Alfa Romeo Milano

Alfa Romeo kondigt Milano aan

14 december 2023 - Alfa Romeo presenteert in april 2024 in Milaan een model dat het als Sport Urban Vehicle omschrijft. De auto krijgt de naam MILANO, een eerbetoon aan de stad waar het voor Alfa Romeo allemaal begon op 24 juni 1910. Van het model verschijnt ook een 100% elektrische versie. Met de Alfa Romeo MILANO betreedt het merk opnieuw het B-segment, het grootste autosegment in Europa, met een nieuw model dat het DNA van Alfa Romeo belichaamt.