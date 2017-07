Alfa Romeo Stelvio

5 EuroNCAP sterren voor Alfa Romeo Stelvio

6 juli 2017 | De Alfa Romeo Stelvio heeft de maximale van vijf sterren Euro NCAP behaald na een crashtest. Op gebied van bescherming volwassen inzittenden werd met 97% een uitstekend resultaat bereikt, want dit testonderdeel is in 2016 aangescherpt. Alfa Romeo's eerste en veilige SUV is er vanaf 53.950 euro.