Alfa Romeo Stelvio nu ook als Quadrifoglio

4 december 2017 | De Alfa Romeo Stelvio is er binnenkort ook als Quadrifoglio. De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio komt in de eerste helft van 2018 naar Nederland en is er vanaf 127.750 euro. De Stelvio Quadrifoglio is uitgerust met een uit aluminium opgetrokken 2.9 V6 Biturbo benzinemotor, mede-ontwikkeld door Ferrari, die een maximum vermogen van 510 pk levert bij 6.500 toeren en een maximum koppel genereert van 600 Nm tussen 2.500 en 5.000 toeren. Van 0 naar 100 km/h accelereren duurt 3,8 seconden, terwijl de topsnelheid 283 km/h bedraagt.

Het sportieve karakter van de Stelvio Quadrifoglio komt onder meer tot uiting in de 8-traps automatische transmissie die zodanig is gekalibreerd dat het schakelen in de Race-modus niet langer duurt dan 150 milliseconde. Deze automaat van ZF is bovendien uitgerust met een lock-up koppeling om de bestuurder bij fel optrekken in een lage versnelling een ongekende sensatie van kracht te geven.

Afhankelijk van de rijmodus die met de AlfaTMDNA Pro-schakelaar is ingesteld, wordt de schakelkarakteristiek afgestemd op de gebruiksomstandigheden, ook in het stadsverkeer. In de Advanced Efficiency-rijmodus zorgen de uitrolfunctie, waarbij de transmissie wordt losgekoppeld, en de elektronische cilinderuitschakeling voor lage emissie- en verbruikswaarden.

Het is de eerste keer dat de 510 pk sterke 2.9 V6 Biturbo benzinemotor wordt gekoppeld aan de Q4-vierwielaandrijving. Onder normale omstandigheden stuurt het Q4-systeem 100% koppel naar de achteras. Als de achterwielen hun grip dreigen te verliezen, stuurt het systeem 50% van het koppel naar de vooras.

De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio is standaard uitgerust met Chassis Domain Control-technologie (CDC) en AlfaTMActive Torque Vectoring. CDC is het brein van alle on-board elektronica en is ontwikkeld om prestaties en rijplezier te optimaliseren. Alfa Romeo's Torque Vectoring optimaliseert de distributie-aandrijving en accentueert het sportieve karakter. De twee koppelingen van het achterdifferentieel maken het mogelijk het koppel naar elk wiel afzonderlijk te regelen. Op deze manier wordt het overbrengen van het vermogen op de weg ook bij lage grip verbeterd.

Integrated Brake System (IBS) debuteerde op de Giulia en is nu ook beschikbaar op de Stelvio Quadrifoglio. Het elektromechanische systeem is een combinatie van stabiliteitscontrole en het traditionele servo-remsysteem. Dat scheelt gewicht, verbetert de remrespons en resulteert in een zeer korte remweg. Het remsysteem van de Stelvio Quadrifoglio omvat aluminium componenten en koolstof-keramische remschijven die beter presteren onder droge en natte omstandigheden (ook bij hoge temperatuur) en een gewichtsbesparing van 17 kg opleveren.