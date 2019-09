Vooruitblik | In september vindt de internationale autoshow van Frankfurt plaats. Daar laten autofabrikanten hun nieuwste modellen zien aan het grote publiek. Ook het nieuwe Chinese merk AIWAYS is aanwezig in Frankfurt. Maar... in plaats dat het de te tonen auto's invliegt, rijdt AIWAYS met een prototype van het Chinese Xi'an naar Frankfurt. Tussendoor doet AIWAYS wereldsteden aan zodat de pers alvast kennis kan maken. Autozine trof AIWAYS en het "U5" prototype in Amsterdam.

Wat het misschien wel nog specialer maakt: AIWAYS bouwt elektrische auto's en die staan niet bekend om hun uithoudingsvermogen. Juist met deze monstertocht wil AIWAYS het tegendeel bewijzen. Daarbij is de 15.000 km lange reis een laatste mogelijkheid voor de technici om de U5 te perfectioneren voordat het model definitief in productie gaat.

Terug naar de basis

Eerst terug naar de basis: Xi'an in China. Daar vond een groep specialisten uit de autobranche dat het allemaal te langzaam ging. Traditionele autofabrikanten innoveren langzaam omdat ze gewend zijn om op een bepaalde manier te werken en omdat het veel geld en inspanning kost om het anders te doen. Daarom besloten ze hun kennis te gebruiken om samen een geheel nieuw merk te beginnen: AIWAYS.

Bij AIWAYS moet alles anders, van ontwerp, via productie, tot de levering van de auto aan de klant. Als het gaat om het ontwerp heeft AIWAYS een aluminium (!) platform ontworpen waarop gemakkelijk verschillende autotypes kunnen worden gebouwd. Alle modellen van AIWAYS zullen elektrische auto's zijn en AIWAYS heeft een eigen elektromotor ontwikkeld die nauwelijks ruimte inneemt. Omdat SUV's de meest populaire auto's van dit moment zijn, begint AIWAYS met een middelgrote SUV (de "U5"), maar volgens de technici is op hetzelfde platform eenvoudig een coupé, MPV of sedan te bouwen. Tijdens het ontwerp werkte AIWAYS samen met vooraanstaande partijen, zoals de Duitse sportwagenfabrikant Gumpert.

Voor de bouw van de auto's heeft AIWAYS een fabriek gebouwd waar alles wat geautomatiseerd kan worden ook is geautomatiseerd. AIWAYS gebruikt in principe Chinese leveranciers voor onderdelen. Wanneer die kwaliteit onvoldoende is, worden Europese partners gezocht. De cellen voor de batterijen koopt AIWAYS in bij partners. AIWAYS bundelt deze cellen in eigen beheer tot een batterij. Ook zorgt AIWAYS zelf voor het batterij-management en alle omliggende elektronica (inclusief actieve koeling met vloeistof in de bodem van het accupakket). Dit accupakket is zo gemaakt dat het gemakkelijk kan worden verwisseld. Op die manier is de U5 nu al klaar voor nieuwe technieken, zoals de langverwachte "solid state" batterij.

AIWAYS levert auto's direct aan de klant, op die manier kan de prijs scherp blijven. Bij voorkeur least AIWAYS de auto's. Alleen in landen waar autoleasen minder is ingeburgerd zal AIWAYS auto's gaan verkopen. Zoals bij de meeste elektrische auto's is het service-interval groot. De U5 heeft iedere 100.000 km een servicebeurt nodig. Daarvoor komt een service-partner van AIWAYS naar de klant toe. AIWAYS wil namelijk geen dealers of service-centra openen. Alleen voor zeer complexe gevallen zal in centraal Europa (waarschijnlijk het Duitse Ingolstadt) een gespecialiseerd centrum en tevens onderdelen-magazijn worden geopend.

„Het ontwerp en de productie zijn inderdaad vooruitstrevender dan bij de conventionele automerken“

Namen en rugnummers

Zoals gezegd is de auto die AIWAYS in Amsterdam toonde een prototype, maar dan wel een prototype dat vrijwel gelijk is aan het uiteindelijk te produceren exemplaar. Met de monsterrit wil AIWAYS zich nadrukkelijk onderscheiden van andere nieuwe merken die zich al jaren in de opstartfase bevinden. De AIWAYS U5 is een middelgrote SUV en qua maatvoering vergelijkbaar met de Honda CR-V, Mitsubishi Outlander en Skoda Kodiaq. Het grote verschil: deze Chinees is elektrisch aangedreven en desondanks voordeliger in aanschaf! De richtprijs voor de U5 in Europa bedraagt 35.000 euro.

