Alfa Romeo introduceert Milano

Zijn afmetingen zijn 4,17 meter lang, 1,78 meter breed en 1,5 meter hoog. De stilistische kenmerken van de MILANO houden verband met tradities, zoals de korte overhangen, de gespierde wielkasten en de 'afgeknotte' achterzijde ('coda tronca') die verwijst naar de Giulia TZ. Ondanks zijn compactheid biedt de Alfa Romeo MILANO met een inhoud van 400 liter. De bagageruimte is toegankelijk via handsfree technologie. Alfa Romeo voorziet de MILANO van een Cable Organizer onder de motorkap, een plek om de laadkabel op te bergen.

In het midden van het op de bestuurder gerichte dashboard bevindt zich een 10,25-inch touchscreen dat werkt met widgets, grafische elementen die zijn ontworpen voor logische interactie met alle functies en die zijn aan te passen en te verplaatsen. Elke gebruiker kan zijn of haar eigen startpagina maken, waarop elke functie van de auto als een app is weergegeven.

Ventilatieopeningen in de vorm van een 'quadrifoglio' (klavertjevier), het symbool voor de sportiviteit van Alfa Romeo, verfraaien het interieur. De Sabelt-sportstoelen met een diep geprofileerde rugleuning en ergonomie verwelkomen de bestuurder en voorpassagier.

Uitrusting

Omdat dat verplicht wordt gesteld door de Europese Unie, voorziet Alfa Romeo de MILANO van een reeks rijhulpsystemen, die de bestuurder ondersteunen in de rijrichting en dwars daarop (autonoom rijden Level 2). Alfa Romeo rust de MILANO uit met 'Alfa Connect Services'. Dankzij Over-the-Air (OTA) updates zijn de kaarten en software in de auto altijd up-to-date. Tot de functies behoren onder meer 'My Navigation', bestaande uit apps om op afstand bestemmingen en nuttige plaatsen (POI) te vinden en actuele waarschuwingen te ontvangen over verkeer, weer en flitspalen. Via de smartphone-app My Alfa Connect kan de klant ook met de auto communiceren via 'My Remote', met diverse diensten als bediening op afstand van functies van de auto (deuren openen/sluiten en verlichting laten knipperen) via smartphone of smartwatch; voertuiglocatie; controleren van bepaalde parameters (snelheid en omgeving) en waarschuwingen als de bestuurder die niet respecteert.

'E-Control' biedt ook de mogelijkheid om het starten en stoppen (in- en uitschakelen) op afstand te beheren, het opladen te plannen en indien nodig het interieur te verwarmen of te koelen voordat de bestuurder instapt.

Een andere voorziening is de integratie van de virtuele assistent ('Hey Alfa') en ChatGPT (kunstmatige intelligentie), die gebruikmaken van stemherkenning en tijdens de rit een 'copiloot' zijn voor informatie, advies en om aan behoeften van de bestuurder te voldoen.

Onderstel

Het team dat de ontwikkeling van de rijdynamiek in de MILANO coördineerde, is hetzelfde team dat de Giulia GTA ontwikkelde. Het team wilde dat de nieuwe MILANO nadrukkelijk de beste wegligging in zijn klasse zou bieden. De VELOCE-versie is daarom voorzien van directe besturing (14.6:1). Verder is het sportonderstel 25 mm verlaagd en claimen de stabilisatorstangen voor en achter sportief en snel bochtenwerk met grip. Het remsysteem heeft aan de voorzijde schijven met een diameter van ruim 380 mm en monobloc-remklauwen met vier zuigers. Het Torsen-differentieel claimt extra tractie onder alle omstandigheden. De 20-inchbanden zijn specifiek voor elektrische auto's ontwikkeld en beloven wederom uitstekende grip.

De MILANO is leverbaar met het Alfa D.N.A.-systeem. De 'Dynamic'-modus daarvan maakt sportieve prestaties mogelijk, mede dankzij de specifieke stuur- en gaspedaalinstellingen. Voor een balans van prestaties en comfort is de 'Natural'-modus voor dagelijks gebruik ontwikkeld. De 'Advanced Efficiency'-modus is ingesteld op energie-efficiëntie en reduceert het verbruik. Ten slotte heeft uitsluitend de hybride MILANO IBRIDA met Q4 een vierde modus: de Q4-modus voor omstandigheden met weinig grip.

Elektrische auto

Voor de elektrische versie van de MILANO heeft Alfa Romeo gekozen voor een aandrijflijn van de nieuwste generatie, die een elektromotor ('Hybrid Synchronous Motor') en een nieuwe batterij combineert. Deze wordt ook toegepast door Citroen, Opel, Peugeot en Fiat.

De MILANO ELETTRICA is leverbaar in twee vermogensvarianten: met 115 en met 176 kW (156 en 240 pk). De batterij van 54 kWh heeft een hoge energiedichtheid. Onder ideale omstandigheden zorgt het lithium-ionbatterijpakket in de versie met 115 kW (156 pk) voor een actieradius van 410 kilometer (WLTP) en 590 kilometer in de stadscyclus (ook WLTP). Bij snellaadstations van 100 kW DC duurt het onder ideale omstandigheden minder dan 30 minuten om de batterij van 10 tot 80% op te laden.

Hybride

De hybride Alfa Romeo MILANO IBRIDA biedt twee aandrijfopties: voorwielaandrijving en Q4-vierwielaandrijving. De MILANO IBRIDA heeft een 100 kW (136 pk) sterke 48V hybride aandrijflijn met VGT (Variable-Geometry Turbo). De verbrandingsmotor is een 1,2-liter driecilinder Miller-cyclusmotor met turbo met variabele geometrie. De elektrische component is een 48-volt lithium-ionbatterij en een elektromotor met 21 kW vermogen, die is ingebouwd in de zesversnellingsbak met dubbele koppeling.

Introductie-versie

De Alfa Romeo MILANO SPECIALE, de introductieversie en de topuitvoering, verschijnt als IBRIDA (100 kW/136 pk) en als ELETTRICA (115 kW/156 pk). De MILANO SPECIALE is een exclusieve introductieversie. De opvallendste uiterlijke kenmerken zijn het 'Progresso'-logo, de sportieve matte afwerking met accenten in het nieuwe en nu al iconische Arese-rood en de lichtmetalen 18-inch 'Petali'-wielen. Het interieur is aangekleed met 'Spiga' met vinyl en stoffen bekleding, een lederen stuurwiel en elektrisch bedienbare bestuurdersstoel met massagefunctie.