A5 de enige vierpersoons cabriolet van Audi. In hoeverre de A5 dat waarmaakt, is afhankelijk van de inschikkelijkheid van de bestuurder en bijrijder. Met de voorstoelen ver naar achteren is de beenruimte achterin nihil. Wanneer de bestuurder minder groot van stuk is, resteert achterin voldoende ruimte voor (opgroeiende) kinderen. De bagageruimte is laag, maar diep. Als daar rekening mee wordt gehouden, kan er aardig wat bagage mee.

Uitrusting

Voorin is de A5 Cabrio gelijk aan de andere versies van de Audi A5. Of beter gezegd: gelijk aan alle andere modellen van Audi. Zoals gebruikelijk bij Audi is het dashboard strak en sober. Voor de testauto is het dashboard afgewerkt met een lichte inleg en hebben de stoelen een lichte bekleding, waardoor de auto een heel wat frissere uitstraling heeft dan de meer gebruikelijke combinatie van zwart op zwart.

Kenmerkend voor de huidige generatie van Audi is de "virtual cockpit" en die is logischerwijs ook op deze cabriolet beschikbaar. Het aantal knoppen op het dashboard is minimaal omdat zoveel mogelijk functies worden bediend via het centrale beeldscherm. Ook de klokken zijn vervangen door een beeldscherm, met als voordeel dat de bestuurder kan kiezen welke informatie op welke manier wordt getoond. Dat varieert van grote meters met heel veel informatie over het verbruik, tot een schermvullende plattegrond van het navigatiesysteem met daar overheen bescheiden een snelheidsmeter en toerenteller.

Het infotainment-systeem ondersteunt Apple Carplay en Android Auto, want hoe goed de autofabrikant ook zijn best doet op de ingebouwde software: niets kan op tegen apps op de mobiele telefoon die bijna dagelijks verbeterd worden. Speciaal voor die mobiele telefoon heeft de A5 Cabrio in totaal drie USB-aansluitingen (1 voorin, 2 achterin). Het standaard audiosysteem heeft een vol geluid en is daarom ook op laag volume zeer nadrukkelijk aanwezig.

Op het gebied van veiligheid is de A5, met de juiste opties, in staat om deels zelfstandig te rijden. De A5 kan automatisch afstand houden (adaptieve cruise-control), remmen voor gevaar en flauwe bochten sturen. Ook leest de computer verkeersborden en dat is handig omdat de laatst geziene snelheidsbeperking als geheugensteuntje voor de bestuurder wordt getoond in het display achter het stuurwiel. Al deze systemen werken naar behoren en werden tijdens de proefrit nooit als hinderlijk ervaren.

Cabriodak

Omdat de A5 Cabrio een vierpersoons auto is, is gekozen voor een stoffen cabriokap. Dat laat zich veel compacter opvouwen dan een metalen dak. Een stalen dak over twee zitrijen vereist een ingenieuze constructie met meerdere overelkaar heen schuivende panelen of een disproportioneel lange achterklep. Daarbij is een metalen dak zwaarder en dat beïnvloedt de rijeigenschappen negatief. Een stoffen kap was dus de logische optie, maar dan wel één met extra geluidsisolatie. Uiteraard is het dak geheel elektrisch bediend; het met de hand losmaken of vastmaken van hendels is niet nodig. Om het gevoel van vrijheid te vergroten heeft de A5 Cabrio geen b-stijl en dat maakt het koetswerk op de koop toe overzichtelijker.

Het dak opent en sluit vlot, zonder kreunende of mechanische geluiden. Alles loopt als een perfect geoliede machine en dat draagt bij aan het kwaliteitsgevoel dat hoort bij een auto in deze prijsklasse. Met gesloten dak weet de A5 Cabrio geluiden van de rijwind vrijwel evengoed te onderdrukken als de coupé, om de logische reden dat deze grotendeels op de neus vallen. Geluiden van vrachtwagens of een echo in een tunnel zijn wel duidelijk hoorbaar, omdat die via het dak het interieur binnendringen.

Wanneer het dak en alle zijruiten zijn geopend, kan comfortabel worden gereden tot ongeveer 70 km/u. Dat is knap, want de zit voorin is relatief hoog, waardoor de bestuurder en bijrijder meer wind vangen dan in een auto met een lage zit waarbij ze onder de voorruit schuilen. Dankzij de iets hogere zit, is het gevoel van vrijheid maximaal. Met geopend dak en gesloten zijruiten kan tot 100 km/u in relatief comfort worden gereden. Bij hogere snelheden is het verstandig het optionele windscherm te plaatsen of simpelweg het dak te sluiten.