Daarvoor krijgt de klant een modern gelijnde SUV die qua styling het midden houdt tussen een Europese en Koreaanse auto. De U5 kan volgens de NEDC norm 503 km op een volle accu (65 kWh) afleggen. Volgens AIWAYS kan de U5 middels een snellader van 20% tot 80% worden geladen in 40 minuten. Laden van 10% tot 95% zou 8 uur duren (6.6 kW, type 2 stekker). De U5 heeft alleen voorwielaandrijving en levert 190 pk / 310 Nm. Het gewicht van de U5 bedraagt 1.700 kg en dat is uitgesproken licht voor een grote elektrisch aangedreven SUV.

Geheel volgens de laatste trend verdwijnen de deurhendels in de deuren om de stroomlijn te verbeteren (groter bereik, minder rijgeluiden). De binnenruimte is prima, waarbij met name de royale beenruimte achterin opvalt. De afwerkingskwaliteit is voldoende, maar omdat dit een prototype betreft zijn nog niet alle materialen zoals ze uiteindelijk moeten worden.

Het interieur is modern, strak en bijna minimalistisch. In plaats van knoppen en hendels zijn op het dashboard slechts twee beeldschermen te vinden waarmee alle functies worden bediend. Let daarbij op de gebogen buitenranden van het beeldscherm achter het stuurwiel, waardoor het nog beter afleesbaar is voor de bestuurder. De merknaam "AIWAYS" verraadt wat er via de beeldschermen zal worden bediend. De letters "AI" in "AIWAYS" staan voor "artificial intelligence" ofwel kunstmatige intelligentie. Die techniek wordt gebruikt om auto's geheel zelfstandig te laten rijden en dat is waar AIWAYS zich in de toekomst op zal richten. Vooralsnog biedt de U5 slechts de bestuurders-assistenten die alle conventionele merken ook bieden. De wetgever staat op het moment van schrijven namelijk niet meer toe. Volgens AIWAYS moeten de mensen ook langzaam wennen aan het feit dat auto's zelf zullen rijden. Ook software voor autodelen staat hoog op de agenda, maar is bij introductie van de U5 nog niet beschikbaar.

Wereldreis

Voor de rit van Xi'an naar Amsterdam is de U5 daarom door twee personen bestuurd: de technicus en zijn assistent. Zij weten te vertellen dat de U5 geen enkel technisch probleem heeft gehad tijdens de rit. In afgelegen gebieden in China en Kazachstan was opladen een probleem. Zelfs als de stekker paste, hanteerde een publiek laadpunt soms een afwijkend protocol waardoor de auto en de lader niet met elkaar konden communiceren. In die gevallen vielen de reizigers terug op een ouderwets stopcontact van een hotel of nabijgelegen restaurant. In Rusland was corruptie een probleem, waardoor het budget van de reis vroegtijdig onder druk kwam te staan.

"Toen de Finse grens eenmaal was gepasseerd, voelde het alsof de auto thuiskwam", zei de assistent bestuurder. Vanaf dat moment kon overal gemakkelijk en snel worden geladen, waardoor per dag ook veel grotere afstanden konden worden afgelegd. Na het bezoek aan Amsterdam worden Parijs en Wenen nog bezocht, voordat de rit eindigt in Frankfurt. En om nogmaals duidelijk te maken hoe serieus AIWAYS is, wordt meteen een leverdatum bekend gemaakt. Vanaf april 2020 zullen de eerste exemplaren van de U5 in Europa worden geleverd.

Conclusie

Het nieuwe Chinese merk AIWAYS wil alles anders doen. Van ontwerp, via productie tot levering aan de klant wil AIWAYS gestroomlijnder werken. Op die manier kan de prijs van elektrische auto's worden gereduceerd en zou de elektrische auto nog sneller de markt kunnen veroveren.

Een eerste kennismaking met AIWAYS en een rijdend prototype van de middelgrote SUV genaamd "U5" leert dat het merk die beloften grotendeels waarmaakt. Het ontwerp en de productie zijn inderdaad vooruitstrevender dan bij de conventionele automerken. Echter, AIWAYS is niet innovatiever dan andere nieuwkomers zoals bijvoorbeeld Tesla, Byton of Sono Motors. Hoogstens leggen de nieuwkomers de nadruk op andere zaken. Alhoewel de naam impliceert dat zelfrijdende functies een centrale rol zullen spelen, kiest AIWAYS er om praktische redenen vooralsnog voor om alleen bestuurders-assistentie te bieden. AIWAYS kiest daarom vooral voor een pragmatische aanpak en daarom kan het merk nu al prijzen en leverdata noemen: 35.000 euro en leverbaar vanaf april 2020. Ook heel praktisch: de U5 staat vanaf 12 september op een speciale stand bij de hoofdingang van het station van Frankfurt.