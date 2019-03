Alfa Romeo onthult Tonale Concept

5 maart 2019 | Met de onthulling van de nieuwe Tonale conceptcar van een middelgrote cross-over op de Internationale autosalon van Genève 2019, betreedt Alfa Romeo de wereld van de elektrische auto. De Tonale is de eerste plug-inhybride en ook de eerste middelgrote cross-over van het merk. De naam voor de nieuwe conceptcar is niet toevallig gekozen. De Tonale-pas, die net als de nabij gelegen Stelvio-pas is gelegen in de Italiaanse Alpen, is een groot natuurlijk amfitheater in een adembenemende omgeving.

Het design van de Tonale is een uiting van een verre blik in de toekomst. In zijn compacte afmetingen komen Italiaans design en de onmiskenbare, moderne stijl van Alfa Romeo samen als een mix van ontwerptraditie en een vooruitblik op nieuwe perspectieven. In de traditie van de Italiaanse beeldende kunst hebben de ontwerpers van Alfa Romeo zich voor de vormen van de Tonale laten inspireren op de schoonheid en verscheidenheid van het menselijk lichaam, waarvan de organische bewegingen door middel van traditioneel boetseerwerk zijn vertaald in zuivere lijnen en volumes.

Een van de elementen die het Alfa Romeo-dna weerspiegelt is het 'telefoonschijf'-ontwerp van de 21-inch velgen, waarvan de open lichtgewichtconstructie volledig is gebaseerd op ronde vormen. Dit krachtige en authentieke velgdesign vindt zijn oorsprong in de jaren 60, toen het voor het eerst werd toegepast op de legendarische 33 Stradale. Op de Tonale wordt het extra geaccentueerd met Pirelli-banden die zich onderscheiden met een exclusief loopvlakdesign.

De krachtige, elegante volumes van de carrosserieflanken verwijzen naar een eveneens ogenschijnlijk ver verleden: ze herinneren aan de sensuele vormen van de Duetto en de Disco Volante Spider. De GT-vorm van de Tonale doet juist denken aan de spanning en zelfverzekerdheid van de aanvallende houding van de geliefde GT Junior.

De voorzijde wordt gedomineerd door de karakteristieke driedelige Alfa-grille, waarbij de 'scudetto' in het midden fungeert als brandpunt waarin de kracht en snelheid van alle lijnen van de Tonale samenvloeien. Aan weerszijden van dit klassieke schild wordt het frontdesign gecompleteerd door twee '3+3'-koplampunits die herinneren aan de trotse blik van de SZ en Brera. De achterzijde van de Tonale wordt gedefinieerd door een sierlijk gebolde achterruit, die aan de bovenzijde wordt begrensd door een zwevende spoiler als natuurlijke verbinding tussen het transparante dak en de achterruit zelf.

Het interieur-ontwerp is gericht op de bestuurder, maar ook aan het comfort van de passagiers is gedacht. Uit de losse pols getekende lijnen en dynamische vormen voortkomend uit pure beeldhouwkunst creëren samen een spanningsveld waarin alles klaar lijkt te zijn om in actie te komen. De emotionele zeggingskracht van het interieurontwerp wordt verder versterkt door het onderlinge contrast tussen de toegepaste kwaliteitsmaterialen, zoals het koele massieve aluminium en het zachte, warme leder en Alcantara. Het doorschijnende sierpaneel met achtergrondverlichting op de middentunnel biedt een decor voor de Alfa DNA-rijmodusschakelaar.

Het 12,3-inch display van het volledige digitale instrumentenpaneel zorgt ervoor dat de bestuurder zijn aandacht maximaal op de weg gericht kan houden. Hetzelfde geldt voor het 10,25-inch touchscreen van het infotainmentsysteem, dat zich onderscheidt door een intuïtieve interface die de bestuurder vlot en veilig toegang biedt tot alle belangrijke bedieningsfuncties.

De elektromotor achterin opent de weg naar nieuwe technische oplossingen. Deze evolutie vertaalt zich ook naar de rijmodussen van het Alfa D.N.A.-systeem. Geïntroduceerd op de Giulietta, Mito en 4C, en doorontwikkeld voor de Giulia en Stelvio, krijgt deze rijdynamiekregeling op de Tonale een nieuwe dimensie met specifieke energiemanagementfuncties.

Zo is de Dynamic-stand vervangen door de nieuwe Dual Power-modus, waarin het vermogen van beide motoren wordt samengevoegd voor maximale prestaties. Voor deze stand kan de bestuurder met de E-mozione-knop in het infotainmentscherm specifieke instellingen voor de respons van het gaspedaal, het remsysteem en de besturing kiezen. In de Natural-modus vindt het overschakelen tussen elektrische aandrijving en aandrijving door de verbrandingsmotor volledig automatisch plaats. Dit is de ideale instelling voor dagelijks gebruik, waarbij de prestaties niet ten koste gaan van het verbruik. In de Advanced Efficiency-modus is de efficiency maximaal en het energieverbruik minimaal: in deze stand rijdt de Tonale honderd procent elektrisch.