Instapmodel

De testauto is de lichtst gemotoriseerde versie van de A5 Cabrio op de prijslijst: de "40 TFSI" (voorheen bekend als "2.0 TFSI"). Ondanks dat dit het instapmodel is, levert deze viercilinder benzinemotor 190 pk / 320 Nm. Dit vermogen wordt via een zeventraps automaat overgebracht op de voorwielen; Quattro vierwielaandrijving is alleen voorbehouden aan de snelste varianten.

Dit "instapmodel" is op zijn zachtst gezegd vlot en is met enige goede wil zelfs als snel te betitelen. Nooit komt de A5 vermogen tekort en wanneer meer wordt gevraagd, hebben de krachtbron en de slimme automaat met dubbele koppeling vrijwel direct het nodige sprintvermogen paraat. Terwijl de motor in de meeste gevallen onhoorbaar zijn werk doet, klinkt bij volgas een rauw geluid dat de beleving net even spannender maakt. In de regel presteert de 40 TFSI met zoveel gemak, dat dit een zeker gevoel van superioriteit geeft.

Dankzij de zeer lange zevende versnelling, is de A5 comfortabel en zuinig op de snelweg. Bij 100 km/u draait de motor nog geen 1.500 toeren per minuut. 120 km/u vraagt nauwelijks meer met een kleine 2.000 tpm. Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten, valt op dat de A5 zeer gemakkelijk uitrolt. Daardoor voelt deze 1.7 ton wegende cabriolet verrassend lichtvoetig en wordt brandstof bespaard. Heel slim: wanneer wordt gereden met geopend dak, schakelt het klimaatcontrolesysteem uit omdat dit toch zinloos is. Al deze maatregelen samen zorgen ervoor dat het beloofde verbruik van 1 op 17 met een uiterst kalme rijstijl en beperkt gebruik van alle accessoires niet onrealistisch is.

Weggedrag

De A5 Cabrio rijdt heel anders dan de Coupé en Sportback en dat heeft vooral te maken met de stevigheid van het chassis. Of beter gezegd: de "stijfheid". Stevig in de zin van veilig is de A5 Cabriolet zeker. Maar omdat het dak geen deel uitmaakt van de dragende constructie, is merkbaar dat het koetswerk tordeert. Oneffenheden in het wegdek worden niet alleen door het onderstel, maar door het hele koetswerk opgevangen (waarbij ook enige rammeltjes hoorbaar waren). De reactie op het stuurwiel is daarom iets minder scherp dan van de A5 Coupé, maar in zekere zin biedt de cabriolet zelfs meer comfort.

Middels "Drive Select" kan worden gekozen voor een comfortabel, dynamisch of economisch karakter. De verschillen tussen deze modi zijn goed merkbaar, maar altijd is duidelijk dat de A5 Cabrio in de basis is bedoeld als comfortabele reisauto. In de dynamische stand reageert de auto alerter, maar sportief rijden geeft alsnog weinig voldoening. Het is dan alsof al het mechaniek met tegenzin presteert. Wanneer kalm wordt gereden, is juist goed merkbaar hoe mooi de auto in balans is en hoe verfijnd de techniek is. Dan geeft het rijden met de A5 de inzittenden een bevoorrecht gevoel, precies zoals Audi het bedoeld had.

Conclusie

De Audi A5 is er nu ook als cabriolet. De A5 Cabrio is vooral bedoeld als comfortabele reisauto. Terwijl het open rijden bij de sportieve modellen (TT / R8) de rijbeleving intenser maakt, zorgt dat A5 ervoor dat de inzittenden optimaal van de omgeving kunnen genieten. Met gesloten dak benadert de A5 Cabriolet het comfort van de Coupé. Ook de uitrusting is gelijk aan die van de andere modellen. Indien wordt gekozen voor de juiste optie-pakketten, is de A5 Cabrio modern en zijn vele hulpsystemen beschikbaar die het rijden makkelijker en veiliger maken.

Zelfs met de lichtste motor op de prijslijst zijn de prestaties uitstekend. Bovendien presteert de basis-motor zo goed, dat de bestuurder nooit het idee heeft een instapmodel te rijden. De A5 Cabriolet is, ongeacht de uitvoering, een auto voor echte levensgenieters.