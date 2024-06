Met de zeven nieuwe modellen moet Alpine een merk worden met een gevarieerd aanbod van modellen. Er komt een nieuwe A110 met daarboven een A310. Beide zijn tweepersoons sportwagens. Daarnaast zal Alpine sportief getinte crossovers en SUV's introduceren. Het eerste nieuwe model is echter de A290: een compacte hatchback op basis van de Renault 5.

Exterieur

De verwantschap met de Renault 5 is niet toevallig. In de jaren '70 en '80 was Alpine het sportieve label van Renault. Nu Alpine een zelfstandig merk is, is het logisch dat Alpine de sportieve versie verzorgt. Die sportiviteit begint met een sportief uiterlijk. Dat is niet alleen om de auto een eigen karakter te geven. Het is ook noodzakelijk omdat de A290 breder is (+6 cm) dan de Renault 5 voor een stabieler weggedrag.

Wat lijkt op twee enorme Twitter-logo's op de neus is in feite dagrijverlichting. De vorm is een hint naar de breedstralers van klassieke rallywagens met daar overheen een kruis van tape om te voorkomen dat het glas barst tijdens een race. Het patroon van de grille onder de voorbumper heeft de vorm van sneeuwvlokken, om de band met de Alpen te benadrukken.

De Renault 5 Turbo uit 1980 had enorme luchtinlaten achter de voorportieren om de middenmotor van lucht te voorzien. De vorm van de achterportieren van de A290 hint naar dat legendarische model. Evenzo is op de motorkap een hint naar de luchthapper van weleer te vinden. Dit is nu slechts een decoratief element en een van de vele onderdelen die naar eigen wens is te personaliseren.

Interieur

Ook het interieur is anders dan dat van de Renault 5. Dankzij de gekozen kleuren en materialen is de ambiance minder speels en meer sportief. De stoelen bieden extra zijdelingse steun. En... ze lijken lager te zijn! In een prototype van de Renault 5 zitten lange bestuurders niet prettig en kijken ze tegen de zonnekleppen aan. De A290 daarentegen heeft een lagere zit, zodat langere bestuurders hier beter zitten.

Het stuurwiel is overgenomen van de racewagens van Alpine, inclusief "overtake" knop om kortstondig extra vermogen te leveren om een andere auto in te halen. De draaiknop die in de racewagens wordt gebruikt om de rijmodi te kiezen, dient in de A290 om te bepalen hoeveel energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het stroompedaal. Op de middentunnel zijn grote knoppen te vinden waarmee "drive", "neutral" en "reverse" worden gekozen, net als in de A110.

Uitrusting

De Renault 5 en Alpine A290 hebben dezelfde beeldschermen achter het stuurwiel en midden op het dashboard. Ook het brein hierachter is gelijk, met een hoofdrol voor Android Mobile. Echter, de weergave verschilt om beter bij de stijl van Alpine te passen. Bovendien biedt de A290 racefuncties om bijvoorbeeld rondetijden bij te houden en G-krachten te meten. Er is zelfs een "race coach" die aangeeft wat de ideale lijn is in bochten en wat het ideale rem-moment is! Zoals bij alle auto's met Android Mobile geldt: de functionaliteit is welhaast onovertroffen, maar dat geldt ook voor de zorgen over privacy. Een groot voordeel bij Renault / Alpine: Android Mobile kan worden uitgeschakeld.

„Het voorproefje leert wel dat de A290 veel meer is dan een sportief aangeklede Renault 5“

Optioneel kan de A290 worden voorzien van een audiosysteem van "Devialet". Deze Franse specialist heeft naam gemaakt met de "Phantom": een kunstig vormgegeven bol als pronkstuk voor de huiskamer met daarin een versterker en luidsprekers. Dankzij uitgekiende elektronische aansturing komt uit deze kleine bol een onwaarschijnlijk vol en helder geluid. Echter, die slimme techniek blijkt in de A290 niet te werken. De helderheid ontbreekt en stemmen / instrumenten lijken uit willekeurige richtingen te komen. Het is alsof alle negen luidsprekers voor zichzelf zijn begonnen, want ze vormen geen eenheid.

Weggedrag

Het platform van de Renault 5 is ontworpen voor elektrische aandrijving en dus is de Alpine A290 ook een elektrische auto. Omdat de batterijen deel uitmaken van de dragende constructie is dit platform relatief licht. Bovendien is een elektromotor veel kleiner en lichter dan een verbrandingsmotor. Alpine stelt daarom dat de A290 ongeveer hetzelfde weegt als een vergelijkbare snelle hatchback met benzinemotor en belooft daarom dezelfde levendigheid.

De A290 staat op een op maat gemaakt onderstel met een andere wielophanging en op speciaal voor Alpine ontwikkelde banden. Dat zorgt niet alleen voor meer precisie, het maakt de A290 ook lichter! Bovendien zijn de remmen veel sterker, want het motorvermogen is flink toegenomen.

Elektrische auto

De Renault 5 levert maximaal 150 pk, de Alpine A290 begint met 180 pk! De reactie op het stroompedaal is zo gekozen, dat de A290 in de stad handelbaar en kalm is. Echter, zodra iets wordt aangedrongen loopt de vermogensafgifte sterk op voor een levendig en gretig karakter. Mede dankzij launch-control is de sprint van 0 naar 100 km/u met de 220 pk sterke versie in 6.4 seconden geklaard.

Dankzij de batterij met een capaciteit van 52 kWh heeft de A290 een theoretische actieradius van 380 km. Snelladen kan onder ideale omstandigheden met een snelheid van 100 kW. Daarnaast kan de A290 energie terugleveren aan het net (bijvoorbeeld om pieken in het net op te vangen) of elektrische apparaten van stroom voorzien.

Conclusie

Alpine introduceert de A290. Deze eerste kennismaking vond plaats tijdens een grootse presentatie en daarom kon nog niet worden gereden. Het voorproefje leert wel dat de A290 veel meer is dan een sportief aangeklede Renault 5. De auto is breder, heeft een eigen wielophanging en wordt aangedreven door sterkere motoren. Terwijl de Renault 5 met zijn lage instapprijs en vrolijke uitstraling een elektrische auto voor het grote publiek is, is de A290 juist stoer en exclusief.

De A290 is slechts een voorproefje van de zes nieuwe modellen. De A290 bewijst dat Alpine zich goed kan onderscheiden van het bestaande aanbod dankzij volledig elektrische aandrijving, sterke banden met de motorsport en een op-en-top Frans karakter. Kortom: dat smaakt naar meer!